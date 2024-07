"Обажданията му остават без отговор": Истинската причина принц Хари и крал Чарлз да не си говорят

О тчаяният стремеж на принц Хари да защити съпругата и децата си е задълбочил отчуждението му от баща му, крал Чарлз.

Когато 39-годишният херцог на Съсекс се завърна в Обединеното кралство през май, за да отпразнува 10-годишнината от едно от най-големите си постижения - игрите "Инвиктус", баща му забележимо отсъстваше от церемонията.

Двамата не успяха да се срещнат по време на посещението на Хари, което говорителят на принца отдаде на "натоварения график" на краля. Близки до Хари източници обаче предполагат, че проблемът е по-дълбок. Хари е искал да обсъди продължаващата си битка за сигурност, за която се бори в съда повече от четири години и смята, че 75-годишният Чарлз има правомощията да я възстанови.

Семейният разрив, който за първи път стана публично достояние през 2020 г., когато Хари и съпругата му Меган Маркъл се оттеглиха от кралските си роли, е белязан от язвителни нападки и неразрешено напрежение. Но за Хари нито един въпрос не е по-голям проблем от този за сигурността, разказват множество добре информирани хора от неговото обкръжение.

Въпреки положителната среща между бащата и сина през февруари след диагностицирането на рака на краля, оттогава комуникацията им се е влошила. Близки до принц Хари твърдят, че монархът вече не отговаря на обажданията на сина си и не отговаря на писмата му.

"Той получава отговор "в момента не е на разположение", казва приятел на Хари. "Обажданията му остават без отговор. Опитвал се е да се свърже с краля за неговото здраве, но и тези обаждания остават без отговор".

На фона на отчуждението принц Хари остава дълбоко загрижен за безопасността на съпругата и децата си, принц Арчи и принцеса Лилибет, и според източници многократно е молил баща си за помощ.

"Хари е уплашен и смята, че единственият човек, който може да направи нещо по въпроса, е баща му", казва кралски вътрешен източник пред PEOPLE. Друг източник, близък до ситуацията, казва: "Хари е решен да защити собственото си семейство на всяка цена".

Сега борбата е вряла и кипяла. В документалния филм на ITV "Таблоидите на изпитание", който беше излъчен във Великобритания на 25 юли, принц Хари изрази опасенията си, че негативната преса може да провокира насилствено нападение над съпругата му.

Херцогът на Съсекс пренесе битката и в съда, където по-рано тази година загуби искането си да възстанови финансираната от данъкоплатците охрана.

Точно това, което пречи на Хари да получи защитата, която търси, е предмет на ожесточени спорове. По конституция монархът няма правителствена власт във Великобритания, а правомощията за предоставяне на полицейска защита са на Изпълнителния комитет за защита на кралските особи и обществените личности (RAVEC), който действа от името на правителството на Великобритания.

Но Хари, чието предложение лично да покрие разходите за полицейска защита също беше отхвърлено в съда, смята, че като крал Чарлз може да се намеси, за да гарантира, че такава защита ще бъде удължена.

Въпросът е създал непробиваема стена между Хари и Чарлз. Сега разговорът е преминал от разочарование към "пълно мълчание" от страна на краля, твърди приятелят.

Източници, близки до херцога и херцогинята на Съсекс, които са започнали нов живот в Монтесито, Калифорния, твърдят, че дворецът има предвид какво се случи, когато принцеса Даяна напусна кралския живот - и моментално затъмни институцията.

"Страхът на Чарлз е да не се повтори миналото", казва вътрешен човек. "Когато съпругата му се разведе с институцията, тя зае първите страници на вестниците, засенчи работата му и се превърна в световна суперзвезда. Да види как синът му си тръгва със съпругата си не беше част от плана".

Безопасността винаги е била крайъгълен камък в причината, поради която Меган и Хари казват, че са решили да напуснат. Херцогинята на Съсекс е посочвала негативната преса и липсата на кралска подкрепа по време на работата си като кралска особа като причини, поради които е обмисляла самоубийство.

Двойката "не чувстваше, че има избор", казва приятелят. "Единственият вариант беше да напуснат - заради здравия си разум. Наистина мисля, че си мислеха, че ако се измъкнат от този балон, ще има по-малко внимание към тях".

На срещата на високо равнище в Сандрингам през януари 2020 г., на която се решава съдбата им като неработещи кралски особи, принц Хари излиза от срещата - на която присъстват бъдещият крал Чарлз, принц Уилям, кралица Елизабет и персоналът на двореца - уверен, че сигурността им ще остане непокътната по време на прехода.

Съдебните документи също така разкриват, че кралицата, която почина на 8 септември 2022 г. на 96-годишна възраст, е сметнала за "наложително" херцогът и херцогинята на Съсекс да имат "ефективна сигурност" след заминаването им. Въпреки това само няколко седмици по-късно Хари е информиран, че полицейската им защита е оттеглена.

