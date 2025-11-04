Любопитно

Илон Мъск иска да блокира слънцето, за да ограничи глобалното затопляне

Сателитите с изкуствен интелект ще могат да правят „малки корекции“ в това колко от слънчевата енергия ще достига до Земята, което ще има охлаждащ ефект върху планетата

4 ноември 2025, 15:22
Илон Мъск иска да блокира слънцето, за да ограничи глобалното затопляне
Източник: БТА

Ш ефът на SpaceX Илон Мъск сподели възможно решение на климатичната криза, въпреки че учените предупреждават, че то може да завърши с катастрофа, съобщи Daily Mail.

В публикация в X (Twitter), Мъск заяви, че иска да изстреля „голямо, захранвано от слънчева енергия“ съзвездие от спътници в земна орбита. 

Сателитите с изкуствен интелект ще могат да правят „малки корекции“ в това колко от слънчевата енергия ще достига до Земята, което ще има охлаждащ ефект върху планетата. 

Много членове на обществеността изглеждат ужасени от идеята, която е интерпретацията на Мъск за вече предложен проект за „геоинженерство“.

В отговор един скептичен потребител каза: „Значи по същество оставяме изкуствения интелект да решава колко слънчева светлина получават хората сега? Какво би могло да се обърка?“

Друг публикува: „Никой човек, нито компания, нито правителство нямат право да се забъркват в НАШИЯ колективен световен климат“, докато един се оплака, че „нямаме нужда от повече хора, които си играят на Бог“. 

Лили Фюр, директор на програмата за икономика на изкопаемите горива в Центъра за международно екологично право (CIEL) в Берлин, нарече идеята „силно спекулативна“. 

„Слънчевото геоинженерство е по своята същност непредсказуемо и би могло допълнително да дестабилизира нашата вече крехка климатична система“, каза тя пред Daily Mail. 

„Всяко бъдещо внедряване на геоинженерство би застрашило живота и правата на милиарди хора, включително във Великобритания. Ако някога бъде внедрен, няма да е възможно да бъде спрян или временно, без да се рискуват бързи температурни пикове и ускоряване на глобалното затопляне. Тези силно спекулативни технологии са опасно отклонение от решаването на климатичната криза и трябва да бъдат премахнати от дневния ред завинаги“, добави тя.  

В социалните мрежи много хора си спомниха епизода на „Семейство Симпсън“, където местният милиардер г-н Бърнс блокира слънцето, принуждавайки жителите на Спрингфийлд да използват електричество от атомната му електроцентрала. 

Професор Густав Андерсон, биолог в университета Умео в Швеция, каза, че г-н Бърнс „е имал подобна идея преди няколко години“. 

Мъск беше попитан как съзвездието ще осигури „прецизни и справедливи корекции на слънчевата енергия“ по цялата Земя, като същевременно отчита сезонните колебания. 

Собственикът на SpaceX отговори: „Да. Ще са необходими само малки корекции, за да се предотврати глобалното затопляне или глобалното охлаждане.“

След това Мъск призна, че блокирането на твърде много слънчева светлина може да доведе до рязък спад на температурите и превръщането на Земята в „снежна топка“.

Земята „много пъти е била снежна топка в миналото“, каза Мъск, въпреки че последният път, когато това се е случило, е бил преди около 635 милиона години. 

Мъск не уточни точно каква роля ще играе изкуственият интелект в неговото съзвездие от спътници, но вероятно ще бъде отговорен за определянето кога да се направят „малките корекции“ в количеството слънчева енергия, достигащо до Земята. 

Въпреки че цялата работа може да звучи непрактично, Мъск вече е изпратил над 8000 спътника в земна орбита като част от своята констелация Starlink, осигуряваща високоскоростен интернет на света.

И разходите за такъв проект биха могли спокойно да бъдат покрити от Мъск, който в момента е най-богатият човек в света с нетно състояние от около 469 милиарда долара. 

