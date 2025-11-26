Любопитно

Powers Summit 2025 „Власт, чувай!“ обяви програмата и ключовите участници

Фокус 2025: Сигурност – национална, енергийна, здравна, технологична, обществена

26 ноември 2025, 13:03
Powers Summit 2025 „Власт, чувай!“ обяви програмата и ключовите участници
Източник: Powers Summit 2025

Н а 9 декември 2025 г. в София Тех Парк ще се проведе петото издание на Powers Summit – независимата платформа за открит диалог между бизнеса, гражданския сектор и властта, позната в медиите като „Българския Давос“.

Събитието ще бъде открито от г-жа Йорданка Чобанова, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, а сред гостите са и адмирал Игор Воронченко, ръководител на Военноморския флот на Украйна (2016–2020) и Гиора Ейланд, ръководител на Съвета за национална сигурност на Израел (2004–2006)

Участие от страна на изпълнителната власт

  • Росен Желязков, министър-председател на Република България (tbc)
  • Атанас Запрянов, министър на отбраната
  • Жечо Станков, министър на енергетиката
  • Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
  • Добромира Карева, заместник-министър на здравеопазването

Участие от страна на законодателната власт

Народни представители от ПП ГЕРБ, ПП ДПС – Ново начало, ПП „Продължаваме Промяната“, БСП, ИТН и др. заедно с техните експертни екипи ще вземат участие по ключовите теми отбрана и сигурност, здравеопазване, енергетика, образование и конкурентоспособност в традиционната сесия „Чувам ви“, в която поемат кратки, конкретни и измерими ангажименти по приоритетите, поставени от индустрията.

Бизнес и индустрия

На сцената ще застанат десетки лидери на индустриални, работодателски и браншови организации, включително представители на водещи международни и български компании, професионални асоциации, фармацевтичния и технологичния сектор, енергетиката, висшето образованиe и международни организации. Powers Summit 2025 ще събере ключови фигури от бизнеса, академичните среди и гражданския сектор, които ще формулират общите приоритети за развитие на България и ще представят практическите решения от страна на индустрията.

Формат и основни акценти

Тазгодишното издание на Powers Summit поставя фокуса върху Сигурността като стратегически приоритет за развитието на България и региона — сигурност на държавата, икономиката, технологиите, енергетиката, обществото и човешкия капитал. В рамките на форума ще бъдат обсъдени най-важните рискове и възможности пред страната, както и конкретните стъпки за гарантиране на устойчивост, конкурентоспособност и предвидимост в среда на ускорени глобални промени.

Всички позиции, дискусии и поети ангажименти се представят публично – пред медиите, пред индустриалните лидери и пред обществото. Powers Summit се отличава със своята прозрачност, реални ангажименти и проследяване на изпълнението им.

Вижте списък на някои от участниците и програмата

Powers Summit се организира от Webit Foundation и Национална Дигитална Коалиция с подкрепата на Представителството на ЕК в България.

Достъпът е само с покана и предварителна регистрация на: www.PowerSummit.eu

Очакваме ви на 9 декември 2025 г. в София Тех Парк!

Източник: Powers Summit    
Българския Давос Бизнес и власт Национална сигурност София Тех Парк Изпълнителна власт Powers Summi
Последвайте ни
Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Разгадаха тайните на Амал Клуни за впечатляващия ѝ външен вид

Разгадаха тайните на Амал Клуни за впечатляващия ѝ външен вид

КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с

КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с "Величие"

Саймън Коуел отговори на обвиненията за смъртта на Лиъм Пейн

Саймън Коуел отговори на обвиненията за смъртта на Лиъм Пейн

Цената на най-масовия бензин тръгна нагоре

Цената на най-масовия бензин тръгна нагоре

pariteni.bg
Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 7 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 6 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 7 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 7 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Провалът не е опция“ - Мадуро размаха меч и се закани на САЩ

„Провалът не е опция“ - Мадуро размаха меч и се закани на САЩ

Свят Преди 6 минути

Облечен в камуфлажна униформа, Мадуро каза: „Трябва да сме готови да защитим всеки сантиметър от тази благословена земя от империалистическа заплаха или агресия, независимо откъде идва тя“

Кога да украсим дома за Коледа - тайните на щастието

Кога да украсим дома за Коледа - тайните на щастието

Любопитно Преди 25 минути

Коледните украси започнаха да се появяват по градските улици, парковете, обществените пространства и магазините още в началото на ноември

<p>Тайният разговор между Уиткоф и Ушаков за мир в Украйна, разкрит от Bloomberg</p>

Стенограма на Bloomberg разкрива как САЩ съветват Путин за мирния план с Украйна

Свят Преди 1 час

„Телефонният разговор, разкрит от Bloomberg, показва как специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф дава указания на Кремъл за обсъждане на 28-точковия мирен план за Украйна преди посещението на Зеленски в Белия дом.

