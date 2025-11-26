Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании

С ъветът за съвместно управление търси възможност да увеличи средствата за спорт, инфраструктура и младежка политика чрез концесия на Българския спортен тотализатор. По този начин даваме възможност на големите международни компании, опериращи в лотарийния бизнес, да се включат в дейността на тотото. Това каза на брифинг министърът на младежта и спорта Иван Пешев, цитиран от NOVA .

"Направихме анализ на дейността на Българския спортен тотализатор. 44 милиарда лева е оборотът на хазартния бизнес в България. 2 милиарда са печалбите. Тотото генерира едва 70 милиона. Всички служители на БСТ ще запазят работните си места и дори служителите ще бъдат увеличени поне двойно. Цялата концесионна такса ще влиза в бюджета на спортното министерство и за всички федерации ще има двойно увеличен бюджет. Капацитетът на тотализатора е 4000 пункта, а в момента са разкрити към 2000. За нов софтуер, пунктове и хардуер са нужни инвестиции от стотици милиони, но предприятието не генерира подобен размер приходи", обясни още Пешев.

Депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев каза, че концесията на тотото е дясна мярка, която трябва да последва редица други концесии. "Държавата е доказала, че не е добър стопанин. В конкретния случай пример са огромните разлики в приходите на частните оператори и държавното предприятие за лотария. Имаме съмнения за лобизъм. Какво ще стане с тотото? Това, което стана с летището. По-зле и по-скъпо ли е? Не. Повече пари влизат в държавния бюджет", коментира Добрев.

Според депутата от "ДПС-Ново начало" Йордан Цонев инициатор на идеята е Министерството на спорта. "Офшорни компании не могат да кандидатстват за концесии, по силата на закона, внесен от ДПС преди години. Вероятно ИТН не са информирани в детайли, помолиха за време, за вземат решение, но предполагам, че ще подкрепят. Решихме да предложим концесията между двете четения, за да можем да изнесем данните и ако бъде прието, да важи за другата година, а така да увеличим приходите. Така ще намалим субсидиите от бюджета", посочи той.

Заместник председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев беше категоричен, че Българският спортен тотализатор остава държавна собственост, но се търси външен оператор за повишаване на ефективността. Той постави три конкретни условия, без които сделка няма да има:

„Нека да е ясно. Българският спортен тотализатор остава държавен. Второ - ние в момента отваряме вратата, евентуално, ако се появи голям, международен оператор, който да има нужния опит. Концесионното възнаграждение да бъде минимум два пъти по-голямо от сегашното. Тоест, ако е по-малко от 240 милиона - няма да има концесия. И третото е - всички работни места да бъдат запазени. Повтарям - ако едно от тези неща не се случи, просто няма да продължим и ние напред“, коментира Драгомир Стойнев.