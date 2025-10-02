Свят

Мъск стана първият половин трилионер в света

Шефът на Tesla Илон Мъск стана първият човек в историята, чието нетно състояние надхвърля 500 милиарда долара

2 октомври 2025, 10:21
Мъск стана първият половин трилионер в света
Източник: Getty

Ш ефът на Tesla Илон Мъск стана първият човек в историята, чието нетно състояние надхвърля 500 милиарда долара, тъй като стойността на компанията за електрически автомобили и другите му бизнеси се е увеличила тази година, пише BBC.

Нетното състояние на технологичния магнат за кратко достигна 500,1 милиарда долара в сряда, преди да спадне леко до малко над 499 милиарда долара по-късно през деня, съобщи индексът на милиардерите на Forbes.

Според съобщенията, наред с Tesla, оценките на други негови начинания, включително стартъпа за изкуствен интелект xAI и ракетната компания SpaceX, също са се повишили през последните месеци.

Този важен етап допълнително затвърждава статута на Мъск като най-богатия човек в света, далеч пред конкурентите му в световния технологичен сектор.

Според индекса на милиардерите на Forbes, основателят на Oracle Лари Елисън е вторият най-богат човек в света, със състояние от около 350,7 милиарда долара.

Миналия месец г-н Елисън за кратко изпревари Мъск, след като акциите на Oracle скочиха с над 40%, подкрепени от изненадващо оптимистичните перспективи на фирмата за бизнеса ѝ с облачна инфраструктура и сделките с изкуствен интелект (ИИ).

Огромното богатство на Мъск е тясно свързано с неговия дял от над 12% в Tesla, чиито акции отбелязаха рязък скок тази година.

Акциите на Tesla бяха с над 3,3% по-високи в края на търговията в Ню Йорк в сряда и сега са се повишили с над 20% тази година.

Акциите на компанията отбелязват печалби през последните месеци, тъй като инвеститорите приветстват факта, че Мъск се фокусира повече върху компаниите си, отколкото върху политиката.

По-рано тази година той беше критикуван заради работата си с Департамента за ефективност на правителството (DOGE) на администрацията на Тръмп, органът, натоварен със задачата да намали разходите на правителството на САЩ и да съкрати работните места.

Мъск, който е собственик и на платформата за социални медии X, също така е изразявал открито мнението си по въпроси като имиграцията и програмите за многообразие, равенство и приобщаване (DEI).

Председателят на борда на директорите на Tesla, Робин Денхолм, заяви през септември, че Мъск вече е „начело“ в автомобилния производител.

Бордът на компанията заяви също, че Мъск може да получи заплащане на стойност над 1 трилион долара, ако постигне списък с амбициозни цели през следващото десетилетие.

За да получи пакета, той ще трябва да увеличи стойността на Tesla осем пъти, да продаде един милион роботи с изкуствен интелект, да продаде още 12 милиона автомобила Tesla и да постигне няколко други цели.

Също миналия месец Мъск обяви, че е купил акции на Tesla на стойност около 1 милиард долара, което някои инвеститори възприеха като вот на доверие във фирмата.

През последните години Tesla се сблъска с редица предизвикателства, включително силна конкуренция от конкурентни производители на електрически автомобили, като например китайския BYD.

Компанията е и в процес на преход към бизнес с изкуствен интелект и роботика.

Източник: BBC    
Илон Мъск Нетно състояние Тесла SpaceX xAI Милиардери Изкуствен интелект Акции Най-богатият човек Бизнес
Последвайте ни

По темата

Първи сняг заваля в части от страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

Първи сняг заваля в части от страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

Хайди Клум разкри зловещи детайли за костюма си за Хелоуин

Хайди Клум разкри зловещи детайли за костюма си за Хелоуин

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

„Намушкаха я без причина“ – свидетели описват убийството на украинската бежанка във влак

„Намушкаха я без причина“ – свидетели описват убийството на украинската бежанка във влак

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10 златни правила за щастливо и здраво куче

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Ексклузивно

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 4 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Ексклузивно

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Преди 1 час
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Ексклузивно

Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Преди 1 час
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Ексклузивно

Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 4 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Силна магнитна буря удари Земята – възможни смущения в комуникациите и по-засегнати чувствителни хора

България Преди 12 минути

Лекари съветват как да се предпазим от умора, главоболие и напрежение по време на геомагнитни смущения

Мними полицаи измамиха две възрастни жени във Видин, загубата е над 9000 лева

Мними полицаи измамиха две възрастни жени във Видин, загубата е над 9000 лева

България Преди 12 минути

В поредица телефонни разговори, те били заблудни, че оказват помощ на МВР

мечка

Ожесточено състезание: Мечокът Чънк спечели титлата на Седмицата на дебелата мечка

