Как принц Хари наблюдавал „смъртта“ на Чарлз III

К ато момче принц Хари е наблюдавал как играч на поло спасява живота на крал Чарлз III - и в по-късен етап от живота си споменът е предизвикал неговата собствена драматична намеса.

Херцогът на Съсекс описва в мемоарите си Spare, че баща му е изглеждал така, сякаш е заспал, след като е бил хвърлен от коня си, докато е играл този популярен сред следващите поколения кралски особи спорт.

Всъщност обаче кралят си бил глътнал езика и се наложило друг играч да го забележи, преди дихателните му пътища да бъдат отпушени и той да може да диша отново.

