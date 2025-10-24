България

НС определи правилата за продажбата на активите на "Лукойл" в България

Разпоредителни сделки, извършени без разрешение на МС, са нищожни, реши парламентът

24 октомври 2025, 11:37
Източник: БГНЕС

П родажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл" в България ще става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), реши парламентът. Депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите.

На първо четене: Приеха продажбата на активите на "Лукойл" да става само след одобрение на ДАНС и МС

Съгласно приетите разпоредби ДАНС ще извършва предварително проучване и ще предоставя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД. Изискването се отнася и за сделки с дялове или акции в други юридически лица, включени в структурата на собствеността им, регистрирани на територията на България или в трети държави, когато са собственост на "Лукойл" ОАО (Русия) или свързани с него лица. Същото правило ще важи и при сделки с недвижимо имущество, движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти.

Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", приеха още депутатите.

В хода на дебата по законопроекта бяха засегнати и наложените от САЩ санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и ефекта им върху пазара на горива в България.  

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Лукойл България Продажба на активи ДАНС Министерски съвет Парламент Нефт и нефтопродукти Закон за инвестициите Разпоредителни сделки Руска компания Санкции
Откриха мъртъв 48-годишен граничен полицай в Бургаско

Откриха мъртъв 48-годишен граничен полицай в Бургаско

България Преди 4 минути

Сигналът за инцидента е подаден от негови колеги

Пускат директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго

Пускат директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго

България Преди 13 минути

Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов

Френските социалисти заплашиха да свалят правителството

Френските социалисти заплашиха да свалят правителството

България Преди 50 минути

Те заявиха, че следващата седмица ще внесат вот на недоверие, ако свърхбогатите не бъдат принудени да плащат по-високи данъци

<p>&bdquo;Царят е гол&ldquo;: Как ГДБОП свали главата&nbsp;на китайското карго</p>

Зам.-директорът на ГДБОП пред "Телеграфно подкастът": Как ГДБОП свали „царете“ на китайското карго

България Преди 54 минути

Един от царете на китайското карго се беше барикадирал в дома си, сподели Йордан Пешев

Прокурорската колегия на ВСС с позиция за нападението над Иво Илиев

Прокурорската колегия на ВСС с позиция за нападението над Иво Илиев

България Преди 59 минути

"Изказваме подкрепа и съпричастност към прокурор Илиев и неговото семейство", посочват от институцията

<p>Напусна ни любим български актьор от&nbsp;&quot;На живот и смърт&ldquo;</p>

Напусна ни актьорът Илия Георгиев Илиев

България Преди 1 час

Той ще бъде погребан в Горна Оряховица

Опитаха да отровят с бонбони президента на Еквадор

Опитаха да отровят с бонбони президента на Еквадор

България Преди 1 час

Това е вторият сигнал, подаден от правителството за опит за убийство срещу президента Даниел Нобоа

Ще плащаме ли "такса водомер", без дори да ползваме вода

Ще плащаме ли "такса водомер", без дори да ползваме вода

България Преди 1 час

Какво предвижда новият закон за ВиК и как ще се отрази на джоба ни

Новата японска премиерка: Ще се срещна с Тръмп

Новата японска премиерка: Ще се срещна с Тръмп

Свят Преди 2 часа

Същевременно тя призова за "конструктивни и стабилни" отношения с Китай

„Клетката“ се завръща със завладяващ втори сезон по NOVA

„Клетката“ се завръща със завладяващ втори сезон по NOVA

Любопитно Преди 2 часа

Премиерата e на 17 ноември, а преди това зрителите ще си припомнят първия сезон на криминалната драма

Орбан търси как да заобиколи американските санкции за руски петрол

Орбан търси как да заобиколи американските санкции за руски петрол

Свят Преди 2 часа

Премиерът каза и че е разговарял по въпроса с унгарската петролна компания МОЛ

"Чувствах, че органите ми ще изпаднат": Заболяването, засягащо една на всеки 12 майки

"Чувствах, че органите ми ще изпаднат": Заболяването, засягащо една на всеки 12 майки

Свят Преди 2 часа

„Станах от дивана и изведнъж усетих как нещата се разместват“

Изтребител "Юрофайтър Тайфун"

Първи коментар на Русия за нарушеното въздушно пространство на Литва

Свят Преди 2 часа

Вилнюс твърди, че руски Су-30 и Ил-78 са навлезли 700 метра в литовското небе, Москва отрича обвиненията

Николай Бозинарев

Да помогнем на Николай: Млад мъж се нуждае от средства за лечение на множествена склероза

Свят Преди 3 часа

Шанс за спиране на заболяването му дават в клиника в чужбина

Смартфонът, който разгръща твоята реалност

Смартфонът, който разгръща твоята реалност

Технологии Преди 3 часа

Време е за устройства, които са повече от списък с впечатляващи спецификации

Как да пестим време и пари чрез седмичното меню

Как да пестим време и пари чрез седмичното меню

Любопитно Преди 3 часа

Meal preparation с бързи и лесни рецепти за цялото семейство

