Свят

"Лукойл" обяви продажбата на международни активи, докато България ускорява строителството на Вертикалния газов коридор

Комисарят за енергията на ЕС и българският министър инспектират ключов газов проект в страната, докато международният енергиен пазар се променя

28 октомври 2025, 11:21
Военни кораби, ЦРУ и потенциални „прецизни удари“ – кризата между САЩ и Венецуела

Военни кораби, ЦРУ и потенциални „прецизни удари“ – кризата между САЩ и Венецуела
Унгария планира антиукраински блок с Чехия и Словакия

Унгария планира антиукраински блок с Чехия и Словакия
Япония и САЩ отварят нова

Япония и САЩ отварят нова "златна ера"

"Бях на колене, молейки се": Най-опустошителните урагани в историята
Льокорню печели време, но с каква цел?

Льокорню печели време, но с каква цел?
ЕС затяга хватката: Ако не конфискувате руските активи, отворете собствените си портфейли

ЕС затяга хватката: Ако не конфискувате руските активи, отворете собствените си портфейли
Зеленски: Основната цел на Русия е Покровск

Зеленски: Основната цел на Русия е Покровск
Паника, ранени и срутени сгради след земетресението в Турция

Паника, ранени и срутени сгради след земетресението в Турция

Р уският енергиен гигант "Лукойл" обяви намерението си да продаде международните си активи, включително част от бизнеса си в Европа и други региони. Решението идва на фона на засилена геополитическа и енергийна несигурност, което може да има отражение върху доставките и инвестициите в сектора.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи първия си значителен пакет санкции на Русия, насочен към две водещи нефтени компании - "Лукойл" и "Роснефт", след като заяви, че е разочарован от това, че Москва не е спряла офанзивата си.

"Поради въвеждането на рестриктивни мерки срещу компанията и нейните дъщерни дружества от някои държави, компанията обявява намерението си да продаде международните си активи", се казва в изявление на "Лукойл".

Компанията добави, че процесът по предлагане вече е започнал.

След дипломатическа активност през тази година и първите директни преговори между Русия и Украйна след повече от три години, усилията за прекратяване на войната са замръзнали, без ясни признаци на напредък.

Непосредствено преди въвеждането на санкциите, Тръмп отмени планираната среща с руския президент Владимир Путин, който нарече мерките "сериозни", но не достатъчни да сринат вече ограничената руска икономика.

Санкциите предвиждат замразяване на всички активи на  "Лукойл" и "Роснефт" в САЩ и забрана за американски компании да извършват бизнес с тях, пише France 24.

Двете компании, които произвеждат 55 процента от руския петрол, бяха включени и в списъка SDN на санкционирани субекти - регистър, който следва много държави и който се счита за рисков в бизнес средите.

Вашингтон даде на фирмите, работещи с руските компании, срок от един месец да прекратят връзките си, в противен случай ще бъдат подложени на вторични санкции, които ще им попречат да използват американски банки, търговци, превозвачи и застрахователи.

По-рано този месец посланиците на ЕС се споразумяха за 19-ти пакет от санкции срещу Русия. Съветът на ЕС и Европейската комисия представиха подробности за одобрените санкции срещу Русия в областта на икономиката, енергетиката, финансите и военнопромишления комплекс. Мерките предвиждат също повишаване на контрола върху движението на руски дипломати в ЕС.

Ето какви са санкциите в сектор енергетика: 

  • Въвежда се забрана за внос на руски втечнен природен газ от януари догодина за дългосрочни договори и в рамките на шест месеца за краткосрочни договори.
  • Допълва се съществуващата забрана за трансакции на "Роснефт" и "Газпром нефт".
  • Налагат се също санкции на две китайски рафинерии и един търговец, които са значителни купувачи на руски суров петрол, както и на дружеството "Литаско" със седалище в Обединените арабски емирства заради действия, свързани с т. нар. руски сенчест флот. Мерките обхващат най-големия оператор на пристанищни контейнери в руския Далечен изток и водещ корабостроител за "Совкомфлот". 

В същото време България продължава усилията си за диверсификация на газовите доставки. Комисарят за енергията на ЕС Дан Йоргенсен и българският министър Жечо Станков инспектират напредъка по изграждането на лот 3 "Рупча-Ветрино" на Вертикалния газов коридор. Проектът е част от стратегията на страната да намали зависимостта си от руските доставки и да подсигури енергийна стабилност за региона.

