За първи път от 14 години: Започна експедиция до останките на "Титаник"

Ф ирмата, която притежава правата за изследване на "Титаник", предприема първата си експедиция до останките на кораба от 14 години, а участниците в мисията са както с натежали сърца, така и с големи цели една година след катастрофата с подводен апарат на друга фирма, при която загинаха петима души, предаде Асошиейтед прес.

Titanic mission to map wreck in greatest-ever detail. A new expedition aims to document the world's most famous shipwreck in unprecedented detail. https://t.co/LLNz9AGOHa pic.twitter.com/3RzoTjCx91