Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“

23 октомври 2025, 12:31
Виетнам поиска от България да опрости издаването на визи
БНБ: Българските банки ще вземат решения за отношенията с руските енергийни компании
Борисов: Това е цирк. Никой не е взел бронираните автомобили на Радев
Борисов за "Лукойл": Изпреварихме събитията, аз бях информиран какво ще стане
Желязков от Брюксел: Доставките на газ за България са обезпечени
ПП-ДБ иска трима министри да обяснят последиците за България от санкциите на САЩ върху "Лукойл"
Народното събрание прие повторно върнатите от Радев промени в Закона за ДАНС
Кантарджиев: Случаите на респираторни инфекции се увеличават

К акво ще се случи с активите на „Лукойл“ в България? Въпросът предстои да бъде обсъден в парламентарната Комисия по енергетика с второто четене на промените в Закона за насърчаване на инвестициите.

Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании

Промените предвиждат евентуална сделка за продажба на рафинерията да може да се осъществи само след одобрение първо от ДАНС и после от Министерския съвет. 

„Изпреварихме събитията със Закона за „Лукойл“. Говорили сме с финансовия министър и с директора на БНБ. Много внимателно трябва да се проследи кои банки, обслужващи преводи за купуване на петрол, на какви санкции подлежат, за да не останем без петрол. На второ четене на проектозакона сме готови да предложим всички опции за евентуални действия, ако се наложи. Санкциите са винаги предпоследни, може да се променят още следващия месец. Неслучайно влизат в сила след 21 ноември - за да разсъждава Путин дотогава и да реагира. Сделката за продажба на рафинерията, в днешната геостратегическа ситуация, освен от ДАНС ще се гледа от минимум 4 централи“, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Ние предлагаме на енергийна комисия да бъдат изслушани финансовия, икономическия и ресорния министри, защото сигналът е изключитено сериозен. "Лукойл" е част от стратегическата инфраструктура на България. Опасно е ако попадне под санкции и трябва да знаем какво да се предприеме, за да няма криза на пазара на горивата и страната ни да посрещне адекватно тази възможност. Колкото по-бързо "Лукойл" се освободи от рафинерията в Бургас, толкова по-добре, защото това е част от руското влияние. Но в никакъв случай не трябва да попада в ръцете на българската мафия", каза депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев смята, че действията на Тръмп пряко засягат България и националната ѝ сигурност в негативен контекст.

Според председателя на "Възраждане" Костадин Костадинов санкциите няма да се отразят, защото „Лукойл“ работи с доставчици извън ЕС. "Единствено политическите сили, управляващи и опозиция ще се възползват от ситуацията да откраднат този бизнес", каза Костадинов, цитиран от NOVA.

Чрез прессъобщение от БНБ увериха - от санкциите на Тръмп "на системно равнище не се установява наличие на пряк кредитен риск, който да засяга стабилността на банковата система в страната".

От гледна точка на икономическите последици, потенциално засегнатите от наложените санкции юридически лица в България са сред значимите стопански субекти, чиито финансови потоци се обслужват от банковия сектор. При стриктно спазване на приложимата европейска и национална правна рамка, кредитните институции самостоятелно ще вземат решения относно своите договорни взаимоотношения с потенциално засегнати клиенти. Това ще се извършва при оценка на риска от установяване или поддържане на делови взаимоотношения, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, и при отчитане на възможността за прилагане на вторични санкции спрямо лица или институции, които нарушават режима на OFAC, допълват от БНБ в изявлението си.

Източник: БНБ    
Лукойл активи България НС
