Кога да украсим дома за Коледа - тайните на щастието

П редколедната суматоха не е задължително да бъде стресираща, а по-скоро процес на възстановяване и подмладяване. Ключът е да отделите време, да планирате всичките си дейности предварително и да се обградите с любими хора.

Коледните украси започнаха да се появяват по градските улици, парковете, обществените пространства и магазините още в началото на ноември, но тогава беше твърде рано за украса на дома. След няколко месеца ще ви омръзнат гирляндите и коледните елхи.

Rambler се консултира с психолози кога да започнете да се подготвяте за Коледа, за да можете да свършите всичко без излишна суматоха и да извлечете максимална полза и удоволствие от процеса.

Кога да започнете да декорирате дома си за празниците

Детският невропсихолог Валентина Паевская препоръчва да започнете с декорирането на дома в началото на декември – това е оптималното време за постепенно навлизане в празничния дух, а коледната елха да се постави по-близо до самия празник, като кулминация на процеса. Ако правите всичко в последния момент, самата същност на предколедния период, когато всички очакват чудо и се готвят за обновление, се губи.

Източник: iStock/GettyImages

„Ако в семейството има малки деца, най-добре е елхата да се постави в средата на декември. Така ще има време тя да стане част от празничното очакване, източник на емоции и впечатления. Важно е децата да участват в процеса: избор на играчки, окачването им, подпомагане на възрастните. Дори резултатът да не е перфектен, именно споделеното усилие създава усещане за смисъл и радост“, казва експертът.

Възрастните също се нуждаят от празнични ритуали – те повдигат настроението им и ги изпълват с положителна енергия. Психотерапевтът Лариса Верчинова вярва, че никога не е твърде рано да украсите дома си. Разгледайте гирлянди, когато почувствате желание да блестите и да се заредите с празнично настроение.

„Следвайте вътрешното си състояние, а не календара. Ако в началото на декември ви липсват светлината и празничността, но гледката на гирлянди ви кара да се усмихнете, това е най-сигурният знак, че е време да започнете. За възрастните, особено за тези без деца, това може да се превърне във важен ритуал за грижа за себе си, начин да подобрите настроението си“, категорична е тя.

Защо е важно да удължите процеса на декориране на дома си за празниците

Психолозите съветват да разпределите процеса на подготовка за Коледа и Нова година, за да избегнете умората и, напротив, да се наслаждавате на всяка стъпка. Дори ако големият ден е след по-малко от седмица, разделете процеса на няколко етапа.

„Не препоръчвам да декорирате къщата си за един ден, сякаш е бърза работа. По-добре е процесът да се разпредели в няколко вечери или уикенда. Това ще удължи приятното очакване, което е не по-малко ценно от самия празник.

Разопаковайте украсата в събота, окачете лампичките в неделя и превърнете украсяването на елхата в отделно, специално събитие. По този начин ще избегнете стреса от опитите да свършите всичко и ще превърнете рутината си в поредица от малки радости“, отбелязва Лариса Верчинова.

Източник: iStock/GettyImages

Валентина Паевская предлага да се създаде „емоционален календар“ и да се планират дейности за няколко седмици: първо да се направят гирлянди и да се изрежат снежинки, да се окачат, след това да се украсят прозорците, а по-късно да се постави и украси коледната елха.

„Постепенните промени в дома ни помагат да преживеем празника, а не просто да го чакаме. Ароматът на мандарини, свещи и топли текстилни изделия се превръщат в сигнали: времето на магията и празненството наближава. За децата подобни детайли създават усещане за време и за стабилност.

Повтарящите се действия от година на година, като например украсяване на дома, приготвяне на лакомства или приготвяне на подаръци, се превръщат в семейни традиции. Именно те формират семейни спомени, вътрешно разбиране, че близките са близки“, обяснява невропсихологът.

Кой трябва да украси къщата за Коледа?

В идеалния случай би било най-добре всички членове на семейството да участват в предколедните приготовления – това би помогнало на всеки да се чувства нужен и включен.

„Когато едно семейство украсява дома си за празниците, екипната работа е от първостепенно значение. В този момент всеки поема своята роля: някой окачва лампичките, някой подрежда свещите, някой друг измисля къде да постави елхата. Такива прости действия сближават хората и създават атмосфера на топлина и доверие“, казва Валентина Паевская.

Източник: iStock/GettyImages

Според нея, за малките деца и тийнейджърите участието в декорирането на дома е урок по сътрудничество и отговорност. В такива моменти те осъзнават, че възрастните им се доверяват, което е важно за развиване на увереност, независимост и вътрешна устойчивост. Възрастните също се възползват от подобни семейни ритуали – те възстановяват усещането за дом, помагат им да се забавят, да се презаредят и да посрещнат Коледа и Нова година с топлина и благодарност.

Можете да поканите приятели и семейство, за да ви помогнат с декорацията на дома – това е чудесен повод да съберете гости, да окачите гирлянди и след това да пийнете чай с меденки. След това, през следващия уикенд, посетете къщата на приятелите си и им помогнете да създадат празнична атмосфера в апартамента си.

Как да избегнем прегарянето в предпразничната суматоха

За да направите новогодишните приготовления без стрес, започнете рано. В идеалния случай ще имате достатъчно време преди празника, за да планирате всичко, да почистите, да поръчате подаръци и да избегнете опашки на пунктовете за получаване на подаръци. Колкото по-ясен е вашият план, толкова повече удовлетворение ще получите от това, че знаете, че сте направили всичко както трябва.

Източник: iStock/GettyImages

„Ако преследваме идеала от лъскаво списание и превърнем декорирането на дома в състезание със съседите си или със себе си, стресът е неизбежен. Но ако подходим към него като към творческо начинание, процесът се превръща в мощно рестартиране. Той позволява на мозъка да избяга от тревогите и рутината и да се префокусира върху създаването“, отбелязва Лариса Верчинова.

„Като сортираме стари играчки, ние се потапяме в приятни спомени; това е вид медитация. А за „вътрешното дете“, което живее във всеки възрастен, това е прекрасна възможност да си възвърне чувството за удивление. Така че, този прост ритуал не е просто декориране на дома, а инвестиция във вашето психическо благополучие“, обяснява тя.