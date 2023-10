"Отрова от първата капка": Алкохолът е рисков фактор за развитието на рак

Г ермания заема третото място в света по консумация на алкохол на глава от населението. Германецът на възраст над 15 години изпива средно по десет литра чист алкохол годишно. А това се равнява на около 450 бутилки бира или 100 бутилки вино. И докато на празници като Октоберфест и по карнавалните шествия консумацията на алкохол предизвиква радост и веселба, вредните аспекти често се пренебрегват. В интервю за обществената медия SWR Тобиас Бьотлер, специалист по чернодробни заболявания от Университетската болница във Фрайбург, казва: "Алкохолът е отрова, още първата капка е вредна. Не съществува такова нещо като здравословна консумация на алкохол", казва Бьотлер, цитиран от Deutsche Welle .

Скритите опасности от пиенето на алкохол

Намалете консумацията на алкохол!

Въз основа на актуалните научни открития за вредата на алкохола Германският център по проблемите на зависимостите (DHS) актуализира своите препоръки относно консумацията на алкохол. В тях се казва ясно, че трябва да намалим консумацията, независимо от това какви количества алкохол приемаме. "Най-добре е да не консумира никакъв алкохол. Алкохолните напитки носят рискове за физическото здраве на хората", четем в препоръките.

Проучвания за отделни заболявания - като сърдечносъдови проблеми и някои видове рак - показват "линейна зависимост между степента на алкохолна консумация и вероятността за преждевременна смърт. Тя е най-ниска, когато не се пие алкохол, и обратното - колкото повече алкохол се консумира, толкова по-голям е рискът от смърт." Това важи най-вече за хората хипертоници, със сърдечна аритмия, инсулт и седем вида рак, включително на горните дихателни пътища и храносмилателния тракт, на гърдата и на черния дроб, четем още в публикацията на АРД.

Досега малките количества приеман алкохол се смятаха за безвредни за здрави хора: максимум 24 грама чист алкохол на ден за мъжете и 12 грама за жените, което се равнява съответно на две или на една малка бира. Новите изследвания категорично променят тази оценка.

Според новата препоръка за физическото здраве е най-добре да не се пие никакъв алкохол. Това виждане се подкрепя и от актуалните становища на СЗО и Световния фонд за изследване на рака, както и на Германския център за изследване на рака DKFZ.

What happens when you stop drinking alcohol? If you have decided that it is time to stop or reduce your alcohol consumption, knowing what happens to your body when you stop drinking can give you a better idea of what to expect. https://t.co/c5uHSbjfDl pic.twitter.com/3kineBEIVu

Алкохолът като рисков фактор за рак и други заболявания

Консумацията на алкохол води до различни последици: от леко замайване до тежки отравяния. В дългосрочен план редовната консумация на алкохол може да доведе до сериозни здравословни проблеми като чернодробни и сърдечносъдови заболявания, както и до рак. Смята се, че консумацията на алкохол е причината за повече от 20 000 нови случая на рак годишно в Германия. Експертите предполагат, че от общо над 500 000 нови случая на рак годишно около 40% могат да бъдат предотвратени чрез по-здравословен начин на живот.

Затова препоръките за намаляване на консумацията на алкохол са в съответствие с други такива за укрепване на здравето, като отказ от тютюнопушене, достатъчно движение и отслабване при затлъстелите хора, посочва още германската обществена медия.

Hello, on the left is how a liver looks like when you challenge it with alcohol. On the right is a part of normal liver from a young donor (representational) which went in to save the patient. The large ugly lump on the liver on the left is cancer. The little black and dark brown… pic.twitter.com/J7OKHqGwdm