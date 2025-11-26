КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с "Величие"

А нтикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия „Величие“. Има задържани.

Рано тази сутрин агенти на КПК, заедно с екипи на жандармерията и полицията, са започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в село Неофит Рилски, предаде NOVA.

Акцията е под ръководството на Софийска градска прокуратура.

По информация на NOVA по случая е образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, действала в периода 2013-2025 г.

Ивелин Михайлов коментира мащабната акция на КПКОНПИ чрез живо включване в своя Facebook профил.

"Сутринта се влезли в дома му и при всички познати хора, които имам, някои които нищо общо са нямали с цялата работа, но и там са влезли за да могат да ударят навсякъде. По един и същи начин работи държавата, показвам ви го нагледно. Всеки, който е неудобен, тръгва да му измислят нещо и после чакат да имат договорка", заявява лидерът на "Величие".

"Ние няма да се предадем и няма да клекнем, но най-вероятно ще направят така, че да не можем да извършваме политическа дейност, да бъдем очернени. Най-вероятно сега ще видим, могат да ми искат имунитета, главен прокурор и други. Едно поне съм благодарен на полицаите, че спокойно са дали време на децата да отидат на училище, а не да са правили грозни такива грозни сцени. Така че поне поздравления за полицаите, че са били културни", обяснява Михайлов.

"Защо се прави сега, бюджетът трябва да мине", категоричен е лидерът на "Възраждане" и допълва:

"Ето как се прави една политическа игра, в която този бюджет ще мине. Хората ще са ограбени. А ние като единствената опозиция сме задържани и това ще е шоуто, което в момента трябва да гръмне навсякъде в новините за да отсее вниманието на хората от другите неща. Не си отклонявайте вниманието, концентрирайте се", призовава Ивелин Михайлов.

"Каквото и да става в природата си човек има нещо - достойнство и правда", категоричен е Михайлов.