Рам бен Зеев, автор и предприемач в Шотландия, каза, че инженерната страна на въпроса „може би е възможна“, но „последиците от грешката биха били неизмерими“. 

В публикация в X той каза, че идеята „опасно надценява човешкия контрол и подценява природния баланс“

„Намаляването на слънчевата светлина не само понижава температурите, но и пряко влияе върху фотосинтезата - основата на живота на тази планета“, предупреди той. Дори намаление на слънчевата енергия с 1-2 процента може да опустоши глобалното земеделие, горите и производството на кислород.“ 

Професор Сами Бъзард, глациолог и климатолог в университета Нортъмбрия, предупреди, че може да има „непредвидени последици“ от подобна схема. 

„Не бива да зависи от един човек или една държава да решава какъв ще бъде климатът за друга, особено с риска от нежелани последици от неизпитани методи“, каза тя пред Daily Mail. 

„Някои примери за неща, които би трябвало да бъдат допълнително проучени за този метод, са въглеродните разходи (изстрелването на спътници и изкуственият интелект са свързани с много въглеродни емисии) и управлението. Тъй като този метод би имал глобални последици, които не биха били еднакви навсякъде, ще е необходимо глобално съгласие, за да се приложи“. 

„В крайна сметка имаме известен, ефективен метод за подобряване на положението ни - декарбонизация - и трябва да съсредоточим енергията си там.“ 

Алесандро Силвано, научен сътрудник в Университета в Саутхемптън, каза, че е добре, че „мащабните климатични интервенции се обсъждат по-открито“.

„Но е важно да се отбележи, че геоинженерството – независимо дали чрез управление на слънчевата радиация или отстраняване на въглероден диоксид – остава научно сложно и носи значителни несигурности“, каза той пред Daily Mail. 

„Всяко предложение ще изисква задълбочена оценка на неговата техническа осъществимост, потенциалното въздействие върху метеорологичните модели и екосистемите, както и на неговите геополитически последици.“

Затъмняването на слънцето е идея, която вече се обсъжда, въпреки че вместо сателити някои експерти предлагат инжектиране на отразяващи частици. 

В скорошен доклад обаче екип предупреди, че подобни рисковани „геоинженерни“ проекти биха могли да причинят хаос върху времето и всъщност да влошат изменението на климата.

  

Източник: Daily Mail    
Илон Мъск SpaceX Геоинженерство Климатична криза Спътници Блокиране на слънцето Изкуствен интелект Глобално затопляне Охлаждане на планетата Слънчева енергия
Последвайте ни

По темата

Мъж размаха нож срещу деца: Искате ли да ви наръгам

Мъж размаха нож срещу деца: Искате ли да ви наръгам

Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище

Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище "Васил Левски" (СНИМКИ)

Мъж преби жена си в Кърджали, счупи ѝ челюстта

Мъж преби жена си в Кърджали, счупи ѝ челюстта

Скритият убиец, който е навсякъде в храната

Скритият убиец, който е навсякъде в храната

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Новият DS №4 дебютира у нас, цените му стартират от 73 600 лв.

Новият DS №4 дебютира у нас, цените му стартират от 73 600 лв.

carmarket.bg
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Ексклузивно

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 6 часа
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 8 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Ексклузивно

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 8 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 8 часа

Виц на деня

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Расте броят на жертвите на опустошителния трус в Афганистан

Расте броят на жертвите на опустошителния трус в Афганистан

Свят Преди 25 минути

Националната служба за справяне с бедствията съобщи, че само малка част пострадалите са тежко ранени

Инфлуенсърка измами милиони последователи, че страда от рак

Инфлуенсърка измами милиони последователи, че страда от рак

Свят Преди 25 минути

Британи Милър обяви, че е диагностицирана с рак на стомаха в трети стадий през 2017 г. и изгради своята кариера

Дейвид Бекъм

Сър Дейвид! Крал Чарлз удостои Бекъм с рицарско звание

Любопитно Преди 53 минути

Облечен в костюм, ушит специално за повода от неговата съпруга – модната дизайнерка Виктория Бекъм – бившият футболист беше посрещнат от крал Чарлз III в Уиндзор

