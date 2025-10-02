Мъск стана първият половин трилионер в света

Ш ефът на Tesla Илон Мъск стана първият човек в историята, чието нетно състояние надхвърля 500 милиарда долара, тъй като стойността на компанията за електрически автомобили и другите му бизнеси се е увеличила тази година, пише BBC.

Нетното състояние на технологичния магнат за кратко достигна 500,1 милиарда долара в сряда, преди да спадне леко до малко над 499 милиарда долара по-късно през деня, съобщи индексът на милиардерите на Forbes.

Според съобщенията, наред с Tesla, оценките на други негови начинания, включително стартъпа за изкуствен интелект xAI и ракетната компания SpaceX, също са се повишили през последните месеци.

Този важен етап допълнително затвърждава статута на Мъск като най-богатия човек в света, далеч пред конкурентите му в световния технологичен сектор.

Според индекса на милиардерите на Forbes, основателят на Oracle Лари Елисън е вторият най-богат човек в света, със състояние от около 350,7 милиарда долара.

Elon Musk just became the first person in the world to achieve a half-trillion-dollar net worth.



He is the one and only member of the $500 billion exclusive club, and he is projected to be the world’s first trillionaire pic.twitter.com/PHDY0JBJjJ — SMX 🇺🇸 (@iam_smx) October 1, 2025

Миналия месец г-н Елисън за кратко изпревари Мъск, след като акциите на Oracle скочиха с над 40%, подкрепени от изненадващо оптимистичните перспективи на фирмата за бизнеса ѝ с облачна инфраструктура и сделките с изкуствен интелект (ИИ).

Огромното богатство на Мъск е тясно свързано с неговия дял от над 12% в Tesla, чиито акции отбелязаха рязък скок тази година.

Акциите на Tesla бяха с над 3,3% по-високи в края на търговията в Ню Йорк в сряда и сега са се повишили с над 20% тази година.

Акциите на компанията отбелязват печалби през последните месеци, тъй като инвеститорите приветстват факта, че Мъск се фокусира повече върху компаниите си, отколкото върху политиката.

По-рано тази година той беше критикуван заради работата си с Департамента за ефективност на правителството (DOGE) на администрацията на Тръмп, органът, натоварен със задачата да намали разходите на правителството на САЩ и да съкрати работните места.

Half a trillion net worth isn’t about cars. It’s about rockets, AI, energy, and robots converging under one guy. First $500B man in history. Love him or hate him, Musk just set a benchmark no CEO bonus plan can touch. $TSLA pic.twitter.com/mknzyqPakP — Tom Nash (@iamtomnash) October 1, 2025

Мъск, който е собственик и на платформата за социални медии X, също така е изразявал открито мнението си по въпроси като имиграцията и програмите за многообразие, равенство и приобщаване (DEI).

Председателят на борда на директорите на Tesla, Робин Денхолм, заяви през септември, че Мъск вече е „начело“ в автомобилния производител.

Бордът на компанията заяви също, че Мъск може да получи заплащане на стойност над 1 трилион долара, ако постигне списък с амбициозни цели през следващото десетилетие.

За да получи пакета, той ще трябва да увеличи стойността на Tesla осем пъти, да продаде един милион роботи с изкуствен интелект, да продаде още 12 милиона автомобила Tesla и да постигне няколко други цели.

Също миналия месец Мъск обяви, че е купил акции на Tesla на стойност около 1 милиард долара, което някои инвеститори възприеха като вот на доверие във фирмата.

През последните години Tesla се сблъска с редица предизвикателства, включително силна конкуренция от конкурентни производители на електрически автомобили, като например китайския BYD.

Компанията е и в процес на преход към бизнес с изкуствен интелект и роботика.