НАТО под напрежение: Какво иска Берлин от САЩ, за да достави "Пейтриът" на Украйна

Б ерлин иска "твърд ангажимент" от страна на САЩ за бърза подмяна на американските системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които Германия и други страни от НАТО са обещали на Киев, заяви днес в интервю германският министър на отбраната Борис Писториус, цитиран от Франс прес.

"Очакваме НАТО да се обърне отново към САЩ и да дадем ясно да се разбере на производителя на системите "Пейтриът", че страните, които доставят тези системи, трябва да бъдат снабдени с нови системи в рамките на няколко месеца“, каза Писториус пред германския седмичник "Шпигел".

Този "ангажимент" трябва да бъде "твърд", посочи министърът и добави, че максималният срок за подмяна трябва да бъде шест до осем месеца.

