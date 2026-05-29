България

Атанас Пеканов: Заради доверието към Румен Радев ЕК размразява 370 млн. евро за България

Вицепремиерът очаква законът за Антикорупционната комисия да бъде приет още днес

29 май 2026, 09:22

"Баба Алино": Разплитането на казуса с "незаконния град" продължава
Трагедията в Благоевград: Близки на загиналото 16-годишно момиче организират бдение

Трагедията в Благоевград: Близки на загиналото 16-годишно момиче организират бдение
Времето се преобръща: От бури до над 30 градуса през уикенда

Времето се преобръща: От бури до над 30 градуса през уикенда
Разкриха наркобаза в кв.

Разкриха наркобаза в кв. "Бъкстон" в София
Стрелба, ранен полицай и загинал човек на Дунав мост

Стрелба, ранен полицай и загинал човек на Дунав мост
Приеха правилника на новото Народно събрание

Приеха правилника на новото Народно събрание
Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал

Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал
Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

В ицепремиерът Атанас Пеканов заяви в ефира на „Здравей, България“, че Европейската комисия вече е започнала процедура по размразяване на 370 милиона евро за България, въпреки че законодателните промени, свързани с новата Антикорупционна комисия, все още не са окончателно приети.

Пеканов с новина относно Плана за възстановяване

По думите му това е знак за доверие от страна на европейските институции към ангажиментите, които страната е поела.

„Румен Радев заяви ясно пред Урсула фон дер Лайен, че работим по създаването на Антикорупционната комисия. Това показва доверието, което той е успял да изгради“, коментира Пеканов.

Вицепремиерът изрази очакване законът за Комисията за противодействие на корупцията да бъде приет още днес, а до края на август да бъдат избрани и назначени членовете на новия орган.

Според него реалната оценка за ефективността на структурата ще може да бъде направена едва след като тя започне да функционира и да показва конкретни резултати.

ЕК одобри плащане за България по НПВУ

Критики към стария модел на Антикорупционната комисия

Пеканов отправи критики към досегашния модел на работа на антикорупционния орган, като заяви, че именно при предишната структура са били допуснати сериозни злоупотреби.

„При конституирането на комисията бяха допуснати едни от най-големите злоупотреби. Променената парламентарна квота доведе до използването ѝ за репресии“, заяви той.

По думите му именно тези проблеми са се превърнали в една от причините Европейската комисия да замрази част от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.

Пеканов: Трябва да се подготвим "за най-лошото"

Реформите по Плана за възстановяване остават ключови

В интервюто Пеканов коментира и останалите реформи, които България трябва да реализира, за да получи следващите плащания по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Сред основните теми остава реформата във ВиК сектора. Според него Европейската комисия настоява общинските ВиК дружества да бъдат преструктурирани под управлението на ВиК холдинга.

„България към момента не приема този вариант и ще търси междинно решение“, подчерта вицепремиерът.

Той припомни, че крайният срок за изпълнение на плащанията по ПВУ е 31 август, а четвъртото плащане по плана се очаква още следващия петък.

Нови локомотиви и инвестиции в транспорта

Пеканов коментира и разговорите с френския президент Еманюел Макрон, по време на които е била обсъдена доставката на 12 френски локомотива за България.

Очаква се те да пристигнат до август и да бъдат част от модернизацията на железопътния транспорт в страната.

Вицепремиерът отбеляза, че през последните години България е пропуснала редица възможности за усвояване на европейски средства и според него този модел трябва да бъде преодолян.

Той засегна и темата за новите метровлакове, които също се финансират по Плана за възстановяване и устойчивост, както и усилията на България да запази европейското финансиране на фона на предложения за ограничаване на част от средствата.

Пеканов: Ще загубим милиони от Плана за възстановяване и устойчивост

Над 1 млрд. евро за въглищните региони

Пеканов обърна внимание и на Фонда за справедлив преход, по който България очаква над 1 милиард евро за подпомагане на въглищните региони.

