Кейт Мидълтън на 43: Уилям честити рождения ѝ ден по трогателен начин

П ринцът на Уелс честити рождения ден на съпругата си Катрин, тъй като тя навършва 43 години.

„На най-невероятната съпруга и майка. Силата, която показа през последната година, беше забележителна“, написа Уилям в съобщение, публикувано в социалните медии.

"Джордж, Шарлот, Луис и аз сме толкова горди с теб. Честит рожден ден, Катрин. Обичаме те. W."

To the most incredible wife and mother. The strength you’ve shown over the last year has been remarkable. George, Charlotte, Louis and I are so proud of you. Happy Birthday, Catherine. We love you. W pic.twitter.com/VIW5v2aKlu