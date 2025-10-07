Свят

Бъдещето на игрите: Мъск стартира амбициозен проект с AI

"Твърде много студия за игри са собственост на огромни корпорации. xAI ще стартира ново студио за игри, за да направи игрите отново страхотни!“

7 октомври 2025, 14:08
Бъдещето на игрите: Мъск стартира амбициозен проект с AI
Източник: Getty

К омпанията за изкуствен интелект на Илон Мъск, xAI, разширява дейността си в разработката на видеоигри и търси кандидати с опит в дизайна на игри, предаде Fox Business

В четвъртък сутринта Мъск сподели публикация в X от акаунта @techdevnotes, в която се казва: „xAI наема за видеоигри“, а Мъск отговори: „Вярно.“

Мъск изрази интерес към разработката на игри миналата година, като написа в X: „Твърде много студия за игри са собственост на огромни корпорации. @xAI ще стартира ново студио за игри, за да направи игрите отново страхотни!“

Мъск основа xAI през 2023 г. с цел „разбиране на истинската природа на Вселената“. Компанията разработи чатбота Grok и си партнира с X, за да захранва разговорния изкуствен интелект на платформата.

Мъск се изправя пред конкуренция на нарастващия пазар за игри с изкуствен интелект. Xbox на Microsoft работи с Inworld AI по многогодишни проекти, Nvidia насърчава своята система ACE for Games за създаване на дигитални хора, управлявани от изкуствен интелект, а Roblox въведе своя генеративен инструмент с изкуствен интелект, Roblox Cube, за да подпомага разработчиците в създаването на игри.

Джулиан Тогелиус, съосновател и директор по изследванията в modl.ai и доцент в Нюйоркския университет, заяви, че използването на генеративен изкуствен интелект в разработката на игри е революционно, но изисква и човешки надзор. „Хибриден модел, който комбинира човешка преценка с подпомогната автоматизация, може да оптимизира резултатите и да намали рисковете“, каза Тогелиус.

Стъпката към разработката на игри идва в момент, когато xAI разширява присъствието си, включително чрез федерален договор с Администрацията за общи услуги на САЩ за предоставяне на услуги с изкуствен интелект на държавни агенции.

Според Grand View Research се очаква глобалният пазар на видеоигри да надхвърли 600 милиарда долара до 2030 г., като изкуственият интелект все повече се използва в дизайна на истории, поведението на героите и изграждането на светове.

Източник: Fox Business    
