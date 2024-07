Почина продуцентът на "Титаник" и "Аватар" Джон Ландау

А мериканският продуцент Джон Ландау почина на 63-годишна възраст. Сътрудничеството му с режисьора Джеймс Камерън доведе до победа в категорията за най-добър филм за "Титаник".

Jon Landau, the Oscar-winning producer who helped bring James Cameron's #Titanic and #Avatar to the big screen, has died at 63.



Read more about his legacy: https://t.co/SUA6RFCKNj pic.twitter.com/J8BPCoV8QV