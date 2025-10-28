"Лукойл" обяви продажбата на международни активи, докато България ускорява строителството на Вертикалния газов коридор

Льокорню печели време, но с каква цел?

Р уският енергиен гигант "Лукойл" обяви намерението си да продаде международните си активи, включително част от бизнеса си в Европа и други региони. Решението идва на фона на засилена геополитическа и енергийна несигурност, което може да има отражение върху доставките и инвестициите в сектора.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи първия си значителен пакет санкции на Русия, насочен към две водещи нефтени компании - "Лукойл" и "Роснефт", след като заяви, че е разочарован от това, че Москва не е спряла офанзивата си.

"Поради въвеждането на рестриктивни мерки срещу компанията и нейните дъщерни дружества от някои държави, компанията обявява намерението си да продаде международните си активи", се казва в изявление на "Лукойл".

Компанията добави, че процесът по предлагане вече е започнал.

След дипломатическа активност през тази година и първите директни преговори между Русия и Украйна след повече от три години, усилията за прекратяване на войната са замръзнали, без ясни признаци на напредък.

Непосредствено преди въвеждането на санкциите, Тръмп отмени планираната среща с руския президент Владимир Путин, който нарече мерките "сериозни", но не достатъчни да сринат вече ограничената руска икономика.

Санкциите предвиждат замразяване на всички активи на "Лукойл" и "Роснефт" в САЩ и забрана за американски компании да извършват бизнес с тях, пише France 24.

Двете компании, които произвеждат 55 процента от руския петрол, бяха включени и в списъка SDN на санкционирани субекти - регистър, който следва много държави и който се счита за рисков в бизнес средите.

Вашингтон даде на фирмите, работещи с руските компании, срок от един месец да прекратят връзките си, в противен случай ще бъдат подложени на вторични санкции, които ще им попречат да използват американски банки, търговци, превозвачи и застрахователи.

По-рано този месец посланиците на ЕС се споразумяха за 19-ти пакет от санкции срещу Русия. Съветът на ЕС и Европейската комисия представиха подробности за одобрените санкции срещу Русия в областта на икономиката, енергетиката, финансите и военнопромишления комплекс. Мерките предвиждат също повишаване на контрола върху движението на руски дипломати в ЕС.

Ето какви са санкциите в сектор енергетика:

Въвежда се забрана за внос на руски втечнен природен газ от януари догодина за дългосрочни договори и в рамките на шест месеца за краткосрочни договори.

Допълва се съществуващата забрана за трансакции на "Роснефт" и "Газпром нефт".

Налагат се също санкции на две китайски рафинерии и един търговец, които са значителни купувачи на руски суров петрол, както и на дружеството "Литаско" със седалище в Обединените арабски емирства заради действия, свързани с т. нар. руски сенчест флот. Мерките обхващат най-големия оператор на пристанищни контейнери в руския Далечен изток и водещ корабостроител за "Совкомфлот".

В същото време България продължава усилията си за диверсификация на газовите доставки. Комисарят за енергията на ЕС Дан Йоргенсен и българският министър Жечо Станков инспектират напредъка по изграждането на лот 3 "Рупча-Ветрино" на Вертикалния газов коридор. Проектът е част от стратегията на страната да намали зависимостта си от руските доставки и да подсигури енергийна стабилност за региона.

В проверката се включи и министърът на енергетиката на Румъния Богдан-Груя Иван, правителствени представители и дипломати от останалите държави, участващи в проекта.

Горивата са подсигурени. Планът, свързан със сигурността на доставките, е задействан, заяви енергийният министър Жечо Станков пред журналисти във връзка с наложените от САЩ санкции срещу "Лукойл".

Можем да покрием много месеци напред, увери енергийният министър.

Санкциите засягат след 21 ноември начина на разплащане на санкционирате лица и техните дъщерни компании. Именно затова след анонсиране на санкциите с министъра на правосъдието се свързахме с колегите от ОПАК. Ще създадем всички условия, за да бъдат постигнати целта на санкциите, но без да бъде засяган интересът на българите, увери Жечо Станков.

Относно цените, той каза, че съществено изменение няма да има.

Колкото до активите на "Лукойл Нефтохим" Станков коментира, че е важно да се запази функционирането на рафинерията и работните места на служителите.

Погиване на актива нито аз като министър, нито правителството, ще допусне, увери Станков.

Вертикалният газов коридор е инициатива на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Неговото строителство е подкрепено от Европейската комисия. Разработени са два проекта за увеличаване на капацитетите в посока от юг на север за преноса на газ (включително и втечнен газ) - от Гърция през България, Румъния, Унгария, Словакия и Молдова, с възможност за достигане и до Украйна.

Източник: БТА

Има месец, докато новите санкции за "Лукойл" влязат в сила, ако междувременно не се случат промени в преговорите между САЩ и Русия, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев в ефира на БНТ . Санкционираните компании няма да могат да получават плащания по различни банкови сметки, обясни той.

Българската компания "Лукойл", собственик на рафинерията в Бургас, и няколко други дъщерни дружества, са обхванати от санкциите, защото действителният им собственик е руската компания "Лукойл", обясни министърът.

На въпрос можем ли да искаме отсрочка за санкциите на "Лукойл", Георгиев обясни, че всеки случай е специфичен и решенията, който се търсят, са координирани с европейските ни партньори. Министърът подчерта, че е в диалог и с американската служба, която налага санкциите на Русия.

Той обясни, че след съвещание на Министерския съвет е станало ясно, че България има нужните горива, за да покрие потреблението си до края на годината.

Държавата има план в няколко стъпки, включващ проверка на наличните количества, въвеждане на сериозен мониторинг на случващото се и разписване на конкретни стъпки, добави Георгиев.

Продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България ще става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДАНС), реши парламентът.

Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“

Съгласно приетите разпоредби ДАНС ще извършва предварително проучване и ще предоставя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД. Изискването се отнася и за сделки с дялове или акции в други юридически лица, включени в структурата на собствеността им, регистрирани на територията на България или в трети държави, когато са собственост на "Лукойл" ОАО (Русия) или свързани с него лица. Същото правило ще важи и при сделки с недвижимо имущество, движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти.

Разпоредителни сделки, извършени без разрешение на МС, са нищожни, реши парламентът миналата седмица.