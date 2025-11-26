Любопитно

Разгадаха тайните на Амал Клуни за впечатляващия ѝ външен вид

През последните две години Амал се утвърди като истинска модна икона

26 ноември 2025, 12:51
Разгадаха тайните на Амал Клуни за впечатляващия ѝ външен вид
Източник: Getty Images

А мал Клуни е уважаван адвокат по правата на човека, представлявала редица високопрофилни клиенти, включително основателя на WikiLeaks Джулиан Асанж по време на процедурата му по екстрадиция през 2011 г. Славата на Амал обаче достигна нови висоти, когато започна връзката ѝ с Джордж Клуни. След брака им двамата започнаха да работят съвместно по проекти като Фондация „Клуни за правосъдие“, която осигурява безплатна правна помощ и защитава свободата на словото и правата на жените в над 40 държави.

Откакто преди десетилетие навлезе в света на знаменитостите, Амал усъвършенства стила си, докато не създаде свой отличителен и разпознаваем външен вид. През последните две години тя се утвърди като истинска модна икона. За да анализират нейната трансформация, от HOLA! се обърнаха към експерти от индустрията, за да разберат как Амал се е превърнала в емблема на елегантността.

  • Фитнес режимът, който стои зад сияещата ѝ визия

Поддържането на отлична форма е ключов елемент в нейната рутина. Тренировките на Амал включват едночасова разходка, 20 минути упражнения с тежести и 30 минути пилатес. „Подходът към тренировките на Амал е интелигентен, защото комбинира трите компонента, които увеличават максимално дълголетието на тялото: сърдечно-съдова издръжливост, мускулна сила и гъвкавост“, казва Нанси Бест, сертифициран физиотерапевт и основател на Ladies Who Crunch. Ходенето, уточнява тя, е отличен начин за изграждане на аеробна издръжливост, регулиране на сърдечната честота и подобряване на психическото благополучие.

Личният треньор на Амал допълва: „Нейната рутина с вдигане на тежести изгражда сила и стабилност чрез упражнения, които имитират ежедневните модели на движение. Това е отличен метод за всички възрасти и способности, но особено за жени в пери- и постменопауза, тъй като помага за намаляване на риска от остеопороза и предпазва ставите, когато нивата на естроген намаляват.“

„И накрая, пилатесът насърчава правилната стойка, укрепва торса и подобрява баланса“, заключава Нанси. „Той не само осигурява естетически резултати, но и допълва силовите тренировки, като подобрява функционалната мобилност.“

  • Как се е променила грим рутината ѝ

Гримът на Амал също е претърпял забележима еволюция, отбелязва Сара-Джейн Фрум, гримьор с над 25 години опит. „През 2019 г., разглеждайки внимателно снимките ѝ, гримът ѝ клонеше към елегантна изтънченост. Тя често носеше матови тъмнокафяви устни, съчетани с дефиниран гел или течна очна линия и перфектно оформен горен клепач“, разказва тя.

Веждите на Амал тогава бяха „смели и структурирани“, миглите – по-плътни, а тенът ѝ имаше естествен матов завършек със силно изразен контур. „Това е бляскава, изискана и вечна визия, която ѝ подхожда естествено“, отбелязва Сара-Джейн.

„Превъртайки напред към 2025 г., тя вече има много по-мек вид, прегръщайки топли прасковени тонове и монохромна палитра върху очите, бузите и устните за по-свеж, модерен и сияен завършек.“

„Веждите ѝ са все още плътни, но по-меки и естествени. Горните и долните ѝ мигли са балансирани, отварят погледа, а тенът ѝ има онзи блясък, сякаш е осветен отвътре. Тя изглежда по-уверена, спокойна и безпогрешно холивудска“, казва експертът, който хвали „вечната изтънченост“ на визията ѝ за червения килим.

Източник: Getty Images
  • Холивудската коса на Амал

Амал претърпя и значителна трансформация на косата си, като наскоро блесна с гладки холивудски вълни на премиерата на „Джей Кели“ по време на 69-ия Лондонски филмов фестивал BFI на 10 октомври 2025 г. Когато за първи път се появи на светската сцена, тя носеше естествено черната си коса. През последните две години визията ѝ се промени осезаемо – тя премина към по-мек рус тон чрез фини кичури, които добавят обем.

„Новата визия на Амал се отличава с богата, топла кафява основа, съчетана с мек карамелен нюанс, очертаващ лицето – идеално съчетание за топлия ѝ маслинен тен и тъмните очи“, каза по-рано нейният стилист Джейсън Колиър, работещ във фризьорската индустрия повече от 20 години.

„Топлината в цвета ѝ озарява кожата и омекотява чертите ѝ, а фините акценти добавят обем, без да засенчват емблематичната ѝ тъмна коса. Резултатът е елегантен, изискан и бляскав, а не груб или силно контрастен“, добавя той.

  • Тайните на кожата ѝ

Разбира се, основата на безупречния, сияен грим е здрава и добре поддържана кожа. Естетикът Хансел Миските подчертава, че „по-гладката текстура на кожата“ на Амал става все по-забележима с наближаването на 40-те ѝ години.

„Въпреки че е невъзможно да се каже точно какво е направила, без да се консултирам лично с нея, резултатите ѝ изглежда произтичат от фина, постоянна грижа за кожата, съчетана с професионални процедури, а не от агресивни интервенции“, казва тя.

Според експерта рутината на Амал вероятно включва „нежни лазерни процедури за лице, фракционно лазерно подмладяване, микронидлинг или леки инжекции, стимулиращи колагена, както и кожни бустери, които подобряват хидратацията и еластичността. В комбинация с дисциплинирана домашна грижа, антиоксиданти и стриктна слънцезащита, това води до постепенното подобрение, което наблюдаваме през последните години.“

Амал Клуни адвокат по правата на човека Джордж Клуни Фондация Клуни за правосъдие модна икона стил фитнес режим
