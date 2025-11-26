България

Каква ще е тежестта за работника при ръст с 2% на осигуровката

Темпът на ръста на доходите ще намалее леко, коментира главният икономист на КНСБ

26 ноември 2025, 11:55
Каква ще е тежестта за работника при ръст с 2% на осигуровката
Източник: iStock

Г оворят се най-различни числа в медийното пространство колко губи работникът от вдигането на осигуровката с 2%. Всъщност неговата тежест от тези 2% е 0,88 процентни пункта, каза главният икономист на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Любослав Костов във връзка с очакваното разглеждане на второ четене на държавния бюджет за 2026 г. и предвиденото увеличение на осигуровката за пенсия, съобщи Pariteni.bg.

„Ако сте на минимална работна заплата, догодина ще плащате повече на месец 9 лева и 61 стотинки в резултат от ръста на вашата осигуровка“, обясни той. Но минималната работна заплата ще нарасне със 133 лева, следователно ще получавате 126,39 лева повече, разясни Костов. Съответно има намаление на ръста на заплатите, а не намаление на самите заплати, посочи още той.

Ако сте на средна работна заплата, ще плащате по 22 лева на месец, но средната работна заплата расте всяка година с между 10% и 12%, каза Костов. По думите му, при увеличение на средната заплата със 7–8%, тя ще нарасне догодина със 183 лева. Нетно ще получавате повече от 150 лева, каза още Любослав Костов относно средствата на работещия за догодина при ръста на осигуровката.

„Ако сте на тавана на максималния осигурителен доход, ще плащате 36 лева повече на месец или 437 лева на година. Но в резултат на ръста на средната заплата и динамиката на търсенето и предлагането на пазара на труда, вие ще получите всъщност повече от 3600 лева“, твърди икономистът.

Това, което ще давате допълнително в резултат от ръста на осигуровката за работника, е от 115 лева до 437 лева, каза той. На месец това означава 9 лева и 60 стотинки на минимална заплата, 22 лева на средна заплата и 36 лева за работещите на максимален осигурителен доход, уточни Любослав Костов.

Заплатите не са статични. Темпът на ръста на доходите ще намалее леко в резултат на ръста на осигуровката, която се плаща преди данък, коментира също главният икономист на КНСБ.

В два последователни пленарни дни и след часове дебати в пленарната зала преди седмица парламентът прие на първо четене проектобюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО), на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавния бюджет за 2026 г.

Източник: Pariteni.bg    
Осигуровки Увеличение на осигуровките Работни заплати Държавен бюджет 2026 КНСБ Любослав Костов Минимална работна заплата Средна работна заплата Осигуровка за пенсия Финансово въздействие
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 5 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 4 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 5 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 5 часа

