България

Пеевски към кметовете и общинските съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година

Според него така ще дадат на хората сигурността и предвидимостта, от която имат нужда в годината на преход

25 ноември 2025, 08:29
Пеевски към кметовете и общинските съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година
Източник: БТА

Л идерът на ДПС и на ПГ на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски призова всички представители на формацията в местната власт - кметове и общински съветници, да запазят непроменени всички местни данъци и такси през 2026 година, за да не натоварват допълнително хората.

Пеевски: Сега е времето за кампания за еврото, хората да разберат ползите

Според него така ще дадат на хората сигурността и предвидимостта, от която имат нужда в годината на преход.

"На прага на историческата промяна, с която България постигна най-голямото признание като европейска демокрация - пълноправното ни присъединяване към еврозоната трябва да не забравяме, че нашата мисия са хората. Като политици и държавници трябва да сме особено чувствителни към тях и разрешаването на техните проблеми, за да живеят все по-добре. Общините винаги са били в центъра на политиките ни, заради това, че именно те са пряката връзка с хората. И винаги могат да разчитат на нашата подкрепа, както в платформата за "Ново начало за развитие на регионите", така и в Народното събрание и изпълнителната власт", посочи още Пеевски. 

Жестока катастрофа край Пловдив, загина семейство с дете

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Чикаго- цена на жилищата, заплати и още нещо

Циклон носи захлаждане, очакват се валежи от дъжд и сняг

САЩ и Русия преговарят в Абу Даби – възможен ли е мир в Украйна

Предлагат промени в здравните вноски

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Нова надежда: Капки за нос помагат при лечение на мозъчни тумори

Любопитно Преди 8 минути

Когато се прилага в комбинация с лекарства, предназначени да помогнат за активиране на друг тип имунни клетки – Т-лимфоцитите – новата терапия се твърди, че унищожава туморите само с една или две дози и предизвиква дългосрочен имунитет срещу тяхната повторна поява

Ново заседание и протест за 12-годишната Сияна

България Преди 15 минути

По делото ще бъдат изслушани вещи лица и свидетели

Владимир Перев след нападението в Скопие: Подозирам умишлена провокация

България Преди 1 час

По думите на журналиста омразата към българите се усеща по улиците

Мощни експлозии разтърсиха Киев, има жертви и ранени

Свят Преди 1 час

В цяла Украйна бе обявена въздушна тревога

<p>Имен ден днес празнуват...</p>

Отдаваме почит на свещеномъченик Климент Римски и на св. Климент Охридски

Любопитно Преди 2 часа

На 25 ноември Софийският университет "Св. Климент Охридски" отбелязва и своя патронен празник

"Направете ми двоен": Защо джин с тоник е една от най-здравословните алкохолни напитки

Любопитно Преди 2 часа

Произходът на напитката е в Индия през деветнадесети век

Учени разкриха тайната на младия мозък

Любопитно Преди 2 часа

Мозъкът се променя през целия живот

Извънземни сонди може би се крият на видно място, казва учен

Любопитно Преди 3 часа

Това е теорията на професор Алекс Елъри от университета Карлтън

Диамант, принадлежал на Хабсбургите, е открит след век мистерия

Любопитно Преди 3 часа

Легендарният флорентински диамант, принадлежал на Хабсбургите, е открит в канадски банков трезор

Защо биологичните лекарства са толкова скъпи?

Свят Преди 3 часа

FDA цели да ускори одобренията на биоподобни лекарства, за да увеличи конкуренцията, но експерти предупреждават, че цените може да не паднат бързо

Първият бюджет в евро влиза в парламентарните комисии на второ четене

България Преди 3 часа

Изтече срокът за предложения за промени по отделни текстове и пера

Как разрухата бавно превзема Унгария

Свят Преди 3 часа

Остарялата инфраструктура в Унгария се превръща в политически риск за Виктор Орбан

От 2° до 18°: Какво време ни очаква днес

България Преди 3 часа

Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в София – около 12°

<p>Археолози откриха неолитен обект във водите край остров Пашман</p>

Любопитно Преди 10 часа

Смята се, че неолитната общност е построила голямо селище в този изолиран район

Търг за коне в ОАЕ отчете продажби за 1,76 млн. долара

Свят Преди 11 часа

Събитието се радва на значителна посещаемост от собственици и развъдчици на арабски коне от ОАЕ и от страни от Съвета за сътрудничество в Залива

България с позитивни икономически перспективи, МВФ предупреждава за дълг

Пари Преди 11 часа

Според МВФ вътрешното търсене продължава да движи силния растеж на българската икономика

