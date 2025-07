Тръмп критикува Путин и обещава да изпрати 10 ракети "Пейтриът" на Украйна

Д оналд Тръмп изрази раздразнението си от Владимир Путин и обеща да изпрати 10 ракети "Пейтриът" на Украйна, след като в понеделник обяви, че доставките на оръжие от САЩ ще бъдат възобновени само дни след като бяха спрени от Пентагона, съобщи официален източник, запознат с въпроса.

Говорейки по време на заседание на кабинета във вторник, Тръмп заяви, че е все по-разочарован от руския лидер. "Путин ни залива с много глупости, ако искате да знаете истината. Постоянно е любезен, но това се оказва безсмислено", каза той, цитиран от The Guardian .

Запитан дали иска да бъдат наложени допълнителни санкции срещу Русия, Тръмп отговори: "Разглеждам това". В понеделник той заяви, че е "разочарован" от руския президент и ще изпрати "още оръжия" на Украйна.

"Ще им изпратим още оръжия, каквито имаме. Те трябва да могат да се защитават. Сега са подложени на тежки удари", каза Тръмп в присъствието на американска и израелска делегация.

Украински представители заявиха във вторник, че са благодарни за рязката промяна в позицията на президента на САЩ, но определиха броя на предоставените "Пейтриът" като "незначителен". Украинското министерство на отбраната посочи, че се опитва да изясни подробностите.

В изявление министерството заяви, че не е получило официално уведомление за промяната в политиката и че за Украйна е "от решаващо значение" да има "стабилност, последователност и предсказуемост" при предоставянето на оръжия, особено на системи за противовъздушна отбрана.

В изявлението се казва още:

"Благодарни сме на Съединените щати за цялата подкрепа и високо оценяваме усилията на американските партньори, насочени към постигането на истински мир."

Американският сайт Axios съобщи, че Тръмп се е съгласил незабавно да изпрати 10 ракети "Пейтриът". Това е с 20 по-малко от първоначално предвидените 30, които бяха готови за доставка миналата седмица, но изпращането им бе спряно на полско-украинската граница. Според медията, Тръмп също така е обещал да бъдат намерени допълнителни канали за доставки. По-късно служител потвърди информацията. Смята се, че Украйна разполага с осем батареи "Пейтриът", всяка от които струва над 1 милиард долара и използва прехващащи ракети.

Обещанието на Тръмп дойде след седемчасова руска въздушна атака в нощта срещу четвъртък срещу Киев, при която бяха използвани над 550 дрона и балистични ракети. Украински представители отказаха да обсъждат собствените си запаси, но посочиха, че новите 10 ракети "Пейтриът" ще бъдат достатъчни само за отблъскване на една масирана нощна атака.

Координираната руска атака миналата седмица бе извършена само часове след телефонен разговор между Тръмп и Путин. В понеделник Тръмп заяви, че САЩ ще изпратят "предимно отбранителни оръжия". "Толкова много хора умират в този хаос", каза той.

Министерството на отбраната на САЩ съобщи, че "допълнителни отбранителни оръжия" вече ще бъдат доставени на Украйна "по нареждане на президента Тръмп". Промяната в курса последва телефонен разговор в петък между Тръмп и Володимир Зеленски, който украинският президент определи като най-добрия им до момента.

Доналд Тръмп обеща да изпрати още оръжия на Украйна

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет спря миналата седмица доставката на ракети за противовъздушна отбрана и други прецизни боеприпаси, включително пратка, чакаща на полско-украинската граница. Той твърдеше, че мярката е необходима, тъй като запасите на Пентагона са на изчерпване.

Източници казаха пред "Гардиън", че САЩ разполагат едва с 25% от нужните ракети "Пейтриът" за изпълнение на всички военни планове на Пентагона, след като са изчерпали запасите си в Близкия изток през последните месеци. Имало е опасения, че потенциални американски операции може да бъдат застрашени.

"Гардиън" съобщи, че решението да бъде спряна помощта е взето от заместник-министъра на отбраната Стивън Файнбърг, а Хегсет го е утвърдил. Това предизвика разочарование в Киев и изненада сред демократите в Конгреса, които заявиха, че няма доказателства, че оръжейните запаси на САЩ са на изчерпване. Европейските съюзници на Украйна също не бяха доволни.

Военната помощ бе обещана миналата година от администрацията на Джо Байдън и одобрена от Конгреса. Тя включваше 30 ракети "Пейтриът", както и 8400 артилерийски снаряда калибър 155 мм, 142 ракети "Хелфайър" и 252 управляеми ракети за системата за залпов огън.

Юрий Сак, съветник в украинското министерство на стратегическите индустрии, заяви, че е благодарен, че Тръмп "все пак дава нещо". "На този етап не става дума за количествата, а за готовността на САЩ да продължат да подкрепят Украйна. Няколкото дни на пауза причиниха нервен срив на мнозина тук в Киев", каза той.

Путин прави обратното на това, което го съветва Тръмп

Сак призна, че броят на новите ракети "Пейтриът", предоставени от САЩ, е "незначителен". "Днес са 10. Утре може би ще са 20. Това е положителен знак, но не е достатъчно, за да защитим градовете си", посочи той.

Украйна разполага с ограничени количества прехващачи за своите системи "Пейтриът", които играят ключова роля в свалянето на руски балистични ракети. От януари, когато Тръмп се върна в Белия дом, Кремъл засили въздушните си удари срещу украинското цивилно население.

В неделя един човек загина, а над 60 бяха ранени след вълна от руски атаки с дронове по Харков, вторият по големина град в страната. Миналата седмица атаката срещу Киев причини сериозни щети, отломки паднаха върху училище, подпалиха коли и повредиха прозорци и балкони.

През последните месеци Зеленски се опитва да подобри отношенията си с Тръмп след катастрофалната им среща в края на февруари в Белия дом, когато вицепрезидентът Джей Ди Ванс обвини украинския лидер в неблагодарност.

Зеленски похвали лидерството на Тръмп, съгласи се с американското предложение за 30-дневно примирие и подписа споразумение, даващо на американски инвеститори достъп до ценните минерални ресурси на Украйна. Не е ясно дали това е достатъчно, за да промени видимия завой на Тръмп към Москва. Путин, от своя страна, отказва примирие и продължава да настоява за капитулация на Киев.

Trump has decided to transfer 10 Patriot interceptor missiles to Ukraine from 30 that were previously stuck in Poland due to the suspension of military aid, pic.twitter.com/2bBqPfcWQP