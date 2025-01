Принцеса Кейт за първи път разкри болницата, в която се е лекувала от рак

П ринцесата на Уелс посети Кралската болница „Марсден“, за да благодари на персонала, който се е грижил за нея по време на лечението ѝ от рак.

Кейт се е срещнала и с други пациенти в лондонската болница.

Посещението е първото потвърждение за това къде е била лекувана.

BREAKING: The Princess of Wales visited the Royal Marsden Hospital to thank the staff who cared for her during her cancer treatment. During her visit, she also met with other patients at the London hospital.