„С тези средства ще се изграждат заводи, индустриални зони и нови производства“, обясни той.

По думите му Европейската комисия е подкрепила и стратегически енергийни проекти като язовир „Яденица“ и ПАВЕЦ „Чаира“, които са от ключово значение за енергийната сигурност на страната и за производството на по-евтина електроенергия.

ЕК: България поиска отлагане на срокове по ПВУ

България остава с висока инфлация

Вицепремиерът предупреди, че България продължава да се намира в „неприятна ситуация“ по отношение на инфлацията.

Според него страната остава с една от най-високите инфлации в еврозоната, което изисква по-активна работа от страна на регулаторните органи.

„Регулаторите трябва да бъдат много по-активни и да извършват повече анализи“, заяви Пеканов.

Той подкрепи и идеите на финансовия министър за оптимизиране на държавната администрация и съкращаване на неефективни структури, но подчерта, че подобни промени не трябва да се извършват рязко.

Коментар за Украйна и работата на институциите

По темата за войната в Украйна Пеканов заяви, че България ще продължи да подкрепя Киев в краткосрочен план.

В същото време той отбеляза, че президентът Румен Радев има право да поставя въпроса кога и по какъв начин може да бъде намерено трайно решение на конфликта.

Вицепремиерът коментира и разследването около кмета на Кърджали, като подчерта, че институциите работят по случаи, които дълги години са оставали без развитие.

„МВР си върши работата“, каза Пеканов.

В заключение той предупреди, че пред страната стоят сериозни предизвикателства, а обществото има високи очаквания към управлението.

„Най-големият риск пред нас са огромните очаквания, а ние трябва да действаме бързо“, заяви вицепремиерът.

Източник: NOVA    
Атанас Пеканов План за възстановяване и устойчивост Европейска комисия Антикорупционна комисия европейско финансиране инфлация енергийна сигурност реформи България транспортна модернизация
Последвайте ни
Втори мъж загина след пожара в хотел в Слънчев бряг

Втори мъж загина след пожара в хотел в Слънчев бряг

29 май: Черният вторник на 1453 г. и пророчествата, които предрекоха гибел

29 май: Черният вторник на 1453 г. и пророчествата, които предрекоха гибел

Атанас Пеканов: Заради доверието към Румен Радев ЕК размразява 370 млн. евро за България

Атанас Пеканов: Заради доверието към Румен Радев ЕК размразява 370 млн. евро за България

„Ако е опасно за САЩ, опасно е и за нас“: Център за Ебола в Кения взриви мрежата

„Ако е опасно за САЩ, опасно е и за нас“: Център за Ебола в Кения взриви мрежата

Юридическите капани при продажба на имот: съсобственост, наследство, тежести

Юридическите капани при продажба на имот: съсобственост, наследство, тежести

pariteni.bg
Bugatti издига W16 Mistral на нови висоти със „Завръщането на младия принц“

Bugatti издига W16 Mistral на нови висоти със „Завръщането на младия принц“

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 2 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 2 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 2 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какви послания отправи Румен Радев след ключовите си срещи в Брюксел

Какви послания отправи Румен Радев след ключовите си срещи в Брюксел

Свят Преди 14 минути

Премиерът се срещна с лидерите на ЕС и НАТО

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса, двама моряци са евакуирани

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса, двама моряци са евакуирани

Свят Преди 32 минути

Инцидентът отново поставя под въпрос сигурността на корабоплаването в Черно море на фона на продължаващата война между Русия и Украйна

<p>МС обсъжда промени в НОИ и &bdquo;Информационно обслужване&ldquo;</p>

Министерският съвет обсъжда промени в НОИ и „Информационно обслужване“

България Преди 2 часа

Министрите ще обсъдят общо единадесет точки

Парламентът обсъжда на второ четене закона за новата Антикорупционна комисия

Парламентът обсъжда на второ четене закона за новата Антикорупционна комисия

България Преди 2 часа

Депутатите ще разгледат и промени, свързани с избора и мандатите на членовете на КПК

