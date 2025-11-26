Смениха председателя на Агенция "Безопасност на движение по пътищата"

Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

ВМРО на протест в София след нападението на Владимир Перев в Скопие

Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании

Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака

М инистерският съвет освободи председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова и определи временно изпълняващ длъжността. Решението бе взето на днешното правителствено заседание.

По непотвърдена информация на нейно място е назначен бившият началник на отдел "Пътна полиция" в МВР и експерт по пътна безопасност Росен Рапчев. Мярката е свързана с поредицата от действия за превенция на пътния травматизъм, предаде NOVA.

От създаването си през 2019 г. структурата е оглавявана от Малина Крумова, бивш заместник-министър на околната среда и водите, вицепремиер по еврофондовете в служебното правителство „Герджиков“, а след това и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.