В проверката се включи и министърът на енергетиката на Румъния Богдан-Груя Иван, правителствени представители и дипломати от останалите държави, участващи в проекта.

Горивата са подсигурени. Планът, свързан със сигурността на доставките, е задействан, заяви енергийният министър Жечо Станков пред журналисти във връзка с наложените от САЩ санкции срещу "Лукойл".

Можем да покрием много месеци напред, увери енергийният министър.

Санкциите засягат след 21 ноември начина на разплащане на санкционирате лица и техните дъщерни компании. Именно затова след анонсиране на санкциите с министъра на правосъдието се свързахме с колегите от ОПАК. Ще създадем всички условия, за да бъдат постигнати целта на санкциите, но без да бъде засяган интересът на българите, увери Жечо Станков.

Относно цените, той каза, че съществено изменение няма да има.

Колкото до активите на "Лукойл Нефтохим" Станков коментира, че е важно да се запази функционирането на рафинерията и работните места на служителите.

Погиване на актива нито аз като министър, нито правителството, ще допусне, увери Станков.

Вертикалният газов коридор е инициатива на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Неговото строителство е подкрепено от Европейската комисия. Разработени са два проекта за увеличаване на капацитетите в посока от юг на север за преноса на газ (включително и втечнен газ) - от Гърция през България, Румъния, Унгария, Словакия и Молдова, с възможност за достигане и до Украйна.

Източник: БТА

Има месец, докато новите санкции за "Лукойл" влязат в сила, ако междувременно не се случат промени в преговорите между САЩ и Русия, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев в ефира на БНТ. Санкционираните компании няма да могат да получават плащания по различни банкови сметки, обясни той.

Българската компания "Лукойл", собственик на рафинерията в Бургас, и няколко други дъщерни дружества, са обхванати от санкциите, защото действителният им собственик е руската компания "Лукойл", обясни министърът.

На въпрос можем ли да искаме отсрочка за санкциите на "Лукойл", Георгиев обясни, че всеки случай е специфичен и решенията, който се търсят, са координирани с европейските ни партньори.  Министърът подчерта, че е в диалог и с американската служба, която налага санкциите на Русия.

Той обясни, че след съвещание на Министерския съвет е станало ясно, че България има нужните горива, за да покрие потреблението си до края на годината.

Държавата има план в няколко стъпки, включващ проверка на наличните количества, въвеждане на сериозен мониторинг на случващото се и разписване на конкретни стъпки, добави Георгиев.

Продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България ще става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДАНС), реши парламентът.

Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“

Съгласно приетите разпоредби ДАНС ще извършва предварително проучване и ще предоставя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД. Изискването се отнася и за сделки с дялове или акции в други юридически лица, включени в структурата на собствеността им, регистрирани на територията на България или в трети държави, когато са собственост на "Лукойл" ОАО (Русия) или свързани с него лица. Същото правило ще важи и при сделки с недвижимо имущество, движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти.

Разпоредителни сделки, извършени без разрешение на МС, са нищожни, реши парламентът миналата седмица.

Лукойл Санкции Русия Енергетика Продажба на активи България Вертикален газов коридор Диверсификация Лукойл Нефтохим Бургас САЩ
Последвайте ни

По темата

Сделката за

Сделката за "Райнметал" е факт: България подписа договорa за изграждане на завод за барут и боеприпаси

Военни кораби, ЦРУ и потенциални „прецизни удари“ – кризата между САЩ и Венецуела

Военни кораби, ЦРУ и потенциални „прецизни удари“ – кризата между САЩ и Венецуела

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

"Лукойл" обяви продажбата на международни активи, докато България ускорява строителството на Вертикалния газов коридор

До 700 000 евро стигат цените на къщите в София

До 700 000 евро стигат цените на къщите в София

pariteni.bg
Какво могат C2X колите, от които Volkswagen вече направи 2 млн. броя

Какво могат C2X колите, от които Volkswagen вече направи 2 млн. броя

carmarket.bg
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 13 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 16 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 14 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 17 часа

Виц на деня

– Какво искат жените? – Всичко. И то веднага. Но не точно това, което ти си мислиш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС)

ВСС с изтекъл мандат иска 1 милиард евро и заплати от 24 000 лв.

