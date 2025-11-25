Свят

Бившият премиер на Великобритания Дейвид Камерън е диагностициран с рак

Той съобщи, че е преминал скрининг, който е довел до диагнозата му

25 ноември 2025, 07:15
Източник: iStock photos/Getty images

Б ившият британски премиер Дейвид Камерън обяви, че е диагностициран с рак на простатата през 2024 г. Политикът призна в интервю за The Times, че миналата година е преминал изследвания, които са довели до ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и биопсия. 

„Не обичам особено да обсъждам личните си, интимни здравословни проблеми, но се чувствам длъжен да го направя. Нека бъдем честни - мъжете не са добри в говоренето за здравето си“, отбеляза той.

Камерън призна, че би се чувствал по-зле, ако не беше разкрил заболяването си. 

Той добави, че е преминал скрининг, който е довел до диагнозата му. Бившият премиер също така разкри, че е преминал фокална терапия за рак на простатата, последвана от още един ЯМР през юни 2025 г.

През февруари миналата година беше обявено, че крал Чарлз III на Великобритания е диагностициран с рак. Поради лечението си политикът е бил принуден да отмени повечето от планираните си събития през 2024 г. Лекарите също го посъветваха да се въздържа от други кралски задължения. 

Източник: БГНЕС    
Дейвид Камерън рак
