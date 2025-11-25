Любопитно

"Направете ми двоен": Защо джин с тоник е една от най-здравословните алкохолни напитки

Произходът на напитката е в Индия през деветнадесети век

25 ноември 2025, 07:07
"Направете ми двоен": Защо джин с тоник е една от най-здравословните алкохолни напитки
Източник: iStock

У инстън Чърчил е заявил известното, че „джин с тоник е спасил живота и умовете на повече англичани, отколкото всички лекари в Империята“ и повече от век по-късно, алкохолната напитка все още тече в културните вени на Великобритания, пише Daily Mail.

Произходът на тоника е в Индия през деветнадесети век, където напитката, богата на хинин, извлечен от кората на цинхоновите дървета, е била широко разпространена от Кралския флот. 

Отдавна се смята, че хининът има антималарийни свойства, но тъй като оригиналната тонизираща вода е била толкова горчива, се е оказало трудно да се накарат моряците да я пият. 

В типично британски стил, адмиралите предложили да го направят по-вкусен, като го смесят със захар, лайм, вода и джин - и така се родила напитката, която познаваме и обичаме днес. 

Въпреки че Чърчил може би е преувеличавал комбинираните ползи и постижения на богатата на хинин тонизираща вода и спиртната напитка на растителна основа, експертите са съгласни, че тя трябва да бъде предпочитана напитка на купонджиите заради „скритите“ ѝ ползи за здравето.

Диетолозите казват, че нискокалоричната напитка е най-добрият вариант, ако някой вече е решил, че ще пие.

„Няма съмнение, че всяка напитка, която изпивате, има отрицателно дългосрочно въздействие върху здравето ви. Когато обаче преглеждам клиенти в клиниката, виждам реалността. За мнозина пълното спиране на алкохола не е реалистично, тъй като хората чувстват, че ще пропуснат социални събития, така че няколко малки реалистични промени в навиците за пиене могат да помогнат“, казва Ручи Бхувания Лохия, диетолог за дълголетие.

Диетологът обяснява, че преминаването от напитки с високо съдържание на калории и захар към бистри спиртни напитки като джин може да бъде по-щадящо за червата и талията ви. 

„Става въпрос за вземане на разумен избор. Ако заменяте пет халби бира с джин с тоник, това е добро решение, защото има по-малко калории и няма да причини подуване на корема. Но пиенето на алкохолна напитка вместо безалкохолна не е добър избор“, казва Лохия.

Една чаша джин ще ви осигури около 50 калории, в сравнение с около 130 калории в средно голяма чаша червено или бяло вино или 200 до 300 калории в халба бира.

„Бистрите напитки също се метаболизират по-лесно, което натоварва тялото по-малко. Другото предимство на джин и тоник е, че ботаническите съставки придават на напитката горчив вкус, което може да забави темпото на пиене“, казва регистрираният диетолог GQ Jordan, който има над милион последователи в Instagram.

200 мл лек тоник, смесен с напитката ви, съдържа около 30 калории, което поддържа един G&T под 100 калории на чаша.

„Изборът на безалкохолно също е много важен. Ако сте избрали кола, значи консумирате много захар, което би било същото като да консумирате нещо като вино порто“, казва Лохия.

Освен това добавя: „Безалкохолните напитки с много захар също влияят върху баланса на кръвната захар, което от своя страна може да доведе до апетит, като например кебап в края на нощта, така че и от това ще има допълнителни калории.

Според данни на NHS, средностатистическият британец пие 17,6 единици алкохол всяка седмица, което се равнява на осем до девет халби бира.

Експертите обаче предупреждават, че няма ползи за здравето от съставките на джин и тоник, въпреки известните твърдения на Чърчил.

Освен че предпазва от малария, хининът е предложен като средство за успокояване на синдрома на неспокойните крака.

Смята се обаче, че съвременните тоници съдържат значително по-малко хинин, отколкото преди век.

В Обединеното кралство, тоникът Fever Tree има най-високите нива на хинин - 0,39 mg/mL, със средно 0,34 mg/mL.

Терапевтичната доза хинин е 14 g/kg на всеки осем часа за ефективна превенция на маларията.

Така че теоретично, за да се предпази от малария, човек би трябвало да пие 14 стандартни джин-тоника на всеки осем часа, което е еквивалентно на седмична консумация на алкохол според NHS.

Съществуват и рискове от консумацията на огромни количества хинин, включително нарушения на сърдечния ритъм, ниска кръвна захар и алергични реакции.

Друга стара бабина приказка за джина с тоник е, че джинът е пълен с антиоксиданти благодарение на плодовете от хвойна, използвани в производството му.

Спиртната напитка, която произхожда от Обединеното кралство през седемнадесети век, се приготвя чрез варене на зърнена напитка с неутрален вкус с плодове от хвойна и други растителни съставки като лимонова кора, семена от кориандър, кардамон или мащерка.

Плодовете на хвойната съдържат флавоноиди, както и големи количества витамин С, който може да подобри кръвообращението и да помогне за предпазване от настинки, и антиоксиданти, които насърчават регенерацията на кожата. 

Плодовете могат също да ускорят храносмилателната ви система и да успокоят възпалението

Експертите обаче казват, че в съвременна бутилка – или шот – джин няма достатъчно хвойна, за да има някакви ползи за здравето.

„Със сигурност няма полза от антиоксидантите от хвойновите плодове в джина или от истинските в тоника. Защото реалността е, че няма безопасно ниво на пиене, така че става въпрос за информиран избор. Съветвам клиентите си, ако пият, да изберат две напитки, които наистина им харесват, преди да помислят за преминаване към безалкохолна алтернатива, и да се уверят, че пият вода между всяка напитка“, казва GQ Jordan.

Източник: Daily Mail    
Джин с тоник Здраве Алкохол Хинин Диетолози Нискокалорични напитки Произход Малария Плодове от хвойна Уинстън Чърчил
