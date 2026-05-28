Фон дер Лайен и Румен Радев дадоха съвместна пресконференция

П риемането на еврото носи реални ползи за България – както за гражданите, така и за бизнеса.

Това заяви председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен по време на съвместна пресконференция с българския премиер Румен Радев.

Според Фон дер Лайен общата валута „улеснява плащанията и пътуването на хората“ и дава възможност на компаниите „да се възползват напълно от единния европейски пазар“. Тя отбеляза още, че според мнозина българи преходът към еврото е протекъл „гладко и ефективно“, определяйки това като „наш общ успех“.

Фон дер Лайен поздрави Радев за резултата от парламентарните избори, като заяви, че те ще донесат „силно необходима стабилност“ не само за България, но и за целия регион.

В хода на разговорите между двамата са били обсъдени редица стратегически приоритети, насочени към дългосрочен просперитет и споделена сигурност. Сред основните теми са били реформите, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост.

„Програмата „Следващо поколение ЕС“ дава реални резултати на терен“, посочи председателят на ЕК. Тя припомни, че България вече е получила близо 3,3 милиарда евро финансиране. Фон дер Лайен обаче предупреди, че крайният срок за усвояване на средствата е август 2026 г., поради което е необходимо реформите да продължат с ускорено темпо.

Особен акцент в изказването беше поставен върху борбата с корупцията. Урсула фон дер Лайен приветства напредъка на България и подчерта значението на новата антикорупционна комисия.

„Създаването на Комисия за борба с корупцията е много важно за ефективното преследване на корупцията на всички равнища“, заяви тя и допълни, че е от ключово значение комисията да работи независимо.

Председателят на ЕК приветства и започналия законодателен процес, както и реформите в прокуратурата, насочени към по-ефективни разследвания на корупционни престъпления. По думите ѝ именно тези две ключови реформи ще позволят на България да отключи близо 370 милиона евро европейско финансиране.

„Това е добра новина за България и за Европа, тъй като борбата с корупцията е много важен приоритет за Европейския съюз“, подчерта тя.

Друга важна тема в разговора е била модернизацията на българската енергийна система и преходът към чиста енергия. Европейската комисия планира да подкрепя България и региона чрез Фонда за справедлив преход.

Фон дер Лайен изтъкна, че преходът към чиста енергия трябва да носи „нови работни места, растеж и инвестиции“, а за България са предвидени общо 1,2 милиарда евро за зелени енергийни инвестиции по линия на „Следващо поколение ЕС“.

В рамките на срещата е бил обсъден и следващият дългосрочен бюджет на Европейския съюз. Според председателя на ЕК Европа има нужда от „съвременен и гъвкав бюджет“, който да подкрепя регионите, селското стопанство и сигурността на европейските граждани.

Двамата с Радев са обсъдили геополитическите предизвикателства – войната в Украйна, сигурността по външните граници на ЕС и кризата в Близкия изток.

„Заплахите за сигурността по източната ни граница са изпитание за цяла Европа“, предупреди Урсула фон дер Лайен. Тя подчерта важната роля на България за колективната отбрана и сигурността на източния фланг на НАТО и ЕС.

„Ще окажем подкрепа в размер на 3,2 милиарда евро по линия на механизма SAFE и сме готови да продължим работата по сключването на кредитното споразумение“, добави Фон дер Лайен.

„Благодаря Ви за поканата и за задълбочения разговор днес в един критично важен момент за Европа. Критично важен момент, в който нашият съюз се нуждае от ясна визия, стабилност, солидни инвестиции в конкурентоспособност и сигурност. Наред със силна политика за сближаване и Обща селскостопанска политика за гарантиране на сигурността и благоденствието на нашите граждани“, заяви от своя страна българският премиер Румен Радев.