Любопитно Преди 37 минути

Чънк победи въпреки травмата на челюстта си, която затрудняваше яденето на сьомга

Близо 50 европейски лидери се събират за разговори за войната в Украйна и икономиката

Близо 50 европейски лидери се събират за разговори за войната в Украйна и икономиката

Свят Преди 1 час

Украинският президент Володимир Зеленски също се очаква да присъства на срещата

Първата двойка на САЩ Доналд и Мелания Тръмп

Четец по устни разкри разгорещения разговор между Доналд Тръмп и Мелания

Любопитно Преди 1 час

Американският президент дори беше забелязан да размахва пръст на съпругата си

<p>Двама моряци от руски танкер&nbsp;под стража заради дроновете в Дания</p>

Двама моряци от руски танкер от "сенчеста флотилия" под стража заради дроновете в Дания

Свят Преди 1 час

Предполага се, че танкерът е бил използван като площадка за изстрелване на мистериозните дронове, блокирали летища в Дания

<p>Хиляди почетоха жертвите&nbsp;от трагедията на жп гарата в Нови Сад</p>

11 месеца от трагедията на жп гарата в Нови Сад, хиляди почетоха жертвите

Свят Преди 1 час

Организаторите напомниха, че почти година след трагедията никой не е поел отговорност

Джейн Гудол

Почина Джейн Гудол, която промени завинаги разбирането ни за животните

Свят Преди 1 час

Нейните полеви изследвания с шимпанзетата не само премахнаха бариерите пред жените и промениха начина, по който учените изучават животните, но и документираха емоции и личностни черти у тези примати, които размиха границата между хората и животинското царство

Разследват заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

Разследват заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

България Преди 1 час

Посланието с текст: „Останете живи заради близките си“ е било написано върху кутии с пури, оставени в семейния ресторант на Коцеви

<p>С ветрове от 155 км/ч: Бурята &quot;Имелда&quot; връхлетя Бермудските острови</p>

Бурята "Имелда" връхлетя Бермудските острови, затвориха летище, училища и правителствени сгради

Свят Преди 2 часа

Беше издаден код за ураган

Овцевъди и козевъди oбявиха протестна готовност

Овцевъди и козевъди oбявиха протестна готовност

България Преди 2 часа

Причината е липсата на държавно решение за ваксинация срещу шарката по дребните животни

Напрежение в Нови Искър: Протести след смъртта на жена, пометена от камион

Напрежение в Нови Искър: Протести след смъртта на жена, пометена от камион

България Преди 2 часа

Потърпевшите от трафика на тежкотоварни автомобили настояват за мерки, които да не допускат още фатални инциденти

Кометата, която се носи към нас, е по-голяма от очакваното – и може да е извънземна технология

Кометата, която се носи към нас, е по-голяма от очакваното – и може да е извънземна технология

Любопитно Преди 2 часа

Кометата е открита за първи път от НАСА на 1 юли

<p>Израел задържа Грета Тунберг (ВИДЕО)</p>

Израел задържа Грета Тунберг и други екоактивисти (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Военнослужещи от израелските сили се качиха на борда на плавателни съдове от международната флотилия "Глоубъл Сумуд", превозваща хуманитарна помощ за Газа

Витамин D

Витамин D: Защо тялото се нуждае от него и кога лекарите го предписват

Любопитно Преди 3 часа

Витамин D помага на костите да останат здрави, поддържа имунитета и дори влияе на настроението

Голям пожар в изоставен склад в София, има жертва (ВИДЕО)

Голям пожар в изоставен склад в София, има жертва (ВИДЕО)

България Преди 3 часа

35 автомобила, които били паркирани до подпалилата се сграда, са засегнати

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Внимание! Зима в планината

sinoptik.bg
1

Коя е най-дебелата мечка в Аляска

sinoptik.bg

От секс символ до баба: Мишел Пфайфър има внуче

Edna.bg

Джордж Клуни призна: Чувствам се като глупак до Амал!

Edna.bg

Расмус Хойлунд изпрати послание към Ман Юнайтед след двата си гола за Наполи в Шампионската лига

Gong.bg

Де Бройне след успеха на Наполи: Нямам проблеми с Конте, искам просто да се наслаждавам на футбола

Gong.bg

Българин - сред задържаните на флотилията за Газа (ВИДЕО)

Nova.bg

Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов пред NOVA: Радостта на хората за нас значи повече от медала

Nova.bg