Мощни експлозии разтърсиха Киев, има жертви и ранени

Н ай-малко 6 души загинаха, а 8 са ранени след поредна руска въздушна атака срещу украинската столица Киев. Руската армия удари критична инфраструктура и жилищни райони в Киев и други украински градове с дронове „Шахед“ и балистични ракети „Кинжал“.

Министерството на енергетиката на Украйна нарече нападението „масирана комбинирана атака върху енергийни обекти“, съобщи The Kyiv Independent.

Според кмета на Киев Виталий Кличко няколко многоетажни жилищни сгради в Печерския и Святошинския райони са повредени и запалени, включително 22-етажна сграда.

Двама души загинаха при пожар в девететажна сграда в Днипровския район, сред които 86-годишна жена.

Освен в столицата, атаки с ракети и дронове бяха съобщени в Киевска област, където четири къщи в Бяла Църква бяха напълно разрушени, както и в Запорожка и Харковска области.

Русия редовно удря украински градове, като последните месеци фокусът е върху енергийната инфраструктура, целейки да вкара страната в тежка зима. Кампанията се свързва с натиска от САЩ върху Киев да приеме мирен план, който благоприятства Русия.

Президентът Володимир Зеленски предупреди гражданите да очакват продължаващи атаки и призова международните партньори да отчитат безразличието на Русия към дипломацията.

„Трябва да сме наясно, че Русия няма да намали натиска върху нас, върху Украйна, върху нашия народ“, каза Зеленски.

В Киев се бяха чути силни експлозии от 1:00 ч. местно време, а системите за противовъздушна отбрана бяха активизирани. Спасителните екипи работят по локализирането на пожарите и търсенето на затиснати в развалините хора.

Междувременно руските власти съобщиха, че трима души са били убити, а 10 ранени тази нощ при украинска атака срещу Ростовска област. Това потвърди и губернаторът на областта Юрий Слюсар, цитиран от Reuters.

За шестима ранени при атака с дронове съобщи губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев.

"Въоръжените сили на Украйна извършиха през изминалата нощ масирана атака срещу южните райони на Русия. Най-мощните удари бяха нанесени върху Новоросийск и Таганрог", посочват властите, цитирани от ТАСС.

По данни на министерството на отбраната силите за противовъздушна отбрана са свалили през нощта общо 249 дрона над руските области, над Черно и Азовско море, 116 от тях - над Черно море. Над Краснодарския край са прехванати и унищожени 76 дрона, 23 над Република Крим, 16 над Ростовска област, 7 над Брянска, по 4 над Курска област и над акваторията на Азовско море, 2 над Белгородска област и един над Липецка област, уточни министерството.