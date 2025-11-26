България

Смениха председателя на Агенция "Безопасност на движение по пътищата"

Решението бе взето на днешното заседание на Министерския съвет

26 ноември 2025, 12:51
Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании

Поредица от протести блокират столицата (ВИДЕО/СНИМКИ)

ВМРО на протест в София след нападението на Владимир Перев в Скопие

МС отпусна коледни добавки към пенсиите

Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

България е световен лидер по износ на патешки черен дроб

М инистерският съвет освободи председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова и определи временно изпълняващ длъжността. Решението бе взето на днешното правителствено заседание.

По непотвърдена информация на нейно място е назначен бившият началник на отдел "Пътна полиция" в МВР и експерт по пътна безопасност Росен Рапчев. Мярката е свързана с поредицата от действия за превенция на пътния травматизъм, предаде NOVA.

От създаването си през 2019 г. структурата е оглавявана от Малина Крумова, бивш заместник-министър на околната среда и водите, вицепремиер по еврофондовете в служебното правителство „Герджиков“, а след това и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. 

Източник: NOVA    
Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Разгадаха тайните на Амал Клуни за впечатляващия ѝ външен вид

КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с

Саймън Коуел отговори на обвиненията за смъртта на Лиъм Пейн

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
За пръв път плъг-ин хибридите изпревариха дизелите по продажби

carmarket.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 7 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 6 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 7 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 7 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
Последни новини

„Провалът не е опция“ - Мадуро размаха меч и се закани на САЩ

„Провалът не е опция“ - Мадуро размаха меч и се закани на САЩ

Свят Преди 5 минути

Облечен в камуфлажна униформа, Мадуро каза: „Трябва да сме готови да защитим всеки сантиметър от тази благословена земя от империалистическа заплаха или агресия, независимо откъде идва тя“

Кога да украсим дома за Коледа - тайните на щастието

Кога да украсим дома за Коледа - тайните на щастието

Любопитно Преди 24 минути

Коледните украси започнаха да се появяват по градските улици, парковете, обществените пространства и магазините още в началото на ноември

След 4 развода: Дженифър Лопес стана рекламно лице на годежни пръстени

След 4 развода: Дженифър Лопес стана рекламно лице на годежни пръстени

Любопитно Преди 1 час

Звездата получава хонорар от 10 милиона долара от турска бижутерийна компания

<p>Тайният разговор между Уиткоф и Ушаков за мир в Украйна, разкрит от Bloomberg</p>

Стенограма на Bloomberg разкрива как САЩ съветват Путин за мирния план с Украйна

Свят Преди 1 час

„Телефонният разговор, разкрит от Bloomberg, показва как специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф дава указания на Кремъл за обсъждане на 28-точковия мирен план за Украйна преди посещението на Зеленски в Белия дом.

Топ визия от Белия дом: Мелания Тръмп впечатли на годишното помилване на пуйки

Топ визия от Белия дом: Мелания Тръмп впечатли на годишното помилване на пуйки

Любопитно Преди 1 час

За традиционната церемония в Белия дом тя се беше облякла изцяло в кафяво

Google насочва Android като конкурент на Windows и Mac

Google насочва Android като конкурент на Windows и Mac

Технологии Преди 1 час

За целта подготвя сливането му с ChromeOS

Фон дер Лайен: Готови сме да представим правен текст за ползване на замразените руски активи

Фон дер Лайен: Готови сме да представим правен текст за ползване на замразените руски активи

Свят Преди 1 час

Бъдещето на Украйна е в ЕС, заяви председателят на ЕК

.

Каква ще е тежестта за работника при ръст с 2% на осигуровката

България Преди 2 часа

Темпът на ръста на доходите ще намалее леко, коментира главният икономист на КНСБ

Пожар в Хонконг: Четирима загинаха, има заклещени хора в сградите

Пожар в Хонконг: Четирима загинаха, има заклещени хора в сградите

Свят Преди 2 часа

Спешните служби са на мястото на инцидента и се смята, че има няколко души затворени в блоковете

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит

Роднина на прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит е арестувана от имиграционните

Свят Преди 2 часа

Ще падне ли в бездната или ще спре на ръба: ЕС решава бъдещето на автомобилите

Ще падне ли в бездната или ще спре на ръба: ЕС решава бъдещето на автомобилите

Технологии Преди 2 часа

Ще включи ли на задна предавка ЕС или ще продължи по план с решението да забрани продажбите на коли с ДВГ? Това е въпрос, от който зависи бъдещето на европейската автомобилна индустрия

Мащабни промени за шофьорите

Мащабни промени за шофьорите

България Преди 2 часа

Въвеждат електронни шофьорски книжки

<p>Собственикът на &quot;Мис Вселена&quot; продава конкурса: &quot;Писна ми&quot;</p>

Собственикът на "Мис Вселена" продава конкурса заради скандали: "Писна ми"

Свят Преди 2 часа

"Просто ми писна.Толкова ми писна от всичките разговори. Не се поддавам на такова поведение"

Почина съпругата на Ричард Брансън

Почина съпругата на Ричард Брансън

Свят Преди 2 часа

Брансън сподели в социалните мрежи, че Джоан Темпълман е починала на 80-годишна възраст

Руският Попай може да загуби ръцете си след спукан бицепс заради инфекция

Руският Попай може да загуби ръцете си след спукан бицепс заради инфекция

Любопитно Преди 2 часа

Цената на най-масовия бензин тръгна нагоре

Цената на най-масовия бензин тръгна нагоре

България Преди 2 часа

Средната цена на дизела по бензиностанциите стигна 2,51 лева за литър

Всичко от днес