Три зодии променят живота си радикално през декември

Три зодии променят живота си радикално през декември

Любопитно Преди 1 час

Топ визия от Белия дом: Мелания Тръмп впечатли на годишното помилване на пуйки

Топ визия от Белия дом: Мелания Тръмп впечатли на годишното помилване на пуйки

Любопитно Преди 1 час

За традиционната церемония в Белия дом тя се беше облякла изцяло в кафяво

Google насочва Android като конкурент на Windows и Mac

Google насочва Android като конкурент на Windows и Mac

Технологии Преди 1 час

За целта подготвя сливането му с ChromeOS

Фон дер Лайен: Готови сме да представим правен текст за ползване на замразените руски активи

Фон дер Лайен: Готови сме да представим правен текст за ползване на замразените руски активи

Свят Преди 1 час

Бъдещето на Украйна е в ЕС, заяви председателят на ЕК

Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака

Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака

България Преди 1 час

Памела Ангелова страда от тежко онкологично заболяване - карцином на дебелото черво

.

Каква ще е тежестта за работника при ръст с 2% на осигуровката

България Преди 2 часа

Темпът на ръста на доходите ще намалее леко, коментира главният икономист на КНСБ

Пожар в Хонконг: Четирима загинаха, има заклещени хора в сградите

Пожар в Хонконг: Четирима загинаха, има заклещени хора в сградите

Свят Преди 2 часа

Спешните служби са на мястото на инцидента и се смята, че има няколко души затворени в блоковете

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит

Роднина на прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит е арестувана от имиграционните

Свят Преди 2 часа

Ще падне ли в бездната или ще спре на ръба: ЕС решава бъдещето на автомобилите

Ще падне ли в бездната или ще спре на ръба: ЕС решава бъдещето на автомобилите

Технологии Преди 2 часа

Ще включи ли на задна предавка ЕС или ще продължи по план с решението да забрани продажбите на коли с ДВГ? Това е въпрос, от който зависи бъдещето на европейската автомобилна индустрия

Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании

Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании

България Преди 2 часа

"Капацитетът на тотализатора е 4000 пункта, а в момента са разкрити към 2000. За нов софтуер, пунктове и хардуер са нужни инвестиции от стотици милиони, но предприятието не генерира подобен размер приходи", обясни още Пешев

Поредица от протести блокират столицата (ВИДЕО/СНИМКИ)

Поредица от протести блокират столицата (ВИДЕО/СНИМКИ)

България Преди 2 часа

Три от тях са организирани от КТ "Подкрепа"

Мащабни промени за шофьорите

Мащабни промени за шофьорите

България Преди 2 часа

Въвеждат електронни шофьорски книжки

<p>Собственикът на &quot;Мис Вселена&quot; продава конкурса: &quot;Писна ми&quot;</p>

Собственикът на "Мис Вселена" продава конкурса заради скандали: "Писна ми"

Свят Преди 2 часа

"Просто ми писна.Толкова ми писна от всичките разговори. Не се поддавам на такова поведение"

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски разказа на деца кой носи зимата

sinoptik.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg

Зимна Кралица: Мелания Тръмп посрещна коледната елха в елегантно палто за милиони

Edna.bg

Златен период: 5 зодии започват най-късметлийския си период от 26 ноември!

Edna.bg

Трагедия разтърси Англия: футболист се удави

Gong.bg

Това ли е новата звезда на германския футбол?

Gong.bg

Антикорупционната комисия разследва схема за имотни измами и пране на пари, свързана с „Величие“

Nova.bg

Депутати от ПП-ДБ блокираха заседанието на Комисията по бюджет и финанси (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg