Милиардер планира експедиция към останките на "Титаник"

Д нес се навършва една година от деня, в който подводницата OceanGate Titan изчезна в дълбините на Северния Атлантик по време на злополучната мисия до останките на митичния кораб с трагична съдба "Титаник".

След петдневно издирване, което привлече вниманието на целия свят, властите съобщиха, че плавателният съд е бил унищожен и всичките петима души на борда са загинали.

Но въпреки оставащите въпроси относно катастрофата, смъртоносната имплозия на "Титан" не притъпи желанието за по-нататъшно изследване на океаните.

Базираната в Джорджия компания, която притежава правата за спасяване на "Титаник", планира да посети потъналия океански лайнер през юли с помощта на дистанционно управлявани превозни средства.

А Лари Конър, милиардер в областта на недвижимите имоти от Охайо, заяви, че лично планира пътуване до потъналия кораб с подводница за двама души през 2026 г.

Множество изследователи на океана заявиха, че са уверени, че подводните проучвания могат да продължат безопасно в света след "Титан".

"Желанието на научната общност е да се спусне в океана", каза Грег Стоун, ветеран-океански изследовател и приятел на оператора на "Титан" Стоктън Раш, който загина при имплозията.

74-годишният Лари Конър не е обезкуражен от катастрофата на OceanGate през юни миналата година - дотолкова, че дни след инцидента се обажда по телефона на конкурентна фирма, за да я помоли да построи по-добър подводен апарат.

Сертифициран от НАСА частен астронавт, г-н Конър не се страхува от подводницата Triton 4000, която ще ползва заедно със съоснователя на производителя Патрик Лахи, въпреки миналогодишната трагедия, при която загинаха трима британски граждани.

Бизнесменът не е чужд на преследването на адреналина - през 2004 г. той участва в състезанието за издръжливост "24-те часа на Льо Ман", частен пилот е, участва в състезания по висш пилотаж, и опитен подводничар, който вече е изследвал Марианската падина - един от най-дълбоките океански окопи на Земята.

Той смята да се спусне с подводницата за двама души в дълбините, за да покаже на хората по света, че "макар океанът да е изключително силен, той може да бъде прекрасен, приятен и наистина да промени живота ви, ако действате по правилния начин", казва той пред Wall Street Journal.

Новоразработеното подводно изследователско превозно средство на Triton, наречено 4000/2 Abyssal Explorer, струва 15 млн. паунда и вероятно ще преодолее предполагаемите недостатъци, които доведоха до имплозия на OceanGate Titan, преди да достигне останките на Titanic.

Triton 4000 - наречен така заради дълбочината в метри (13 100 фута), на която ще може да се гмурка - ще бъде пуснат в действие едва след като производителите му се уверят, че може да издържи на екстремното налягане на такава дълбочина.

"Патрик е мислил и проектирал това в продължение на повече от десетилетие. Но ние не разполагахме с необходимите материали и технологии. Не бихте могли да построите тази подводница преди пет години", казва Конър.

Larry Connor, a real estate investor who got his start in Ohio and now has a net worth of $2 billion, will board a Triton Submarines submersible and dive to the depths of the Titanic wreck with the company's CEO.

Read more: https://t.co/XAr3PZnVX5 pic.twitter.com/hpfMryyHmg