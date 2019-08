С якаш напрежението в Средна Азия не е достатъчно голямо, сега дипломатическия свят и международната общност се сблъскват с още една криза. Тя се разразява бързо и има потенциал да доведе до военен конфликт между две ядрени сили, които за последните месеци бяха вече опасно на ръба.

В понеделник, Индия обяви, че отменя конституционното право на автономия на контролираната от нея част от оспорвания район Кашмир, предизвиквайки с това решение както вътрешно политическо напрежение, така и възможност за избухване на напрежение в самия район.

Ходът последва след напрегната нощ в неделя, през която властите сложиха под домашен арест политици от Шринагар, главния град на Кашмир и спряха достъпа до мобилни мрежи и интернет. Хиляди индийски войници бяха разположени в Кашмир непосредствено преди обявяването на решението за прекратяването на автономията на района.

Отмяна на важния член 370 от Конституцията на Индия

Амит Шах, вътрешният министър на Индия, заяви пред парламента, че правителството премахва Член 370 от Конституцията, която дава правото на Кашмир да създава и налага свои права. Ходът също така възпира всеки, който не е от района, да може да купува земя или жилище. Шах също така обяви, че Кашмир ще бъде реорганизиран административно, което ще ограничи значително правомощията на местните политици.

Член 370 се смята за крайъгълен камък за включването на Кашмир в Индия, създадена след 1947 г., когато Индия и Пакистан се разделят след края на британското колониално управление. Днес, контролирания от Индия Кашмир е единственияt щат с предимно мюсюлманско население, където вече три десетилетия местни сепаратисти се сражават с индийските сили за сигурност, изисквайки или пълна независимост, или увеличаване на автономията. Пакистан, който също предявява претенции към Кашмир, оспорва правото на Индия върху хималайския район. От три войни, водени между двете държави, две са били заради Кашмир. В понеделник Пакистан отново оспори правото на Индия върху Кашмир и осъди остро премахването на член 370 от конституцията, заявявайки, че така нарушава резолюция на ООН, според която Кашмир официално е считан за „международно призната оспорвана територия“. Пакистан също така заяви, че ще продължи да помага на кашмирското население да отстоява правата си.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви, че двете страни трябва да намалят напрежението, но това едва ли ще се случи лесно.

Отмяната на член 370 идва, след като водената от индийския премиер Нарендра Моди ултранационалистическа партия Бхаратия Джаната (Индийска народна партия), спечели голяма победа на изборите през май. Решението на централното правителство в Ню Делхи със сигурност ще засили сепаратистките движения в Кашмир, а също и ще усили напрежението с опозицията, която застана срещу отмяната на член 370.

Местни журналисти съобщават, че животът в Кашмир е замразен. Непосредствено преди официалното обявяване на решението на правителството, в района бяха изпратени близо 10 000 допълните военни сили. На местните хора е заявено да стоят в къщите си, а върху района е наложена пълна информационна стена – интернет постепенно беше прекъснат в отделните части на Кашмир, а мобилните мрежи не работят. Междувременно, посреднощ властите арестуваха двама бивши министри, които застанаха срещу хода на правителството.

