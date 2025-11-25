Втори опит за старт на делото срещу привърженици на „Възраждане“ за погрома над ЕК в София

След Момин проход - Лас Вегас: Диана Габровска с номинация за оскарите в индустрията за възрастни

В тори опит за старт на делото срещу привържениците на партия "Възраждане", обвинени в погром над сградата на Европейската комисия в София.

Образувано е дело за хулиганство след посегателството срещу сградата на ЕК

Според прокуратурата през февруари тази година, при митинг срещу въвеждането на еврото, един от шестимата подсъдими блъскал входната врата на институцията, друг хвърлил възпламеняващ се предмет, а след това бутнал и полицай, предаде NOVA.

По време на протест: Изцапаха сградата на ЕК у нас с червена боя (СНИМКИ)

Камери от околните сгради са запечатали и как участник в протеста чупил стъкла и прозорец на централния вход. В средата на октомври делото не можа да започне, тъй като един от адвокатите не успя да се яви.