Любопитно

Учени разкриха тайната на младия мозък

Мозъкът се променя през целия живот

25 ноември 2025, 07:00
Учени разкриха тайната на младия мозък
Източник: IStock

М озъкът се променя през целия живот: губи обем и обработва информацията по-бавно. Темпото на тези промени варира от човек на човек. Ще изследваме какво се случва с мозъка с възрастта и какво помага за поддържането на неговата функция.

Свързани с възрастта промени в мозъка

Националният институт по стареене на САЩ подчертава, че трудности с намирането на думи, поддържането на внимание и усвояването на нова информация се срещат и при здрави индивиди. С възрастта скоростта на обработка намалява, многозадачността става по-трудна и епизодите на забравяне стават по-забележими, въпреки че подобни моменти се срещат и в младостта.

Свързаните с възрастта промени влияят по различен начин на различните умения. С намаляването на скоростта на мислене хората получават нови предимства. Възрастните хора развиват по-голям речник, по-задълбочено разбиране на значенията на думите, а натрупаният опит им помага да оценяват ситуациите и да вземат решения по-точно.

Скоростта на промяна варира при различните хора. Някои изпитват по-ранен спад в паметта, докато други запазват младежките си нива дори на 70-годишна възраст. Скоростта на стареене се влияе от диетата, физическата активност, съдовото здраве и нивото на интелектуално натоварване.

Как се променя структурата

Фронталните лобове и хипокампусът – области, които ни помагат да планираме, да запомняме събития и да създаваме нови спомени – постепенно намаляват обема си. Това обикновено започва след 60 или 70-годишна възраст.

Според Американската фондация за мозъка , мозъчната кора става по-тънка. Количеството миелин (мастна обвивка около нервните влакна) намалява, което влияе върху скоростта на предаване на сигнала.

Обемът на сивото вещество намалява с възрастта , а бялото вещество също намалява, след като достигне пик в средата на живота (40 години). Ядрено-магнитният резонанс често разкрива промени в бялото вещество, които показват увреждане на малки съдове. Такива промени често съпътстват невродегенеративни заболявания.

Как се променя функционирането на мозъчните клетки и химичните системи

Обикновено невроните постоянно създават нови протеини, променят формата си, насочват ги към правилната част на клетката и след това ги обновяват, за да премахнат увредените елементи. Изследвания на биолози от Станфорд показват, че този цикъл се забавя с възрастта. Деформираните протеини започват да се натрупват и слепват, пречейки на невронната функция. С течение на времето това намалява клетъчната ефективност и влияе върху когнитивната функция.

Химичните промени усилват този ефект. С възрастта активността на допамина, ацетилхолина, серотонина и норепинефрина намалява. Тези вещества участват във формирането на емоциите, вниманието, умствената скорост и паметта.

Клетките получават по-малко енергия, защото техните електроцентрали – митохондриите – не функционират толкова ефективно, колкото преди. В тях се натрупват повече повредени молекули и системите, които обикновено ги отстраняват, са по-малко ефективни. Невроните също така задържат участъци от увредена ДНК, които клетката вече не може да поправи. Това кара клетките да отслабват и да се увреждат по-лесно.

Как да забавим стареенето на мозъка

Редовната физическа активност, балансираната диета и умствената стимулация спомагат за забавяне на свързаните с възрастта промени . Упражненията подпомагат невронната функция, а диетата MIND (с акцент върху зеленчуци, горски плодове, пълнозърнести храни, ядки и риба) намалява риска от проблеми с паметта. Националният институт по стареене (NIA) отбелязва, че усвояването на нови умения, четенето и активното социално взаимодействие укрепват връзките между мозъчните клетки и подпомагат пластичността на мозъка.

Американската фондация за мозъка подчертава, че намаляването на стреса и качественият сън също играят решаваща роля. Хроничният стрес и безсънието ускоряват стареенето, така че медитацията, ходенето и постоянната почивка помагат за защитата на мозъка. Контролирането на кръвното налягане и нивата на захарта, както и отказването от тютюнопушене и алкохол, поддържат мозъчните кръвоносни съдове и намаляват риска от свързан с възрастта упадък.

Източник: rambler.ru    
