"Нали ви казах" моментът за Макрон

Тръмп оправда френския президент относно необходимостта от самостоятелна европейска отбрана. Но с надвисналата заплаха от Путин трудната работа за Европа започва сега.

Това посочва Лора Каяли за Politico.

Франция не грешеше. Просто беше изпреварила времето си. През 1956 г., когато американският президент Дуайт Айзенхауер принуди Великобритания и Франция да отстъпят от военната си интервенция за възстановяване на контрола над Суецкия канал от Египет, френското недоверие към Америка започна да назрява, коментира Каяли.

Макар че Айзенхауер беше сред водещите фигури в освобождаването на Франция от нацистка Германия през 1944 г., по време на Суецката криза той работеше със Съвета за сигурност на ООН зад гърба на европейските си съюзници, за да наложи прекратяване на огъня – ход, който остави Париж унизен и предаден, посочва авторът на Politico.

Почти 70 години по-късно маневрите на Айзенхауер около Суец са неразривно свързани с дългогодишната, но засега неуспешна кампания на френския президент Еманюел Макрон за освобождаване на Европа от военната ѝ зависимост от САЩ – държавата, която осигурява сигурността на континента след края на Втората световна война, пише Лора Каяли.

„Лидерите на Четвъртата френска република стигнаха до извода, че не могат да разчитат на Америка, и решиха да развият собствен ядрен възпиращ потенциал“, казва Яник Пинсе, историк в Центъра за стратегически изследвания на Висшето нормално училище в Париж.

„Това беше травматично преживяване за френския елит – че нашите съюзници могат да ни изоставят“, допълва Пинсе.

Основната идея на Макрон за „стратегическа автономия“ – инвестиции в самостоятелна и надеждна европейска отбрана, която да позволи на континента да гарантира сигурността си без помощта на Америка – сега е подложена на най-сериозния си тест. Разрушителният стил на Доналд Тръмп сериозно подкопа трансатлантическите отношения и НАТО, като същевременно демонстрира благосклонност към агресивна Русия, смята Каяли.

Макар повечето европейски съюзници на Франция да разчитат на мощния американски военен и ядрен чадър, заплахата от Владимир Путин по границите на ЕС и топлите отношения на Тръмп с руския лидер пораждат въпроси относно надеждността на САЩ – и водят до нови отговори, посочва авторът на Politico.

Нова епоха

Френските предупреждения, че Америка може един ден да се обърне срещу Европа, също не бяха вземани на сериозно, посочва Каяли.

Заради серия недипломатични изказвания и нереалистични очаквания за ръководната роля на френския ядрен арсенал в европейската отбрана Макрон трудно печелеше подкрепа за идеята за независима европейска военна структура, допълва тя.

Франция също така често е обвинявана в арогантност и в прокарване на собствените си индустриални интереси под прикритието на загриженост за европейската сигурност, смята Лора Каяли.

Но всичко това се промени с главозамайваща скорост, когато Тръмп се върна в Белия дом през януари и започна директни преговори с Русия за прекратяване на войната в Украйна, изключвайки от тях Европа и Киев. Това задълбочи опасенията, че САЩ са на път към дипломатическо сближаване с Москва, категорична е Каяли.

Само минути след победата си на предсрочните избори в Германия миналия уикенд новият консервативен канцлер Фридрих Мерц заяви, че страната му ще търси „независимост“ от Америка и предупреди, че НАТО скоро може да престане да съществува, припомня авторът на Politico.

Два дни по-рано Мерц беше предложил Германия да разгледа възможността за ядрено сътрудничество с Франция и Великобритания, за да замести американския ядрен чадър – драматичен обрат в традиционната проамериканска германска външна политика, посочва Каяли.

В сряда Мерц отиде в Париж, за да разговаря с Макрон, докато най-влиятелните лидери на двете най-мощни държави в ЕС се опитват да изработят обща стратегия срещу евентуалната руска заплаха и непредсказуемия Тръмп, пише Лора Каяли.

Германският завой не остана незабелязан във Франция

„Вече живеем в нова епоха – това е напълно ясно. Започваме да се чудим дали САЩ са все още наши съюзници или вече са наши противници“, каза Валери Айе, един от най-близките съюзници на Макрон в Брюксел и председател на групата Renew в Европейския парламент.

„С Мерц правим още една крачка към изграждането на истинска европейска отбрана“, добави тя.

„Месиански комплекс“

Завръщането на Тръмп на практика доказа правотата на френските предупреждения, датиращи още от времето на генерал Шарл дьо Гол.

Дьо Гол, лидерът на Френската съпротива срещу Хитлер, е смятан за бащата на Петата френска република. Отношенията му със САЩ бяха сложни – въпреки съюзническата лоялност той никога не забрави Суецката криза и дълбокото недоверие, с което Вашингтон гледаше на френската независимост, пише Каяли за Politico.

През 1966 г. дьо Гол изведе Франция от интегрираното командване на НАТО, затваряйки американските военни бази в страната, и продължи да развива френската ядрена програма, припомня тя.

Това недоверие не беше едностранно, посочва Лора Каяли.

„Дьо Гол може да е честен човек, но има месиански комплекс“, пише Франклин Рузвелт до Уинстън Чърчил през 1943 г.

Днес раздразнението, което Макрон буди във Вашингтон, звучи изненадващо подобно на критиките към дьо Гол преди осем десетилетия, коментира Каяли.

„Честно казано, Тръмп не ни оставя друг избор“, заключава Валери Айе.