България Преди 15 минути

SOLAR HALLOWEEN превзема Интер Експо Център с WADE и TRE REYNOLDS

SOLAR HALLOWEEN превзема Интер Експо Център с WADE и TRE REYNOLDS

Любопитно Преди 15 минути

Китай въвежда строги правила за инфлуенсърите

Китай въвежда строги правила за инфлуенсърите

Свят Преди 56 минути

Изискват се професионални квалификации за теми като медицина и финанси

Енергийният министър: Горивата са подсигурени, можем да покрием месеци напред

Енергийният министър: Горивата са подсигурени, можем да покрием месеци напред

България Преди 59 минути

Планът, свързан със сигурността на доставките, е задействан, заяви Жечо Станков

Кортни Кардашиян пуска близалки за вагинално здраве

Кортни Кардашиян пуска близалки за вагинално здраве

Любопитно Преди 1 час

Пробиотиците могат да помогнат за поддържането на вагиналния микробиом

Айзак Хемпстед Райт

Звезда от „Игра на тронове“ се ожени на тайна церемония в Лондон

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „Игра на тронове“ Айзак Хемпстед Райт, който играе Бран Старк потвърди, че се е оженил

8-годишното дете, намерено само в Добрич, е предадено на майка му

8-годишното дете, намерено само в Добрич, е предадено на майка му

България Преди 1 час

Тя го е прибрала от Първо районно управление

Меки стъпала. Твърди стъпки.

Меки стъпала. Твърди стъпки.

Малките неща Преди 1 час

Избраха коледното дърво за Рокфелер център: 22-метров гигант

Избраха коледното дърво за Рокфелер център: 22-метров гигант

Любопитно Преди 1 час

„Това, което търся, е дърво, което бихте искали в хола си, но в по-голям мащаб“

Григор Димитров: Контузията ми даде спокойствие, сега променям всичко

Григор Димитров: Контузията ми даде спокойствие, сега променям всичко

България Преди 1 час

Най-успешният български тенисист разказва как чрез фондацията си подпомага развитието на млади таланти

Катастрофата с автобус край Харманли - заради отнето предимство

Катастрофата с автобус край Харманли - заради отнето предимство

Свят Преди 1 час

В понеделник, малко преди разклона за магистрала "Марица" по пътя Симеоновград - Харманли, тир се е включил в платното на автобуса и го засякъл

Принц Андрю

Разкритие: Епстийн, Максуел и Уайнстийн са били гости в дома на принц Андрю

Любопитно Преди 1 час

Андрю е потвърдил, че е пътувал с частния самолет на Епстийн, отседнал е на частния му остров, пребивавал е в имението му в Палм Бийч и е посещавал дома на Гислейн Максуел в Белгрейвия, Лондон

<p>Разкриха официалната дата на освобождаване на Пъф Деди от затвора</p>

Шон "Диди" Коумс ще бъде освободен от затвора предсрочно за добро поведение

Свят Преди 2 часа

Шон „Диди“ Комбс трябва да излезе от затвора на 8 май 2028 г.

<p>Паника в небето: Пътник наръга двама тийнейджъри с вилица и удари&nbsp;жена</p>

Паника в небето: Пътник на полет от Чикаго за Германия наръга двама тийнейджъри с вилица и удари шамар на жена

Свят Преди 2 часа

Самолетът кацна аварийно в Бостън в събота, 25 октомври, а нападателят беше задържан

<p>Албанският AI министър Диела&nbsp;е &quot;бременна&quot; с 83 деца&nbsp;</p>

Албанският премиер обяви: AI министър Диела е "бременна" с 83 деца

Свят Преди 2 часа

Диела беше създадена с цел да подпомага борбата с корупцията в Албания

"И след санкциите Путин има достатъчно ресурси за войната"

"И след санкциите Путин има достатъчно ресурси за войната"

Свят Преди 2 часа

Как ще ударят по руската икономика въведените от САЩ санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл" и 19-ият пакет санкции на ЕС?

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

Прекали ли? Памела Андерсън шокира феновете си (СНИМКИ)

Edna.bg

Кортни Кардашиян пуска близалки за вагинално здраве

Edna.bg

Случаят "Негрейра" затяга обръча около Барселона

Gong.bg

Веласкес: Ще подходим отговорно срещу Хебър

Gong.bg

Д-р Станимир Хасърджиев в съда: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

България и „Райнметал“ подписаха договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси

Nova.bg