Роднина на прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит е арестувана от имиграционните

Ж ена, която има близки семейни връзки с прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит, е била арестувана от служители на имиграционната служба ICE. Бруна Ферейра е задържана в Ревиър, Масачузетс, и в момента се намира в център на ICE в южна Луизиана.

Тя има 11-годишен син от братa на Левит – Майкъл Левит.

Момчето, Майкъл Левит-младши, носи името на баща си.

Ферейра пристига в Съединените щати като дете заедно със семейството си, което е пътувало от Бразилия. Нейният адвокат заяви, че тя е пристигнала през 1998 г. по федерално защитената програма DACA и е била в процес на получаване на статут на постоянно пребиваване.

Майкъл Левит заяви, че 11-годишното момче живее при него и съпругата му постоянно, но винаги е поддържало връзка с биологичната си майка. Той каза пред WBUR, че неговата „единствена грижа винаги е била безопасността, благополучието и личното пространство на сина му“.

Майкъл добави, че момчето не е имало възможност да говори с майка си, откакто тя е била задържана от ICE „преди няколко седмици“. Източник, запознат със семейната ситуация, каза пред Daily Mail, че

Каролайн Левит не е говорила с майката на племенника си от много години.

„Тази жена е майката на племенника на Каролайн и те не са разговаряли от много години“, каза източникът. „Детето живее постоянно в Ню Хемпшир с баща си от раждането си. То никога не е живяло с майка си“.

Говорителка на Министерството на вътрешната сигурност каза пред Daily Mail, че Ферейра е „криминален нелегален имигрант“, която „има предишен арест за нападение“. „Тя е влязла в САЩ с туристическа виза B2, която е изисквала да напусне страната до 6 юни 1999 г.“, каза говорителката. „При президента Тръмп и секретар Ноем, всички лица, които се намират незаконно в страната, подлежат на депортация“.

Тод Помърло, адвокатът на Ферейра, каза, че тя е била напълно шокирана от ареста и оспори твърденията на DHS за предполагаемото ѝ криминално деяние.„Бруна няма абсолютно никакво криминално досие“, каза Помърло. „Не знам откъде идва това. Нека покажат доказателства. Няма обвинения. Тя не е „криминален нелегален имигрант“.

Тя е в процес на получаване на статут на постоянно пребиваване и беше внезапно арестувана и отнета от малкото си дете точно преди Деня на благодарността“,

добавя той.

Съсипаното ѝ семейство е споделило подробности за нейното положение в GoFundMe кампания, която търси средства за покриване на съдебните разходи. Те написаха: „Семейството ни преминава през един от най-трудните моменти в живота ни и се обръщаме с молба за помощ. Сестра ми, Бруна, беше наскоро задържана от имиграционните власти и сега се бори да остане в страната, която нарича свой дом през почти целия си живот“.

Семейството твърди, че Ферейра е доведена в САЩ през 1998 г. с виза и оттогава е направила „всичко по силите си, за да изгради стабилен и честен живот тук“. „Тя е поддържала легалния си статус чрез DACA, спазвала е всички изисквания и винаги се е стремяла да прави правилното“, написаха те.

„Всеки, който познава Бруна, знае какъв човек е тя. Работлива, добра и винаги първата, която предлага помощ, когато някой има нужда. Независимо дали става дума за семейство, приятели или дори непознати, Бруна винаги поставя другите пред себе си. Отсъствието на Бруна е особено болезнено за нейния 11-годишен син, Майкъл Левит-младши, който има нужда от майка си и се надява всеки ден, че тя ще се прибере навреме за празниците“, пише още семейството ѝ.

Бруна и Майкъл Левит са се разделили преди около 10 години,

казват запознати. По време на връзката им Майкъл е спечелил 1 милион долара от конкурс на DraftKings. По онова време той е бил сгоден за Ферейра, а синът им е бил на осем месеца.

Разкритието за семейната връзка на Левит идва часове след ново проучване на Daily Mail/JL Partners, което показва, че

американците имат все по-негативно мнение за строгите операции на имиграционната служба ICE.

Агенцията има едва 34% одобрение – спад от четири пункта спрямо октомври. 45% от 1246 регистрирани избиратели, анкетирани онлайн, не одобряват агенцията. Резултатите идват след критики от подкастъра Джо Роугън, който даде подкрепа за Тръмп в последния момент преди изборите през 2024 г., и този месец отново разкритикува акциите на ICE.

„Имаш ICE акции, при които взимат хора, които са американски граждани, и всяват ужас във всички“, каза Роугън в епизод от 18 ноември с подкастьора Тео Вон – и двамата присъствали на второто встъпване в длъжност на Тръмп.