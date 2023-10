Със зловеща точност: AI предсказва колко живот остава на болни от рак

У чени са разработили начин да определят с точност до няколко месеца колко време остава на пациентите с рак, пише Mirror.

До момента прогнозите на медиците за това колко години ще живее човек след поставяне на диагнозата могат да бъдат неясни и понякога крайно неточни. Пациентите могат да живеят много повече години от очакваното, докато при други здравето им се влошава при получаване на новината за диагнозата и те умират в рамките на седмици.

