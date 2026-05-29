Атанас Пеканов: Заради доверието към Румен Радев ЕК размразява 370 млн. евро за България

В ицепремиерът Атанас Пеканов заяви в ефира на „Здравей, България“, че Европейската комисия вече е започнала процедура по размразяване на 370 милиона евро за България, въпреки че законодателните промени, свързани с новата Антикорупционна комисия, все още не са окончателно приети.

Пеканов с новина относно Плана за възстановяване

По думите му това е знак за доверие от страна на европейските институции към ангажиментите, които страната е поела.

„Румен Радев заяви ясно пред Урсула фон дер Лайен, че работим по създаването на Антикорупционната комисия. Това показва доверието, което той е успял да изгради“, коментира Пеканов.

Вицепремиерът изрази очакване законът за Комисията за противодействие на корупцията да бъде приет още днес, а до края на август да бъдат избрани и назначени членовете на новия орган.

Според него реалната оценка за ефективността на структурата ще може да бъде направена едва след като тя започне да функционира и да показва конкретни резултати.

ЕК одобри плащане за България по НПВУ

Критики към стария модел на Антикорупционната комисия

Пеканов отправи критики към досегашния модел на работа на антикорупционния орган, като заяви, че именно при предишната структура са били допуснати сериозни злоупотреби.

„При конституирането на комисията бяха допуснати едни от най-големите злоупотреби. Променената парламентарна квота доведе до използването ѝ за репресии“, заяви той.

По думите му именно тези проблеми са се превърнали в една от причините Европейската комисия да замрази част от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.

Пеканов: Трябва да се подготвим "за най-лошото"

Реформите по Плана за възстановяване остават ключови

В интервюто Пеканов коментира и останалите реформи, които България трябва да реализира, за да получи следващите плащания по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Сред основните теми остава реформата във ВиК сектора. Според него Европейската комисия настоява общинските ВиК дружества да бъдат преструктурирани под управлението на ВиК холдинга.

„България към момента не приема този вариант и ще търси междинно решение“, подчерта вицепремиерът.

Той припомни, че крайният срок за изпълнение на плащанията по ПВУ е 31 август, а четвъртото плащане по плана се очаква още следващия петък.

Нови локомотиви и инвестиции в транспорта

Пеканов коментира и разговорите с френския президент Еманюел Макрон, по време на които е била обсъдена доставката на 12 френски локомотива за България.

Очаква се те да пристигнат до август и да бъдат част от модернизацията на железопътния транспорт в страната.

Вицепремиерът отбеляза, че през последните години България е пропуснала редица възможности за усвояване на европейски средства и според него този модел трябва да бъде преодолян.

Той засегна и темата за новите метровлакове, които също се финансират по Плана за възстановяване и устойчивост, както и усилията на България да запази европейското финансиране на фона на предложения за ограничаване на част от средствата.

Пеканов: Ще загубим милиони от Плана за възстановяване и устойчивост

Над 1 млрд. евро за въглищните региони

Пеканов обърна внимание и на Фонда за справедлив преход, по който България очаква над 1 милиард евро за подпомагане на въглищните региони.

„С тези средства ще се изграждат заводи, индустриални зони и нови производства“, обясни той.

По думите му Европейската комисия е подкрепила и стратегически енергийни проекти като язовир „Яденица“ и ПАВЕЦ „Чаира“, които са от ключово значение за енергийната сигурност на страната и за производството на по-евтина електроенергия.

ЕК: България поиска отлагане на срокове по ПВУ

България остава с висока инфлация

Вицепремиерът предупреди, че България продължава да се намира в „неприятна ситуация“ по отношение на инфлацията.

Според него страната остава с една от най-високите инфлации в еврозоната, което изисква по-активна работа от страна на регулаторните органи.

„Регулаторите трябва да бъдат много по-активни и да извършват повече анализи“, заяви Пеканов.

Той подкрепи и идеите на финансовия министър за оптимизиране на държавната администрация и съкращаване на неефективни структури, но подчерта, че подобни промени не трябва да се извършват рязко.

Коментар за Украйна и работата на институциите

По темата за войната в Украйна Пеканов заяви, че България ще продължи да подкрепя Киев в краткосрочен план.

В същото време той отбеляза, че президентът Румен Радев има право да поставя въпроса кога и по какъв начин може да бъде намерено трайно решение на конфликта.

Вицепремиерът коментира и разследването около кмета на Кърджали, като подчерта, че институциите работят по случаи, които дълги години са оставали без развитие.

„МВР си върши работата“, каза Пеканов.

В заключение той предупреди, че пред страната стоят сериозни предизвикателства, а обществото има високи очаквания към управлението.

„Най-големият риск пред нас са огромните очаквания, а ние трябва да действаме бързо“, заяви вицепремиерът.