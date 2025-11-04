Илон Мъск иска да блокира слънцето, за да ограничи глобалното затопляне

Ш ефът на SpaceX Илон Мъск сподели възможно решение на климатичната криза, въпреки че учените предупреждават, че то може да завърши с катастрофа, съобщи Daily Mail.

В публикация в X (Twitter), Мъск заяви, че иска да изстреля „голямо, захранвано от слънчева енергия“ съзвездие от спътници в земна орбита.

Сателитите с изкуствен интелект ще могат да правят „малки корекции“ в това колко от слънчевата енергия ще достига до Земята, което ще има охлаждащ ефект върху планетата.

Много членове на обществеността изглеждат ужасени от идеята, която е интерпретацията на Мъск за вече предложен проект за „геоинженерство“.

В отговор един скептичен потребител каза: „Значи по същество оставяме изкуствения интелект да решава колко слънчева светлина получават хората сега? Какво би могло да се обърка?“

Друг публикува: „Никой човек, нито компания, нито правителство нямат право да се забъркват в НАШИЯ колективен световен климат“, докато един се оплака, че „нямаме нужда от повече хора, които си играят на Бог“.

Лили Фюр, директор на програмата за икономика на изкопаемите горива в Центъра за международно екологично право (CIEL) в Берлин, нарече идеята „силно спекулативна“.

„Слънчевото геоинженерство е по своята същност непредсказуемо и би могло допълнително да дестабилизира нашата вече крехка климатична система“, каза тя пред Daily Mail.

„Всяко бъдещо внедряване на геоинженерство би застрашило живота и правата на милиарди хора, включително във Великобритания. Ако някога бъде внедрен, няма да е възможно да бъде спрян или временно, без да се рискуват бързи температурни пикове и ускоряване на глобалното затопляне. Тези силно спекулативни технологии са опасно отклонение от решаването на климатичната криза и трябва да бъдат премахнати от дневния ред завинаги“, добави тя.

В социалните мрежи много хора си спомниха епизода на „Семейство Симпсън“, където местният милиардер г-н Бърнс блокира слънцето, принуждавайки жителите на Спрингфийлд да използват електричество от атомната му електроцентрала.

Професор Густав Андерсон, биолог в университета Умео в Швеция, каза, че г-н Бърнс „е имал подобна идея преди няколко години“.

Мъск беше попитан как съзвездието ще осигури „прецизни и справедливи корекции на слънчевата енергия“ по цялата Земя, като същевременно отчита сезонните колебания.

Собственикът на SpaceX отговори: „Да. Ще са необходими само малки корекции, за да се предотврати глобалното затопляне или глобалното охлаждане.“

Elon is promoting climate geoengineering, by blocking sunlight with his satellites.



🤡🤡🤡🤡🤡https://t.co/fprU5bbOj8 pic.twitter.com/hpFJiffNFw — Tony Heller (@TonyClimate) November 4, 2025

След това Мъск призна, че блокирането на твърде много слънчева светлина може да доведе до рязък спад на температурите и превръщането на Земята в „снежна топка“.

Земята „много пъти е била снежна топка в миналото“, каза Мъск, въпреки че последният път, когато това се е случило, е бил преди около 635 милиона години.

Мъск не уточни точно каква роля ще играе изкуственият интелект в неговото съзвездие от спътници, но вероятно ще бъде отговорен за определянето кога да се направят „малките корекции“ в количеството слънчева енергия, достигащо до Земята.

Въпреки че цялата работа може да звучи непрактично, Мъск вече е изпратил над 8000 спътника в земна орбита като част от своята констелация Starlink, осигуряваща високоскоростен интернет на света.

И разходите за такъв проект биха могли спокойно да бъдат покрити от Мъск, който в момента е най-богатият човек в света с нетно състояние от около 469 милиарда долара.

Рам бен Зеев, автор и предприемач в Шотландия, каза, че инженерната страна на въпроса „може би е възможна“, но „последиците от грешката биха били неизмерими“.

В публикация в X той каза, че идеята „опасно надценява човешкия контрол и подценява природния баланс“.

„Намаляването на слънчевата светлина не само понижава температурите, но и пряко влияе върху фотосинтезата - основата на живота на тази планета“, предупреди той. Дори намаление на слънчевата енергия с 1-2 процента може да опустоши глобалното земеделие, горите и производството на кислород.“

Професор Сами Бъзард, глациолог и климатолог в университета Нортъмбрия, предупреди, че може да има „непредвидени последици“ от подобна схема.

„Не бива да зависи от един човек или една държава да решава какъв ще бъде климатът за друга, особено с риска от нежелани последици от неизпитани методи“, каза тя пред Daily Mail.

„Някои примери за неща, които би трябвало да бъдат допълнително проучени за този метод, са въглеродните разходи (изстрелването на спътници и изкуственият интелект са свързани с много въглеродни емисии) и управлението. Тъй като този метод би имал глобални последици, които не биха били еднакви навсякъде, ще е необходимо глобално съгласие, за да се приложи“.

„В крайна сметка имаме известен, ефективен метод за подобряване на положението ни - декарбонизация - и трябва да съсредоточим енергията си там.“

Алесандро Силвано, научен сътрудник в Университета в Саутхемптън, каза, че е добре, че „мащабните климатични интервенции се обсъждат по-открито“.

„Но е важно да се отбележи, че геоинженерството – независимо дали чрез управление на слънчевата радиация или отстраняване на въглероден диоксид – остава научно сложно и носи значителни несигурности“, каза той пред Daily Mail.

„Всяко предложение ще изисква задълбочена оценка на неговата техническа осъществимост, потенциалното въздействие върху метеорологичните модели и екосистемите, както и на неговите геополитически последици.“

Затъмняването на слънцето е идея, която вече се обсъжда, въпреки че вместо сателити някои експерти предлагат инжектиране на отразяващи частици.

В скорошен доклад обаче екип предупреди, че подобни рисковани „геоинженерни“ проекти биха могли да причинят хаос върху времето и всъщност да влошат изменението на климата.