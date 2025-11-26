Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака

Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

П амела Ангелова се нуждае от помощ, за да се пребори с тежко онкологично заболяване. Всеки от нас може да помогне и да ѝ даде шанс да продължи борбата за живот, за да се радва на малкото си момченце, предаде NOVA.

Памела е на 30 години и майка на момченце на почти три години. Преди година и половина, след тежка операция, ѝ е поставена диагноза карцином на дебелото черво. Химиотерапии, болници и поредица от ПЕТ скенери разкриват нови метастази по лимфите. Болката и слабостта се засилват, а състоянието ѝ се влошава.

В опит да продължи лечението, Памела търси помощ в Турция, но се нуждае от сумата от 150 000 евро.

Средствата се събират чрез дарение в "Да спасим живота на една млада майка Пами" в платформата "Павел Андреев" ТУК.