Година след смъртта си, Навални остава „екстремист“

Г одина след като руският опозиционен лидер Алексей Навални почина в руска наказателна колония, неговите поддръжници имат намерение да организират възпоменателни прояви на 16 февруари. Някои от тях рискуват да получат репресии, посещавайки гроба му в Москва, предава агенция БГНЕС.

Възпоменателните прояви ще се проведат в момент, когато руското опозиционно движение, прогонено в изгнание от безпрецедентни репресии, е измъчвано от вътрешни борби и силно отслабено след загубата на своя лидер. В изгнание в различни страни неговите водещи членове се опитват да съживят борбата срещу дългогодишното управление на Владимир Путин, включително в Русия, където критиките към властите се наказват строго.

Навални – основният опонент на Путин – беше обявен за „екстремист“ от руските власти. Това решение остава в сила

въпреки смъртта му в арктическа наказателна колония на 16 февруари 2024 г. В Русия всеки, който спомене Навални или неговия Фонд за борба с корупцията, без да посочи, че е обявен за „екстремист“, подлежи на глоба или до 4 години затвор при повторно нарушение.