Ракетата New Glenn на Blue Origin експлодира на стартовата площадка

Ракетата New Glenn на Blue Origin експлодира на стартовата площадка

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал по време на изпитание на системата за запалване

15 години затвор за обвиняем по планирания атентат на концерт на Тейлър Суифт във Виена

15 години затвор за обвиняем по планирания атентат на концерт на Тейлър Суифт във Виена

Свят Преди 2 часа

Австрийският съд осъди двама мъже за терористични планове, свързани с „Ислямска държава“

Дрон удари жилищна сграда в Румъния, двама са ранени

Дрон удари жилищна сграда в Румъния, двама са ранени

Свят Преди 2 часа

Летателният апарат се е ударил в апартамент на 10-ия етаж, като е предизвикал пожар

Внимание при пътуване: 5-те места, на които да НЕ държите лекарства

Внимание при пътуване: 5-те места, на които да НЕ държите лекарства

Любопитно Преди 2 часа

Лекарствата, които вземате със себе си на път, могат да загубят ефективността си неусетно – само няколко часа на неподходящо място са достатъчни. И най-често проблемът не е в срока на годност, а в това къде ги оставяте

Снимката е архивна

ООН с черна прогноза: Светът е изправен пред невиждани жеги, една година ще обърка всичко

Свят Преди 2 часа

Експертите посочиха кога Ел Ниньо ще донесе рекордни температурни аномалии и защо Парижкото споразумение е пред провал

След скандала с украински дронове, Латвия има ново правителство

След скандала с украински дронове, Латвия има ново правителство

Свят Преди 10 часа

С мнозинство от 66 депутати в 100-местния парламент депутатите утвърдиха 47-годишния центрист Андрис Кулбергс за премиер

СОС преименува парка „Заимов“ в София на „Оборище“

СОС преименува парка „Заимов“ в София на „Оборище“

България Преди 11 часа

Причината е нееднозначното възприемане на ролята и мястото на генерал Заимов в историческата памет

Италия конфискува активи на мафиот за над 200 милиона евро

Италия конфискува активи на мафиот за над 200 милиона евро

Свят Преди 11 часа

Италианският премиер Джорджа Мелони благодари на силите за сигурност

Български турист беше ранен от мечка в Румъния

Български турист беше ранен от мечка в Румъния

Свят Преди 11 часа

Храненето на мечки се санкционира с глоби в размер между 10 000 и 30 000 леи

Сияна Алекова спечели нов златен медал на Европейското първенство по художествена гимнастика

Сияна Алекова спечели нов златен медал на Европейското първенство по художествена гимнастика

България Преди 11 часа

Сребро за Деа Емилова на бухалки

Финландия извика руския посланик

Финландия извика руския посланик

Свят Преди 12 часа

Мярката е вследствие на инцидент във Финския залив

Коща към Радев: България е в сърцето на Европейския съюз

Коща към Радев: България е в сърцето на Европейския съюз

Свят Преди 12 часа

В хода на разговора Радев и Коща са обсъдили предизвикателствата пред новия Фонд за конкурентоспособност

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Ирена Милянкова „лекува" стреса с йога у дома, свали 4 кг.

Edna.bg

Списание „Ролинг стоун“: България има поп звезда, която е по-стойностна от италианските

Edna.bg

Напрежение във Варна! Украинка запуши ушите си по време на руския химн

Gong.bg

Илиан Илиев и играчи на Черно море зарадваха деца във Варна

Gong.bg

Зов за помощ: Баща на четири деца се бори с тежко онкологично заболяване

Nova.bg

Атанас Пеканов: ЕК размразява 370 млн. евро за България заради доверието към Радев

Nova.bg