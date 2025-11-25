Първият бюджет в евро влиза в парламентарните комисии на второ четене

П ървата план-сметка в евро влиза на второ четене в комисиите в Народното събрание. Очаква се до края на седмицата бюджетът за 2026 година, както и тези на Общественото осигуряване и на Здравната каса да бъдат финално гласувани и в пленарната зала.

Ключова политическа седмица: Бюджетът в евро влиза в НС

След като социалните партньори не постигнаха съгласие по параметрите – синдикатите излязоха на протести, а работодателите потвърдиха, че също може да го направят.

Парламентът не прие съкратените срокове по актуализацията на бюджета

Изтече срокът за предложения за промени по отделни текстове и пера.

Tой беше съкратен от 7 на 3 дни. Имаха право да го направят парламентарните групи, народните представители или парламентарните комисии. При разглеждането на бюджета за настоящата година, от „Възраждане” бяха дали над 38 хил. предложения за поправки