Майка и дъщеря в синхрон: Синди Крофорд и Кая Гербер впечатлиха на гала вечерта на LACMA

Майка и дъщеря в синхрон: Синди Крофорд и Кая Гербер впечатлиха на гала вечерта на LACMA

Любопитно Преди 1 час

Съдът решава дали да отстрани кмета на Минерални бани от поста му

Съдът решава дали да отстрани кмета на Минерални бани от поста му

България Преди 1 час

На Мюмюн Искендер са повдигнати 4 обвинения за имотна вреда на общината

Дик Чейни: Архитектът на американската мощ

Дик Чейни: Архитектът на американската мощ

Свят Преди 1 час

В последните години от живота си обаче Чейни, все още твърд консерватор, беше до голяма степен изключен от партията си заради острата си критика към президента Доналд Тръмп

<p>Гутериш е &quot;дълбоко обезпокоен&quot;</p>

Гутериш призова: Спазвайте мирното споразумение в Газа

Свят Преди 1 час

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа, имащо за цел да преустанови разрушителната война между Израел и "Хамас"

11-годишно дете е ранено при стрелба в Брюксел

11-годишно дете е ранено при стрелба в Брюксел

Свят Преди 1 час

Разследващите са намерили около 15 гилзи на мястото на инцидента

България и РСМ подписват споразумение за изграждане на железопътен тунел

България и РСМ подписват споразумение за изграждане на железопътен тунел

България Преди 1 час

Трансграничният тунел е ключов елемент от транспортния коридор "Западни Балкани – Източно Средиземноморие" и стратегическия Коридор VIII

Най-тясната къща в Ню Йорк се продава за милиони (СНИМКИ)

Най-тясната къща в Ню Йорк се продава за милиони (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

„Няма нищо подобно на пазара в момента“

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев с отговор на депутата от БСП Драгомир Стойнев за данък дивидент и сивата икономика

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев с отговор на депутата от БСП Драгомир Стойнев за данък дивидент и сивата икономика

България Преди 1 час

Най-възрастният мъж в Германия почина на 110 години

Най-възрастният мъж в Германия почина на 110 години

Свят Преди 1 час

Роденият на 2 септември 1915 г. Хайдле преживява най-големите сътресения на 20-ти век

Професор от Харвард: Правилото за 8 часа сън е „глупост“

Професор от Харвард: Правилото за 8 часа сън е „глупост“

Любопитно Преди 1 час

Хората без съвременна електрическа светлина типично спят по шест до седем часа без дрямка, а големите извадки показват най-нисък риск за смъртност около седем часа, а не осем

<p>Заплита се мистерията с войника, взривил се пред хотел &bdquo;Тръмп&ldquo;</p>

Мистерията около войника от Специалните части, който взриви Cybertruck пред хотел „Тръмп“ в Лас Вегас, се задълбочава

Свят Преди 1 час

Разследването разкри нови детайли за действията и мотивите на американския спецвойник, но манифестът му остава засекретен

Следващият Джим Кери? 18-годишният Мейсън Темз постави рекорд, непостиган от 30 години

Следващият Джим Кери? 18-годишният Мейсън Темз постави рекорд, непостиган от 30 години

Любопитно Преди 2 часа

Мейсън Темз успя да повтори това, което единствено Джим Кери направи през 90-те

Дик Чейни

Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Щъркел на автогарата в Монтана

sinoptik.bg
1

Облаци и мъгли след "сиромашкото лято"

sinoptik.bg

От сладникав актьор до носител на Оскар: Матю Макконъхи на 56

Edna.bg

Здравословни рецепти с джинджифил

Edna.bg

Левски отправи голяма молба

Gong.bg

Ясни са съперниците на "лъвиците" за СП в Бразилия

Gong.bg

Почина Дик Чейни - архитектът на „войната срещу терора“

Nova.bg

Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха първите български евробанкноти (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg