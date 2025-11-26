„Провалът не е опция“ - Мадуро размаха меч и се закани на САЩ

П резидентът на Венецуела Николас Мадуро се закани да се противопостави на всяка американска опит за сваляне на неговото правителство, заявявайки пред събралите се хора: „Провалът не е опция“, съобщава Sky News .

63-годишният лидер вдигна меч, докато се обръщаше към привържениците си по време на марш в Каракас, на фона на нарастващо напрежение с администрацията на Доналд Тръмп.

Облечен в камуфлажна униформа, Мадуро каза: „Трябва да сме готови да защитим всеки сантиметър от тази благословена земя от империалистическа заплаха или агресия, независимо откъде идва тя“.

Източник: Getty Images

От септември насам американските военноморски сили провеждат серия удари срещу съдове, заподозрени в трафик на наркотици в международни води, при които са убити поне 80 души.

Вашингтон твърди, че няколко от тези кораби са потеглили от Венецуела, а Мадуро описва действията като нападение срещу суверенитета на страната.

Maduro brandishes sword and vows to defy any US attempt to overthrow his governmenthttps://t.co/0nwbSROLqL — Sky News (@SkyNews) November 26, 2025

Вчера Куба също обвини САЩ, че се опитват насилствено да свалят правителството на Мадуро, като нарече военната им присъствие в региона „преувеличено и агресивно“.

Министърът на външните работи на Куба Бруно Родригес заяви, че свалянето на лидера на Венецуела би било изключително опасно и безотговорно, да не говорим за нарушение на международното право.

„Призоваваме народа на Съединените щати да спре това безумие. Правителството на САЩ може да причини неизчислим брой жертви и да създаде сценарий на насилие и нестабилност в региона, който би бил немислим“, добави той.

Източник: Getty Images

Според съобщения, САЩ планират нов етап от операциите, свързани с Венецуела, в следващите дни.

Критиците оспорват легалността на кампанията на Америка и твърдят, че действията им представляват извънсъдебни убийства, като проучване показва, че само 29% от избирателите подкрепят тази политика.

Официални лица от правителството на Мадуро твърдят, че действията на Вашингтон са мотивирани от икономически интереси.

🚨Update: El Presidente Maduro delivers a rallying cry:

“If the homeland calls, we will sacrifice our lives!” Caracas is ready for War with a vow of sacrifice and defiance!! pic.twitter.com/kEE22SPXmm — US Homeland Security News (@defense_civil25) November 26, 2025

Венецуелският министър Делси Родригес каза: „Те искат петролните и газовите резерви на Венецуела. Безплатно, без да плащат. Искат златото на Венецуела. Те искат диамантите, желязото, боксита. Искат природните ресурси на Венецуела.“

Президентът на Венецуела остава непокорен. Доналд Тръмп, както и неговият предшественик Джо Байдън, не признава Мадуро за лидер на страната.

Мадуро е на третия си мандат, след като беше обявен за победител на президентските избори миналата година, въпреки доказателства, че опозицията го е победила с двоен резултат.

Мадуро и висши представители на правителството му многократно са обвинявани в нарушения на човешките права срещу реални или предполагаеми противници на властта.

Източник: Getty Images

По-рано тази седмица САЩ обявиха венецуелския картел „Cartel de los Soles“ за чуждестранна терористична организация заради внос на незаконни наркотици в страната.

Администрацията на Тръмп твърди, че Мадуро е част от тази група, но венецуелски официални лица описват нейното съществуване като „абсурдна измислица“.

"Nous sommes le peuple libérateur des peuples de l'Amérique du Sud"



Nicolas Maduro brandit une épée de Simon Bolivar pour "rejeter" la menace américaine pic.twitter.com/i1QeoeUfAk — BFM (@BFMTV) November 26, 2025

Говорейки с журналисти на борда на Air Force One по пътя за Флорида за Деня на благодарността, американският президент намекна, че може да обмисля разговор с Мадуро.

„Ако можем да спасим животи по лесния начин, това е добре. И ако трябва да го направим по трудния начин, също е добре“, каза Тръмп.

Карлос Диас Росийо, бивш заместник-министър на отбраната по време на първата администрация на Тръмп, смята, че САЩ няма да влязат във война с Венецуела.

„Виждам стратегия на максимален натиск върху режима. Ако има промяна, тя трябва да дойде отвътре – от военните“, каза Росийо пред „The World With Dominic Waghorn“.

Той уточни, че официалната позиция на САЩ не е смяна на режима, но Тръмп би искал това да се случи във Венецуела.