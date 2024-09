Илон Мъск е на път да стане първият трилионер до 2027 г.

С поред нов доклад за световното богатство Илон Мъск е на път да стане първият трилионер в света до 2027 г.

53-годишният Мъск в момента е най-богатият човек в света с нетно състояние от 251 млрд. долара (191 млрд. паунда) според индекса на милиардерите на Bloomberg.

Въпреки това, според данните на Informa Connect Academy, богатството му нараства средно със 110% годишно.

Това означава, че ако богатството му продължава да нараства със същия темп, той може да достигне трилионера през следващите три години, според резултатите.

В същия доклад се посочва, че пазарната стойност на бизнеса на Мъск с електрически автомобили Tesla възлиза на 669,3 млрд. долара.

Темповете на растеж също са изключително високи - 173,3% годишно според Informa Connect Academy - което означава, че само бизнесът може да надхвърли 1 трлн. долара до следващата година.

Не е изненадващо, че първите две най-богати компании, оценени в доклада за растежа, са Microsoft (3,4 трлн. долара) и Apple (3,3 трлн. долара).

Двата технологични гиганта достигнаха границата от трилион долара съответно през 2019 г. и 2018 г.

Informa Connect Academy оценява основателя на индийския бизнес конгломерат Гаутам Адани като втория най-близък до това да стане трилионер.

С годишен темп на растеж от 123% той ще се окичи с титлата до 2028 г.

Дженсън Хуанг, главен изпълнителен директор на технологичната компания Nvidia, и индонезийският енергиен и миннодобивен магнат Прайого Пангесту също се очаква да станат трилионери до 2028 г., според сегашните им траектории.

