Стармър към Зеленски: Украйна върви по необратим път към НАТО

Б ританският премиер Киър Стармър заяви, че Великобритания е ангажирана с това Украйна да остане на "необратимия път" към членство в НАТО, след като американски представители изказаха мнение, че САЩ изглежда изключват присъединяването на страната към алианса, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Британският премиер каза това по време на телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, проведен в деня на откриването на Мюнхенската конференция.

До момента Великобритания се стремеше да поддържа баланс между подкрепата си за Киев на фона на руската инвазия и усилията да запази на своя страна американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че се е споразумял с Владимир Путин за начало на преговори за прекратяване на войната.