„Тази среща се провежда в много интересен за България момент, тъй като България винаги е имала силен принос към европейската сигурност, като е играла важна роля в европейската архитектура за сигурност и даваме промишлен капацитет и цифрови умения. Моята страна има решаваща роля за предоставяне на стабилност, сигурност и диверсифицирането на енергийните доставки за целия регион на Югоизточна Европа. Имаме и много важна роля за засилването на свързаността във всички области. Вие сте били в България неколкократно. Знаете какъв е потенциалът на нашата страна. Обсъдихме го и днес. Последните пет години на политическа нестабилност и предизвикателства в управлението, и свързани с върховенството на закона не ни позволяваха да разгърнем напълно този потенциал, но сега нещата се променят. Най-сетне имаме едно стабилно правителство, ориентирано към реформи и стабилност в енергийния сектор с ясен дневен ред, стабилизиране на бюджета и предоставяне на условия за стабилен и устойчив икономически растеж, укрепване на върховенството на закона, изкореняване на корупцията и да сме отговорни за предоставянето на повече способности за сигурност и отбрана за целия ни регион“, посочи Радев.

„Затова днешната среща беше много важна - да споделим нашите приоритети и да оформим сътрудничеството си в бъдеще. За нас Планът за възстановяване и устойчивост не представлява просто един източник на финансиране. Гледаме на този план като един силен, солиден инструмент за осъществяване на съществени реформи. Знаете, че за последните три години малко изостанахме, но сме силно амбицирани да наваксаме със забавянето и да спазим всички срокове до края на август тази година. Благодаря ви за трезвата преценка и въз основа на успехите ни от последните две седмици да въведем най-важните законодателни актове за Комисията за борба с корупцията и за главния прокурор, които бяха приети от парламента на първо четене и това отблокира първия транш от средствата, което е огромен принос за бюджета на България и за българския народ. Като говорим за сектора на енергийната система, българската енергийна система има ключова роля за стабилност в енергийните системи в Югоизточна Европа. Затова ние гледаме изключително сериозно на този въпрос и съм на мнение, че ПВУ и Планът за справедлив преход ще допринесат за един гладък преход и трансформиране, за изграждане на нови промишлени зони и за отваряне на нови обекти. Като така ще има повече доверие и увереност в предстоящите ни усилия Европа да бъде по-силна, по-стабилна и да работи заедно за нашите граждани. Благодаря ви за разбирането и за подкрепата на един голям зелен проект за водна помпа за ВЕИ. Това ще е най-голямата станция с водни помпи в България и след ангажимента Ви да приключим работата по екологичните досиета можем да напреднем в работата, използвайки европейски средства и национални средства, за да може да имаме такова съхранение на енергия, което да е екологосъобразно и да е за целия регион“, каза Радев.

„На мнение съм, че следващите стъпки в енергийните ни проекти следва да доведат до тези промени, но също така те трябва да запазят нашата конкурентоспособност. Също по отношение на системата за търговия с емисии на Европейския съюз, където да се позволи известна гъвкавост, за да запазим конкурентоспособността си във времена на огромни предизвикателства за енергийната система в Европа. И като говорим за многогодишната финансова рамка, смятам, че заедно чрез диалог, дискусии ще постигнем едно балансирано, справедливо решение, за да инвестираме солидно в отбрана, конкурентоспособност. Но нека не забравяме, че Общата селскостопанска политика, политиката за сближаване са основни стълбове на Европейския съюз. И като говорим за стратегическа автономия, да не забравяме, че тя включва продоволствена сигурност и автономност. Като гледаме напред, има предизвикателства в обстановката със сигурността и мога да ви уверя, че ще се възползваме напълно от инструмента SAFE като един надежден и ясен механизъм за подобряване на способностите ни за отбрана. Това е много важно - да се погрижим за собствената си сигурност и сигурността на Европа като цяло. Смятам, че това е само началото на едно ползотворно сътрудничество между новото българско правителство и Европейската комисия и очакваме да можем да се възползваме от общите ни усилия Европа да бъде по-силна, по-безопасна и по-надеждно място за нашите граждани“, заключи Радев.