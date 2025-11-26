Топ визия от Белия дом: Мелания Тръмп впечатли на годишното помилване на пуйки

М елания Тръмп избра модерно бомбър яке за ежегодното помилване на пуйки в Белия дом. Първата дама даде старт на празничните тържества, появявайки се с двойка пуйки на терасата на Розовата градина, пише Page Six.

Тръмп помилва пуйки, но не пощади политическите си опоненти

Източник: Getty Images

За традиционната церемония в Белия дом тя се беше облякла изцяло в кафяво. Мелания съчета плетено поло в кафяв тон с туидова пола-молив на Ralph Lauren и лъскаво бомбър яке от датско-американската дизайнерка Анин Бинг. Якето в стил „Топ Гън“ напомняше на кожения модел, който носи миналия месец при посещението си във военноморската база Норфолк във Вирджиния, част от честванията в чест на американския флот.

Melania Trump suits up in trendy bomber jacket for annual White House turkey pardoning https://t.co/KSAY3sen1d pic.twitter.com/bvGT5MkXJQ — Page Six (@PageSix) November 25, 2025

Медено русите ѝ кичури създаваха ярък контраст с тъмните тонове на облеклото, а чифт кафяви кожени токчета Manolo Blahnik допълваха тоналната визия.

Тази година се отбеляза 78-ото Национално представяне на пуйки за Деня на благодарността – и петият път, в който семейство Тръмп помилва чифт „късметлии“, спасявайки ги от съдбата, която традиционно очаква птиците на празничната вечер.

В предишни години първата дама е впечатлявала с изискани връхни дрехи за събитието – от палто със флорален брокат на Stella McCartney през 2017 г., през палто с цветни блокове на Dior за 9000 долара с черни ботуши Christian Louboutin през 2018 г., до кафяв тренчкот Burberry през 2019 г. През 2020 г. тя заложи на вълнено туидово палто Dolce & Gabbana с десен „пепеляшка кука“ и кафяво-черни токчета Manolo Blahnik с остри върхове.

Президентът Тръмп помилва пуйка на име Гобъл. Неговият спътник Уодъл не успя да присъства.