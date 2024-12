Кейт Мидълтън може да стане кралица по-рано от очакваното

К ейт Мидълтън може да стане кралица по-рано от очакваното, пише People, позовавайки се на кралския биограф Сали Бедел Смит.

"Тази година беше изключително трудна за кралското семейство. Първо крал Чарлз III обяви, че има рак, след което Кейт Мидълтън също разкри сериозната диагноза. Тя премина успешно химиотерапията и се върна на работа, но монархът продължава да се лекува. Поради това Кейт и съпругът ѝ принц Уилям може да заемат трона по-рано", казва вътрешен човек

A friend of Kate Middleton's family says she is "not back to normal" but there are signs of "a light at the end of the tunnel" (DailyMail) pic.twitter.com/haobHkVxRY