Саймън Коуел отговори на обвиненията за смъртта на Лиъм Пейн

С аймън Коуел отговори на критиките, че е имал роля в смъртта на Лиъм Пейн, признавайки, че се пита дали е можел да направи нещо повече, за да го спаси, предаде Page Six.

По време на скорошно участие в подкаста Rolling Stone Music Now, Коуел беше попитан как се чувства относно обвиненията, че е поставил твърде голямо натоварване върху групата One Direction, в която участваше и Пейн.

„Не чета никакви такива неща, защото ако го правя, просто ще си причиня мъка. Идеята, че си отговорен за живота на някого, десет години след като сте подписали с него? Не може да го направиш,“ заяви Коуел.

Създателят на "X Factor", на 66 години, получи критики от някои хора след смъртта на Пейн октомври 2024 г., когато певецът падна от балкона на хотел в Аржентина с множество наркотици в организма си.

Simon Cowell claps back at those saying he should be blamed for Liam Payne’s death https://t.co/oZW70rXbpu pic.twitter.com/3jnZacnlmR — Page Six (@PageSix) November 26, 2025

Пейн беше на 16 години, когато се яви на прослушване за втори път в шоуто и по-късно беше събран с другите участници Луис Томлинсън, Нахъл Хоран, Зейн Малик и Хари Стайлс, с които образува One Direction. Те завършиха трети в състезанието и лейбълът на Коуел, Syco Records, подписа договор с групата.

По време на гостуването си в подкаста, Коуел сподели, че се е срещнал с Пейн около година преди смъртта му и му е дал съвет. „Помня как казах: Музиката не е всичко. Не позволявай на това да управлява живота ти вече. Намери нещо друго, на което да се отдаваш“, разказа Коуел.

„Питаш се: Можех ли да направя нещо повече? Какво би станало с Лиъм, ако не беше в групата?“

Simon Cowell Responds to Those Saying He Should Be Blamed for Liam Payne's Death https://t.co/V92A77hDxj — People (@people) November 25, 2025

Той също така спомена, че е имал чувството, че Пейн е бил „в наистина добро състояние“ по времето на срещата им. „Искам да можех да върна времето назад, разбира се,“ сподели телевизионният водещ.

В дните след смъртта на Пейн на 16 октомври 2024 година, Коуел беше сред първите близки на звездата, които споделиха тъгата си. „Никога не знаете как се чувствате за някого, докато не се случи нещо такова,“ написа Коуел в социална медия. „Лиъм, аз съм опустошен. Сърцето ми е разбито. И се чувствам празен. Искам да знаеш колко любов и уважение имам към теб. Всяка сълза, която съм пролял, е спомен за теб.“

Коуел също припомни, че Пейн „никога не забравяше феновете. Наблюдавах как прекарваш толкова много време с хора, които искат да те срещнат. Наистина се интересуваше“.

Музикалният магнат бе видян да прегръща родителите на Пейн на погребението му през ноември 2024 г. в Обединеното кралство.