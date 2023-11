Предимства и недостатъци: Как функционират ваксините срещу рак

Т ехнологията иРНК успя само за няколко години да извърши революция в медицината. По време на пандемията от коронавирус благодарение на тази технология бяха разработени високоефективни ваксини срещу заразата. Но тази технология, която бе удостоена с Нобеловата награда за медицина, може и много повече, предава Deutsche Welle .

Ще има ли скоро ваксина срещу рак?

Технологията иРНК даде нови импулси и на изследванията за лечение на рак. Изпълнителният директор на CureVac Александър Цендер например заяви, че смята най-късно до пет години да пусне на пазара базирана на иРНК ваксина срещу рак.

Ако бъде разработен препарат срещу определени видове рак, ще се сбъдне една истинска мечта на човечеството. "Върху този вид ваксини се работи от 20 години. Но актуалният напредък е огромен", изтъква Цендер. Той посочва, че по време на пандемията от Ковид-19 е бил натрупан голям опит, а изкуственият интелект междувременно е толкова добър, че решава много проблеми при програмирането на иРНК.

Ваксините срещу рак възбуждат имунната система, за да може защитната система на тялото целенасочено да започне да се бори с туморните клетки. "Смъртоносното при рака е това, че той расте постоянно. Ваксината срещу рак трябва да спре този растеж, дори метастазите вече да са факт. Оттам нататък ракът ще се превърне в хронично заболяване, с които ще може да се живее още години наред. И вече няма да е смъртна присъда", прогнозира Цендер.

Бягането за здраве: 6 от най-добрите ползи от джогинга

Надпревара за разработката на ваксината

Наред с CureVac, и други фирми усилено работят по изготвянето на ваксина срещу рак. В средата на октомври компанията BioNTech оповести многообещаващи междинни резултати от клиничните си проучвания. Ефективността на тяхната ваксина CARVac вече била изпробвана и върху пациенти.

Всичко това даде основание на шефа на BioNTech Угур Шахин да заяви, че вероятно в следващите години ваксината срещу рак ще е факт. "Смятаме, че препаратът ще стане достъпен за пациентите в по-широки мащаби преди 2030 година", каза Шахин.

В дългосрочен план ваксините срещу рак би трябвало да заменят обичайните терапии за борба с рака. Това също ще е истинска благословия, тъй като до момента химиотерапиите и лъчетерапиите бяха изключително натоварващи за болните от рак пациенти.

"Химиотерапиите и лъчетерапиите атакуват не само тумора, но и здрави тъкани. Затова има толкова много странични явления", отбелязва Цендер. "Предимството при приложението на иРНК е в това, че имунната система се стимулира сама целенасочено да се бори срещу рака."

