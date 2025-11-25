България

Втори опит за старт на делото срещу привърженици на „Възраждане“ за погрома над ЕК в София

Камери от околните сгради са запечатали и как участник в протеста чупил стъкла и прозорец на централния вход на сградата

25 ноември 2025, 07:22
Жестока катастрофа с три жертви край Пловдив

Първият бюджет в евро влиза в парламентарните комисии на второ четене

Със скандирания

Кървавата драма в Поповица: Разследването установи - дядото е прострелял внука си четири пъти

Разкриха детайли за трагедията с три жертви в Пловдивско

След Момин проход - Лас Вегас: Диана Габровска с номинация за оскарите в индустрията за възрастни

Благомир Коцев отпътува за Варна

С дъжд и температури под нулата изпращаме ноември

В тори опит за старт на делото срещу привържениците на партия "Възраждане", обвинени в погром над сградата на Европейската комисия в София. 

Образувано е дело за хулиганство след посегателството срещу сградата на ЕК

Според прокуратурата през февруари тази година, при митинг срещу въвеждането на еврото, един от шестимата подсъдими блъскал входната врата на институцията, друг хвърлил възпламеняващ се предмет, а след това бутнал и полицай, предаде NOVA.

По време на протест: Изцапаха сградата на ЕК у нас с червена боя (СНИМКИ)

Камери от околните сгради са запечатали и как участник в протеста чупил стъкла и прозорец на централния вход. В средата на октомври делото не можа да започне, тъй като един от адвокатите не успя да се яви.

Протест на „Възраждане” срещу въвеждането на еврото, стигна се до напрежение
Източник: nova.bg    
Възраждане привърженици протест дело ЕК
Жестока катастрофа с три жертви край Пловдив

Отдаваме почит на свещеномъченик Климент Римски и на св. Климент Охридски

Първият бюджет в евро влиза в парламентарните комисии на второ четене

Мощни експлозии разтърсиха Киев

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

От бастион на G-Class, Magna става производител на китайски е-коли

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Последни новини

Пеевски към кметовете и общинските съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година

България Преди 6 минути

Според него така ще дадат на хората сигурността и предвидимостта, от която имат нужда в годината на преход

<p>Дейвид Камерън е диагностициран с рак</p>

Свят Преди 1 час

Той съобщи, че е преминал скрининг, който е довел до диагнозата му

Диамант, принадлежал на Хабсбургите, е открит след век мистерия

Любопитно Преди 2 часа

Легендарният флорентински диамант, принадлежал на Хабсбургите, е открит в канадски банков трезор

Как разрухата бавно превзема Унгария

Свят Преди 2 часа

Остарялата инфраструктура в Унгария се превръща в политически риск за Виктор Орбан

От 2° до 18°: Какво време ни очаква днес

България Преди 2 часа

Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в София – около 12°

<p>Археолози откриха неолитен обект във водите край остров Пашман</p>

Любопитно Преди 9 часа

Смята се, че неолитната общност е построила голямо селище в този изолиран район

Търг за коне в ОАЕ отчете продажби за 1,76 млн. долара

Свят Преди 10 часа

Събитието се радва на значителна посещаемост от собственици и развъдчици на арабски коне от ОАЕ и от страни от Съвета за сътрудничество в Залива

България с позитивни икономически перспективи, МВФ предупреждава за дълг

Пари Преди 10 часа

Според МВФ вътрешното търсене продължава да движи силния растеж на българската икономика

<p>Мелания посрещна коледното дърво на Белия дом (СНИМКИ)</p>

Любопитно Преди 11 часа

Първата дама прие коледното дърво, преди да разкрие общата тема на тазгодишната празнична украса

<p>Тръмп е имал &quot;много добър разговор&quot; със Си</p>

Свят Преди 11 часа

Китайският президент каза, че двете страни трябва да запазят "импулса в отношенията си"

Мъж се вряза в пешеходци в Токио, уби човек

Свят Преди 11 часа

Шофьорът, на 37 г., е арестуван, след като първоначално успял да избяга

Руски дронове поразиха Одеса, взривове отекват в града

Свят Преди 11 часа

Има прекъсвания в движението на градския електротранспорт по някои маршрути

<p>AI&nbsp;може да се превърне в &quot;съвременен Франкенщайн&quot;</p>

Свят Преди 12 часа

"Отговорност на правителствата е с общи усилия да предотвратят подобен сценарий", каза Фолкер Тюрк

Граждани спряха мъж, шофирал крадена кола под въздействието на алкохол

България Преди 13 часа

Той бил арестуван и отведен в Районното управление

МВнР остро осъди поредния антибългарски акт в РСМ

Свят Преди 13 часа

От министерството уточниха, че заедно с посолството ни в Скопие поддържат постоянен контакт с Владимир Перев

Разградско семейство обвинено в трафик на жени остава зад решетките

България Преди 13 часа

Двамата обвиняеми бяха част от организирана група, чиито членове през август 2023 г. бяха осъдени от Окръжния съд в Разград

