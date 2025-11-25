България

Първият бюджет в евро влиза в парламентарните комисии на второ четене

Изтече срокът за предложения за промени по отделни текстове и пера

25 ноември 2025, 06:29
Първият бюджет в евро влиза в парламентарните комисии на второ четене
Източник: iStock photos/Getty images

П ървата план-сметка в евро влиза на второ четене в комисиите в Народното събрание. Очаква се до края на седмицата бюджетът за 2026 година, както и тези на Общественото осигуряване и на Здравната каса да бъдат финално гласувани и в пленарната зала.

Ключова политическа седмица: Бюджетът в евро влиза в НС

След като социалните партньори не постигнаха съгласие по параметрите – синдикатите излязоха на протести, а работодателите потвърдиха, че също може да го направят. 

Парламентът не прие съкратените срокове по актуализацията на бюджета

Изтече срокът за предложения за промени по отделни текстове и пера.

Tой беше съкратен от 7 на 3 дни. Имаха право да го направят парламентарните групи, народните представители или парламентарните комисии. При разглеждането на бюджета за настоящата година, от „Възраждане” бяха дали над 38 хил. предложения за поправки

От 2° до 18°: Какво време ни очаква днес

България с позитивни икономически перспективи, МВФ предупреждава за дълг

Как разрухата бавно превзема Унгария

Мелания посрещна коледното дърво на Белия дом след скандала от първия мандат на Тръмп

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Извънземни сонди може би се крият на видно място, казва учен

Това е теорията на професор Алекс Елъри от университета Карлтън

Диамант, принадлежал на Хабсбургите, е открит след век мистерия

Легендарният флорентински диамант, принадлежал на Хабсбургите, е открит в канадски банков трезор

Търг за коне в ОАЕ отчете продажби за 1,76 млн. долара

Събитието се радва на значителна посещаемост от собственици и развъдчици на арабски коне от ОАЕ и от страни от Съвета за сътрудничество в Залива

Тръмп е имал "много добър разговор" със Си Цзинпин

Китайският президент каза, че двете страни трябва да запазят "импулса в отношенията си"

Мъж се вряза в пешеходци в Токио, уби човек

Шофьорът, на 37 г., е арестуван, след като първоначално успял да избяга

Руски дронове поразиха Одеса, взривове отекват в града

Има прекъсвания в движението на градския електротранспорт по някои маршрути

Със скандирания "оставка и промяна": Приключи протестът на медиците в София

Протестиращите блокираха движението на Орлов мост

ООН: AI може да се превърне в "съвременен Франкенщайн"

"Отговорност на правителствата е с общи усилия да предотвратят подобен сценарий", каза Фолкер Тюрк

Граждани спряха мъж, шофирал крадена кола под въздействието на алкохол

Той бил арестуван и отведен в Районното управление

Разградско семейство обвинено в трафик на жени остава зад решетките

Двамата обвиняеми бяха част от организирана група, чиито членове през август 2023 г. бяха осъдени от Окръжния съд в Разград

Жаир Болсонаро остава зад решетките след решение на върховния съд

Бившият бразилски президент очаква окончателните решения по обжалванията на присъдата му от 27 години затвор по обвинения в заговор за преврат

Кремъл: Путин и Ердоган обсъдиха мирния план за Украйна

Турция поддържа топли отношения с Киев и Москва чрез предоставянето на военна помощ за Украйна и отказа си да се присъедини към западните санкции срещу Русия

"Болезнени отстъпки": Новият американски план за мир в Украйна предизвика критики в Европа

Документът, според медии, е съставен в координация с руски представители и включва редица болезнени за Киев отстъпки

Проливни дъждове потопиха Тайланд

Жертвите на водната стихия в Малайзия са най-малко 8

Полша задържа трети заподозрян за саботаж на жп линия

Полша съобщи, че двамата мъже – на име Олександър К. и Евгений И. – са избягали в Беларус и иска да бъдат екстрадирани

Нито едно споразумение, отнасящо се до Украйна, не бива да подкопава сигурността на Полша и Европа

САЩ и Украйна продължават преговорите си в Женева

