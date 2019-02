П акистан обяви, че е свалил два индийски самолета. Пилотите са били пленени. След това властите в Исламабад затвориха въздушното пространство на страната за полети.

„Пакистанските ВВС свалиха два индийски самолета, намиращи се в пакистанското въздушно пространство”, написа в Туитър говорителят на армията генерал Асиф Гафур.

Той допълни, че единият от самолетите е паднал в контролирания от Пакистан Кашмир, докато другият се е разбил на индийска територия. Според генерала един от индийските пилоти бил арестуван от разположени в района пакистански бойци. Другият пилот е заловен по-късно и се намира в болница. Били са прехванати общо 6 самолета.

Всички авиокомпании са уведомени за „спиране на операциите им в Пакистан до следващо уведомяване”, обявиха от управлението на гражданската авиация в Исламабад. Индия от своя страна затвори 9 летища. Всички полети за Пакистан са спрени.

Преди това Пакистан извърши въздушни удари по линията на прекратяване на огъня в спорния Кашмир.

Атаката идва ден, след като Индия нападна въздушното пространство на Пакистан за първи път от близо 50 години насам.

Индия все още не е отговорила на информацията от Пакистан за свалени изтребители.

Индийската информационна агенция съобщи в сряда, че пакистански изтребител F-16 също е бил свален.

По-рано днес Пакистан спря вътрешния въздушен транспорт до Лахор, Исламабад и други градове.

„Нямаме намерение да ескалираме, но сме напълно готови да го направим, ако бъдем принудени да го направим”, заяви Мохамад Файсал, говорител на министерството на външните работи на Пакистан.

Държавният секретар на САЩ Майк Помпео публикува изявление, което до голяма степен подкрепя Индия, характеризиращо нахлуването на 12 км в пакистански Кашмир, като „противодействие на тероризма” и призовавайки Пакистан да предприеме „смислени действия срещу терористичните групи, действащи на негова територия”.

Pakistan has confirmed that it has carried out airstrikes in Indian-controlled Kashmir and shot down two Indian jets in its own airspace. It captured one of the pilots as the conflict with its nuclear-armed neighbour continued to escalate. #India #Pakistan #7News pic.twitter.com/aHgwQA582J