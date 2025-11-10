Какво би могъл да направи Илон Мъск с 1 трилион долара?

Атижа: Какво се случва с Марио от Big Brother? Никой не знае! (ВИДЕО)

Акционерите на Tesla одобриха огромен финансов пакет за главния изпълнителен директор – който вече има приблизително нетно богатство от 491 милиарда долара – ако постигне серия от амбициозни цели през следващите 10 години.

Но тази цифра от 1 трилион долара – което е едновременно хиляда милиарда и един милион милиона – е почти невъзможно да бъде осъзната от повечето хора.

Дори така, разгледахме числата и проучихме какво може да се направи с един трилион американски долара – и се оказва, че това е доста, пресмятат от Sky News .

Ако бъдат наредени една след друга, трилион еднодоларови банкноти ще покрият разстояние от приблизително 156 милиарда метра.

Това може да обгърне екватора 3890 пъти, да достигне от Земята до Слънцето (около 149,6 милиона километра) или да направи 405 обиколки между Земята и Луната.

Такова количество еднодоларови банкноти би могло да покрие огромна площ (около 10 339 квадратни километра), което означава, че почти цялата територия на Ливан или Ямайка би могла да бъде покрита с тях.

Може да се похарчи за спорт

С тази сума може да се купят почти всички големи спортни лиги в света.

Клубовете от английската Висша лига струват сравнително малко (30 милиарда долара), и дори след като се купят отборите от Шампионската лига и петте водещи първенства на Испания, Италия, Германия и Франция, ще останат 858 милиарда долара.

Четирите основни американски спортни лиги – хокей (NHL), бейзбол (MLB), баскетбол (NBA) и американски футбол (NFL) – имат обща приблизителна стойност от 544 милиарда долара според Sportico.

Но дори ако се добавят Индийската крикет лига (120 милиарда долара) и Формула 1 (23,1 милиарда долара), Мъск все още ще има неизхарчени пари от обща сума около 829,7 милиарда долара.

Може да купи конкурентите на Tesla

Той би могъл да купи 15-те най-големи автомобилни компании в света, които се търгуват публично (без Tesla).

Това включва компании като японската Toyota (275 милиарда долара), китайската BYD (120 милиарда долара), както и луксозни марки като Ferrari (81 милиарда долара) и Mercedes-Benz (62 милиарда долара), заедно с BMW (52 милиарда долара), Volkswagen (50 милиарда долара) и Ford (48 милиарда долара).

Общата стойност би била колосалните 992 милиарда долара.

Може да купи Сан Диего

Той би могъл да купи всеки жилищен имот в окръг Сан Диего – оценен общо на 1 трилион долара.

Сиатъл е малко извън обсега му с 1,1 трилиона долара, според последните данни на Zillow.

Ако иска да купи нещо по-голямо, винаги има Тенеси – общата стойност на жилищата там е около 957 милиарда долара. Или Мериленд, който с 1,01 трилиона долара може да бъде купен, ако намери още малко средства.

Лондон обаче ще бъде труден за придобиване – стойността на жилищата там през февруари е оценена на почти 2 трилиона паунда (2,53 трилиона долара), според агенцията Savills.

Градове като Ню Йорк (4,6 трилиона долара) и Лос Анджелис (3,9 трилиона долара) също не са по джоба му, тъй като имат най-скъпите жилищни пазари в Америка.

Може да направи нещо благотворително

Винаги има възможност Мъск да последва примера на основателя на Microsoft Бил Гейтс, който възнамерява да дари 99% от своето огромно богатство през следващите 20 години.

Той би могъл да даде на всеки мъж, жена и дете в САЩ дял от своите пари – около 2917,32 долара (2223,29 британски лири), базирано на население от 342,7 милиона души.

Във Великобритания сумата би била приблизително 14 348,79 долара (10 935,20 британски лири) за всеки човек (около 69,6 милиона души).

Ако реши да подари на целия свят ранен коледен подарък, тогава, при приблизителна световна популация от 8,2 милиарда души, всеки би получил по 121,80 долара (92,87 британски лири).

Може да изплати дългове

С 1 трилион долара той може моментално да заличи лихви и държавни дългове на десетки страни.

Мъск може например да изтрие напълно дълга на Сингапур (1 трилион долара) или на Южна Корея (0,99 трилиона долара), според последните данни на Международния валутен фонд (октомври 2025 г.).

Но що се отнася до най-задлъжнелите държави, 1 трилион долара няма да стигне особено далеч.

САЩ имат държавен дълг от 38,3 трилиона долара (повече от една трета от общия световен дълг), а Обединеното кралство има сравнително скромните 4,1 трилиона долара.