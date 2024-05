Германия обеща оръжеен пакет на стойност 500 млн. евро за Украйна

М инистърът на отбраната на Германия Борис Писториус обяви нов оръжеен пакет на стойност 500 млн. евро в подкрепа на Украйна по време на посещение в пристанищния град Одеса, предаде ДПА.

Той се срещна с украинския министър на отбраната Рустем Умеров, за да обсъдят военните нужди на Киев.

"Ние ще продължим да ви подкрепяме в тази отбранителна кампания“, заяви Писториус на срещата с Умеров в Одеса.

