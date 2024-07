Принц Хари смята, че е твърде опасно да се върне във Великобритания

П ринц Хари представи опасенията си за безопасността на семейството си, ако се върне в Обединеното кралство.

Хари разкри, че няма да доведе съпругата си Меган, херцогинята на Съсекс, обратно във Великобритания, защото смята, че е твърде опасно.

