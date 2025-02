Как Стармър спечели благоразположението на Тръмп

М есеци на тиха, упорита подготовка доведоха до първото посещение на британския премиер в Белия дом на Тръмп – с усмивки пред камерите. Но всичко това може да се разпадне. Това коментира Дан Блум за Politico.

„Тези визити са като първа среща“, каза един високопоставен британски служител, докато с нервност очакваше първите разговори на Киър Стармър в Белия дом с Доналд Тръмп.

„Отиваш с надеждата, че някой ден ще се ожените.“

Все още не се е стигнало дотам, но британският премиер и американският президент успяха да създадат такова впечатление. Усмивки, златни завеси и дори техните съветници бяха разпределени в две ясно разграничени групи по време на пресконференцията. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс седеше срещу британския външен министър Дейвид Лами.

Тръмп похвали „красивия акцент“ на Стармър и загатна за „много добро“ търговско споразумение. Самият Стармър говореше на езика на Тръмп, заявявайки за второто му държавно посещение в Обединеното кралство: „Това никога не се е случвало досега. Толкова е невероятно. Ще бъде историческо.“ Дори резервираният британски премиер успя да се засмее, когато Тръмп, без да е подканен, засипа с похвали „красивата и велика“ съпруга на Стармър, посочва Дан Блум за Politico.

Зад доброто настроение обаче останаха много важни въпроси без отговор – най-вече дали САЩ ще предоставят конкретни гаранции за сигурността на Украйна след войната, извън присъствието на американски работници в страната като част от споразумение за добив на минерали.

Този въпрос стана още по-актуален в петък, когато украинският президент Володимир Зеленски посети Белия дом, за да подпише споразумението. А в неделя ще бъде отново на дневен ред, когато Стармър ще приеме в Лондон европейски лидери, включително Зеленски.

Взаимната симпатия между лидерите обаче не беше предрешена, особено с оглед на непредсказуемия характер на Тръмп и подозренията на негови съюзници като Илон Мъск към лявоцентристкия юрист Стармър. Всичко това може да рухне, но засега в „Даунинг стрийт“ 10 смятат визитата за PR триумф. На обратния полет Стармър и екипът му се усмихваха, а дори сдържаният премиер си позволи да покаже „палец нагоре“.

Месеци на подготовка

Екип на Politico е разговарял с шестима британски правителствени служители, които са пожелали анонимност, за да обсъдят чувствителни въпроси. Те разказали за месеци на тиха, изтощителна подготовка, чиято цел била Стармър – който изостава в проучванията на общественото мнение спрямо десния популист Найджъл Фараж – да не се превърне в поредната жертва на публично унижение в Белия дом.

В известен смисъл подготовката започна преди година, когато Дейвид Лами, тогава сенчест външен министър и човек с дългогодишни лични връзки сред демократите, реши да протегне ръка и към републиканците. Той се срещна с Джей Ди Ванс и каза на свои познати, че очаква сенаторът от Охайо да стане вицепрезидент на Тръмп. Лами изучаваше примера на покойния японски премиер Шиндзо Абе, който успя да изгради приятелски отношения с Тръмп и да договори търговско споразумение.

Основната работа обаче бе свършена от британското посолство във Вашингтон под ръководството на наскоро напусналата посланик Карън Пиърс. Дипломатът Сена Булбул изгради тесни връзки с поддръжници на движението MAGA и присъстваше на срещите в Белия дом в четвъртък.

Пиърс бе заменена миналия месец от Питър Манделсън – бивш министър от кабинета на Тони Блеър и противник на Брекзит. Макар и неочакван избор, той бе топло приет на прием в резиденцията му във Вашингтон в сряда вечерта, където републиканците отпиваха пенливо розе под кристалните полилеи.

Финални приготовления

Два месеца преди посещението, след седмици на неяснота, „Даунинг стрийт“ най-накрая получи дата за визитата.

Старши съветници на премиера започнаха да посещават Вашингтон в седмиците преди нея, включително директорът на комуникациите Матю Дойл, който бе в града преди седмица.

Външният министър Лами пристигна във вторник вечерта. В сряда той проведе 45-минутна среща в Държавния департамент със специалния пратеник на Тръмп за Украйна Кийт Келог. Те установиха, че червената линия за САЩ е изпращането на американски войски на украинска територия – затова британската страна изрично подчерта, че никога не е имала такова намерение.

Денят на срещата

Сутринта в деня на визитата американските вестници почти не отбелязаха пристигането на Стармър – новината бе сведена до кратки материали в международните рубрики. Планираната сутрешна среща с членове на Конгреса бе отменена заради вътрешнополитически спорове в САЩ.

Това даде възможност на Стармър – известен с педантичната си подготовка – да прекара три часа в брифинги в британското посолство, включително в секретна стая, където получи последните анализи на американската позиция.

В Белия дом премиерът, обикновено въздържан в изразяването си, демонстрира необичайна топлота. Той извади от вътрешния джоб на сакото си писмо от крал Чарлз III с покана за държавно посещение на Тръмп. Дори постави ръка върху рамото на президента – жест, който служителите му преди това твърдяха, че не е в негов стил.

Предстоят турбуленции

Стармър напусна Белия дом под буквално тъмни облаци и с много нерешени въпроси.

По време на пресконференцията Тръмп заговори за търговска сделка, но по-късно британски официални лица поясниха, че споразумение за свободна търговия не е приоритет за Лондон.

Освен това Стармър даде да се разбере, че споразумението за минерали с Украйна не е достатъчно, за да гарантира сигурността на страната. Великобритания настоява за американска въздушна разузнавателна подкрепа и възможност за удари в случай на руска атака.

Независимо от постигнатото, основният въпрос остава: в условията на геополитически размествания САЩ постепенно пренасочват фокуса си от Европа към Тихоокеанския регион – и това би било неизбежно при всяка администрация, независимо дали Тръмп остане на власт.

Стармър ще празнува тази визита като успех.

